Video: Bubela ovládol súťaž zručnosti, je najpresnejším a najrýchlejším strelcom českej extraligy

PARDUBICE 28. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Miloš Bubela sa stal víťazom súťaže zručnosti, ktorú usporiadal portál hokej.cz.

Center Dynama Pardubice uspel v streľbe spomedzi kruhov na terče zavesené v bránke. Dvadsaťšesťročný rodák z Banskej Bystrice potreboval na päť presných striel iba 3,88 sekundy, čím o osem stotín sekundy zdolal útočníka Chomutova Vladimíra Růžičku mladšieho.

„Nečakal som to. Bolo to celkom rýchle a vyšlo to. V mladosti som bol ešte lepším strelcom, ale nejako to postupom času odišlo. Verím, že sa mi podarí dostať späť do takej formy, ako predtým,“ uviedol Bubela pre hokej.cz.

Účastník vlaňajšej olympiády v Pjongčangu je druhým najproduktívnejším hráčom trápiacich sa Pardubíc. V 32 zápasoch nazbieral 14 bodov (5+9), ale jeho tím figuruje na poslednej priečke tabuľky s najhoršou ofenzívou.