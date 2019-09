Video: Brutálne stúpanie v 13. etape Vuelty zvládol najlepšie Pogačar, Roglič ostáva lídrom

Mimoriadne náročné stúpanie Alto de los Machucos prinieslo v piatok na Vuelte veľkú slovinskú cyklistickú radosť.

Tadej Pogačar z tímu UAE-Emirates sa stal víťazom 13. etapy, ktorá viedla z Bilbaa na Los Machucos (166,4 km) a mala výrazne horský charakter.

Sedem stúpaní

Cyklisti absolvovali na severe Španielska v Kantábrii dovedna sedem kategorizovaných stúpaní a na záver brutálny výstup na Alto de los Machucos s dĺžkou 6,8 km a priemerom 9,2%.

Víťazný Pogačar prišiel do cieľa spoločne s krajanom a lídrom celkového poradia Primožom Rogličom (Jumbo-Visma), ktorý v závere o víťazstvo nebojoval.

Tretiu priečku si zaistil s mankom 27 sekúnd Francúz Pierre Latour (AGR La Mondiale), ktorý za sebou potiahol do cieľa aj favoritov – Španiela Alejandra Valverdeho, Kolumbijčana Naira Quintanu (obaja Movistar) a Poliaka Rafala Majku (Bora-Hansgrohe).

Iba 20-ročný Pogačar vyhral už druhú mimoriadne náročnú etapu na tohtoročnej Vuelte a v sumáre oslavuje siedmy triumf v profikariére.

Roglič zväčšil náskok

V celkovom poradí narástol náskok Rogliča pred Valverdem z 1:52 min na 2:25 min a slovinský univerzál urobil ďalší dôležitý krok k triumfu na Vuelte 2019.

Tretia priečka patrí už Pogačarovi s mankom 3:01 min. Z pódia nedobrovoľne vycúval Kolumbijčan Miguel Ángel López (Astana), ktorý v piatok nemal dobrý deň a v cieli zaostal za mladým Slovincom o 1:01 min.

V záverečnom kopci nechýbali ani menej spevnené pasáže s 25 – 27-percentnou stenou, ktoré žmýkali z cyklistov aj posledné sily. Približne v jeho polovici sa Francúz Pierre Latour dotiahol na dovtedy vedúce krajana Bruna Armiraila (Groupama-FDJ) a prevzal líderskú pozíciu.

Za touto dvojicou sa s mankom jeden a pol minúty sformovala silná skupina favoritov, v ktorej spočiatku hýril aktivitou v zelenom drese jazdiaci prvý muž bodovacej súťaže Nairo Quintana (Movistar).

Latour kapituloval

V náročnej serpentíne 2,5 km pred cieľom mal Latour k dobru už len 50 sekúnd pred silnou dvojicou Slovincov Primožom Rogličom (Jumbo-Visma) a Tadejom Pogačarom (UAE-Team Emirates). Tí ušli Alejandrovi Valverdemu, Nairovi Quintanovi aj Miguelovi Ángelovi Lópezovi (Astana).

Jeden a pol kilometra pred cieľom Latour kapituloval pod tlakom silného slovinského dua. V záverečnom polkilometri, ktorý už bol mierne dolu kopcom, sa o víťazstvo nebojovalo. Skúsenejší Roglič ho džentlmensky prepustil mladšiemu krajanovi Pogačarovi.

„Pôvodne som to chcel dnes iba prežiť a veľa nestratiť v celkovom poradí. Cítil som sa však dobre. Keď som v záverečnom kopci zrýchlil, počul som vo vysielačke, že je vpredu so mnou iba Roglič. Fungovalo nám to a dopadlo to super pre nás oboch. Nie sme národ vrchárov, ale dnes sme mali obaja asi dobrý deň. Celkové víťazstvo? Primož je priveľmi silný,“ uviedol Tadej Pogačar v prvom televíznom interview.