Video: Brankári majú Pogbu prečítaného, nepremenil už štvrtú penaltu za ostatný rok

Po úvodných dvoch kolách anglickej Premier League zostávajú stopercentné iba dva kluby, FC Liverpool a Arsenal Londýn. V pondelok sa k ním mohol pridať Manchester United, ale na pôde Wolverhamptonu iba remizoval 1:1.

Skôr ako o výstavnom presnom zásahu domáceho Rúbena Nevesa sa však hovorilo o zlyhaní Paula Pogbu z bieleho bodu. Francúz v 68. min vybojoval penaltu, ktorú však nepremenil.

V prípadne majstra sveta z roku 2018 nejde o prvé podobné zaváhanie. Za ostatných dvanásť mesiacov nepremenil už štvrtý pokutový kop.

Pogba nedal štyri penalty

Joe Hart, Jordan Pickford, Angus Gunn a Rui Patrício sú brankári, ktorí zneškodnili penaltu Paula Pogbu za uplynulý rok.

Klubová legenda Manchestru United Gary Neville sa v rozhovore pre televíziu Sky Sports vyjadrila, že pred kľúčovým momentom súboja na Molineux Stadium nemala dobrý pocit.

„Predtým ako zahral penaltu som bol zúfalý. Pozrime sa na situáciu z minulého týždňa. Vtedy kopal ‚jedenástku‘ proti Chelsea Rashford, no predchádzal tomu dlhý rozhovor s Pogbom. Nepáči sa mi to. Prečo sa rozpráva o tom, kto pôjde kopať penaltu? Pogba nedal štyri za ostatný rok, takže si možno myslieť, že to bola jeho posledná šanca,“ cituje 44-ročného Nevilla špecializovaný portál goal.com.

Rashford v kľúčovom momente nezaváhal

Množstvo fanúšikov Manchestru United by radšej videlo zahrávať pokutový kop 21-ročného Marcusa Rashforda. Ten nezaváhal v kľúčovom momente vlaňajšieho osemfinále Ligy majstrov proti Parížu St. Germain, keď v nadstavenom čase strelil postupový gól „červených diablov„.

Suverénne premenil aj pokus v ligovej ouvertúre proti Chelsea, keď brankárovi Kepovi Arrizabalagovi nedal šancu. Naopak, Pogba na seba upozornil už v októbri minulého roka.

Jeho „penaltový“ rozbeh v konfrontácii s Everton trval porovnateľne so svetovým rekordom Usaina Bolta v behu na 100 metrov. Pickford však na jeho smolu loptu vyrazil len pred Francúza, ktorý z následnej dorážky napravil prvotné zaváhanie.

Brankári poznajú jeho štýl

Na adresu svojho bývalého zverenca, v súvislosti s ktorým sa skloňoval prestup do Real Madrid, sa vyjadril aj José Mourinho. Portugalčan načrtol jeden z dôvodov Pogbových neúspešných pokutových kopov.

„Brankári poznajú jeho štýl, nehýbu sa a čakajú na jeho rozhodnutie. Musí z toho vyvodiť dôsledky,“ skonštatoval bývalý tréner Manchestru United. Súčasný kormidelník tímu z Old Trafford Ole Gunnar Solskjaer priznal, že obaja hráči sú určení na zahrávanie pokutových kopov.

„Je to len ich rozhodnutie, ktoré urobili rovnako ako pred týždňom. Vtedy to vyšlo, dnes nie,“ skonštatoval po zápase nórsky lodivod.