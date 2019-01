Video: Boston získal bod v zápase s „tryskáčmi“, brankár Halák so štvrtou prehrou v sérii

BOSTON 30. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Bostonu Bruins prehrali s hráčmi Winnipegu Jets 3:4 po samostatných nájazdoch v utorňajšom stretnutí zámorskej NHL.

V zápase sa predstavili traja Slováci v drese Bruins. Brankár Jaroslav Halák odchytal celý duel, zneškodnil 24 z 27 striel Winnipegu (úspešnosť 88,9%), ale pripísal si štvrtú prehru po sebe.

Chára aj Cehlárik dvakrát vystrelili

Obranca Zdeno Chára ani útočník Peter Cehlárik si nerozšírili štatistiky kanadského bodovania. Kapitán Bostonu Chára si počas 19:57 min na ľade pripísal jeden mínusový bod a vyslal na brankára hostí dve strely. Žilinský rodák Cehlárik do štatistík prispel tiež dvomi streleckými pokusmi, odohral 14:49 min.

O víťazstve „tryskáčov“ rozhodol útočník Kyle Connor. Najprv v tretej tretine otočil stav stretnutia dvomi gólmi za 34 sekúnd z 1:2 na 3:2 pre Jets. Bruins vyrovnali zásluhou Patrica Bergerona a zápas dospel až do samostatných nájazdov, v ktorých bol Connor jediným úspešným strelcom. Za Winnipeg ešte v prvej tretine otvoril skóre obranca Josh Morrissey, brankár Connor Hellebuyck si pripísal 36 úspešných zákrokov.

„Cítil som sa dobre, v tejto aréne sa mi páči. Myslím si, že som si odviedol svoju prácu a chalani tiež, bojovali veľmi tvrdo. Postupne sme začali kontrolovať zápas a brať ho do svojich rúk, čo sa nakoniec ukázalo. Bol to zaujímavý zápas,“ zhrnul americký gólman pre oficiálny ligový web.

Musia sa zlepšiť

O všetky góly Bruins sa postarala elitná formácia David Pastrňák – Patrice Bergeron – Brad Marchand. Český útočník strelil gól a pridal dve asistencie, center Bergeron dal dva góly a Marchand si pripísal asistenciu pri všetkých troch zásahoch „medveďov“.

Boston odohral prvý zápas od 19. januára. „Mali sme výbornú prvú tretinu, rýchlo sme skórovali. Významne sme ich prestrieľali a vypracovali si naozaj dobré šance. Na to, že to bol náš prvý zápas po dlhom čase, to bolo naozaj dobré. Jediné nešťastie je, ako sme hrali v tretej tretine. Musíme sa zlepšiť, no získali sme aspoň jeden bod, môžeme na tom stavať a pripraviť sa na ďalší zápas,“ uviedol Brad Marchand.

Philadelphia vynulovala New York Rangers a zvíťazila 1:0. Gólman Flyers Anthony Stolarz potreboval na čisté konto 38 úspešných zákrokov. „Letci“ triumfovali v piatom dueli v sérii.

Stolarz bol ako zviera

„Je dobré, že sme zvíťazili. Som rád, že som si splnil svoju prácu, môj tím ju odviedol tiež. Zablokovali veľa striel, patrí im za to vďaka,“ povedal Stolarz. Jediným strelcom merania síl s Rangers bol švédsky útočník Oskar Lindblom, ktorý skóroval už v 2. min.

„Bolo fajn streliť taký skorý gól. Hrali sme veľmi dobre v útočnej tretine a Stolarz bol ako zviera, takže pre nás to bol dobrý zápas,“ poznamenal švédsky forvard.

Buffalo zdolalo Columbus 5:4. Víťazný gól strelil v III. tretine útočník Conor Sheary. Buffalo stráca po triumfe dva body na Pittsburgh v súboji o poslednú postupovú priečku Východnej konferencie do play-off. „Samozrejme, snažíme sa dostať na miesto zaručujúce účasť v play-off. Takže dnešné dva body nám veľmi pomohli,“ priznal bývalý hráč Penguins Sheary.

Sumáre NHL

utorok:

Boston – Winnipeg 3:4 po sam. nájazdoch (2:1, 0:0, 1:2 – 0:0, 0:1)

Góly: 10. Bergeron (Marchand, Pastrňák), 19. Pastrňák (Marchand, Krug), 52. Bergeron (Marchand, Pastrňák) – 14. Morrissey (Scheifele), 45. Connor (T. Myers, Chiarot), 46. Connor (Scheifele, Wheeler), rozhodujúci sam. nájazd Connor

Jaroslav Halák odchytal celý zápas, 24/27, úspešnosť 88,9%, Zdeno Chára odohral 19:57 min, 0+0, -1, 2 trestné minúty, 2 strely, Peter Cehlárik (všetci Boston) 14:49 min, 0+0, 2 strely

Columbus – Buffalo 4:5 (1:3, 3:1, 0:1)

Góly: 4. Dubois (R. Murray, Atkinson), 21. N. Foligno (Panarin, Dubois), 37. Dubinsky (Harrington, J. Anderson), 40. Atkinson (R. Murray, Panarin) – 3. Rodrigues (Mittelstadt, Sheary), 8. Reinhart (Ristolainen, McCabe), 10. T. Thompson (Dahlin, Bogosian), 21. Skinner (Eichel, Dahlin), 43. Sheary (Rodrigues, Bogosian)

New York Rangers – Philadelphia 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 2. Lindblom (Couturier, Voráček)