Video: Bytový dom v Londýne zachvátil mohutný požiar, evakuovali desiatky ľudí

LONDÝN 26. júla (WebNoviny.sk) – Zhruba sto hasičov bojuje s požiarom bytového domu v severozápadnom Londýne.

K ohňu, ktorý zrejme vypukol na najvyššom poschodí päťpodlažnej budovy vo West Hampsteade, ich privolali krátko po 1:00 miestneho času (2:00 stredoeurópskeho letného času). Na mieste zasahuje 15 požiarnických áut. Príčina požiaru zatiaľ nie je známa.

Z domu evakuovali okolo 50 ľudí, dvom osobám museli pomôcť dostať sa von hasiči. Londýnska záchranná služba vyslala na miesto svoje tímy, ktoré zatiaľ nemuseli nikoho prevážať do nemocnice.

Neďaleká krčma The Black Lion ponúkla útočisko osobám, ktoré požiar postihol. „Ktokoľvek, koho postihol aktuálny požiar vo West Hampsteade – naše dvere sú otvorené. Prosíme každého, ktoré je blízko, aby zostal v bezpečí. Budeme tu celú noc,“ uviedol podnik na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

