Video: Brankár Petr Čech prvýkrát odchytal hokejový zápas, jeho tím vyhral po nájazdoch

Dlho očakávaná súťažná hokejová premiéra Petra Čecha dopadla pre českého brankára výborne. Rodák z Plzne sa obliekol do výstroja a v nedeľu v Anglicku odchytal triumf Guildfordu Phoenix 3:2 po samostatných nájazdoch nad Swindonom Wildcats 2.

Najlepší hráč vítazného tímu

Niekdajšiu oporu českej futbalovej reprezentácie či londýnskych klubov FC Chelsea a Arsenal dokonca vyhlásili za najlepšieho hráča víťazného kolektívu.

„Užil som si to so všetkým, čo k tomu patrí. Na zimnom štadióne bola výborná atmosféra, oba tímy navyše hrali dobre, takže som mal aj dosť práce. Zápas dospel až do predĺženia a nájazdov. Keď človek zvíťazí, môže byť spokojný,“ hodnotil Petr Čech svoj hokejový ligový debut podľa portál iSport.cz.

Pri jednom z dvoch inkasovaných gólom mal smolu. Puk sa totiž od jeho betónu odrazil do žŕdky, od nej do českého gólmana a napokon skončil za bránkovou čiarou. „Inak som bol s výkonom spokojný,“ pokračoval. Priznal tiež, že najhoršia bola pre neho prvá tretina, v ktorej jeho tím súpera zatlačil a snažil sa o vyrovnanie. „Mali sme aj dosť presiloviek, nemal som vtedy veľa práce. To nebolo jednoduché,“ poznamenal.

V nájazdoch si veril

Keď sa duel skončil v riadnom hracom čase nerozhodne, duel dospel do predĺženia a nájazdoch. V nich si Petr Čech veril napriek tomu, že debutoval na súťažnom ľade.

„Dúfal som, že rozhodneme už v predĺžení, šance sme na to mali. V nájazdoch som si veril. Jediný rozdiel medzi nájazdmi a penaltami vo futbale bolo to, že som nepoznal hráčov súpera. Za 15 rokov futbalovej kariéry som mal omnoho viac správ o súperoch,“ povedal český brankár, ktorý vo futbalovej Chelsea pracuje ako poradca športového a technického úseku.

Jeho hokejový súťažný debut vyvolal v Anglicku veľký mediálny záujem. „Čakali sme, že to tak bude. Nemyslím si však, že keď som to v klube vysvetľoval, tak si uvedomili, že to bude až také. Som rád, že ostatní chlapci si to tiež užili a majú na čo spomínať,“ poznamenal Čech Čech.

Zatiaľ nevie, koľko ďalších štartov si na svoje konto pripíše. „Mám v Chelsea veľa práce. Počet budúcich zápasov sa mi ťažko odhaduje. Bude záležať na tom, či sa mi to nebude prekrývať. Dúfam, že ešte pridám ďalšie štarty. Uvidíme,“ dodal.