Video: Calgary v jedenásťgólovom zápase zdolalo St. Louis, Jágr asistoval

NEW YORK 14. novembra () – Fínsky hokejový útočník Teuvo Teräväinen sa hetrikom podieľal na víťazstve Caroliny Hurricanes nad Dallasom Stars 5:1 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL.

Teräväinen skóroval v 43., 47. a 50. min, a zaznamenal aj jednu asistenciu. Jeho útok s Jordanom Staalom na centri a Sebastianom Ahom na ľavom krídle nazbieral v dueli 11 bodov.

Prvý trojgólový duel

Išlo o prvý trojgólový duel dvadsaťtriročného rodáka z Helsínk v kariére v zámorskej profilige. „Mal by častejšie strieľať a tlačiť sa do bránky, schopnosti na to má. Mal by myslieť viac ako strelec. On je hlavne nahrávač, mohol by byť trochu sebeckejší a častejšie strieľať,“ povedal o svojom zverencovi kouč Caroliny Bill Peters.

Kapitán Jordan Staal si pripísal štyri asistencie, dvadsaťročný Fín Sebastian Aho skončil s bilanciou 1+2. „Mám dobrých spoluhráčov z útoku, ktorí vedia skórovať. Dnes som si pripísal pár asistencií, ale môžu za to moji spoluhráči z útoku, ktorí hrali veľmi dobre a podstatne mi to zjednodušili,“ uviedol Jordan Staal.

Úspešná presilovka

Jediný zásah Dallasu zaznamenal v presilovej hre Alexander Radulov, ktorý predĺžil svoju bodovú sériu na osem zápasov. Stars sa v presilovkách darí, majú 31.2% úspešnosť a gól v početnej výhode strelili v siedmich z posledných ôsmich duelov.

V druhom pondelňajšom meraní síl triumfovalo Calgary, Flames zdolali St. Louis 7:4. O dvoch bodoch pre „plamene“ rozhodla tretia tretina, v ktorej súperovi nastrieľali päť gólov. Český útočník Jaromír Jágr si pripísal asistenciu na jeden z dvoch gólov Marka Jankowského.

Sumáre NHL

pondelok:

Carolina – Dallas 5:1 (1:0, 0:1, 4:0)

Góly: 9. Aho (J. Staal, Teräväinen), 43. Teräväinen (J. Staal, Aho), 47. Teräväinen (Slavin, J. Staal), 50. Teräväinen (J. Staal, Aho), 60. Skinner (T. Van Riemsdyk, E. Lindholm) – 29. A. Radulov (Seguin, Jamie Benn)

Calgary – St. Louis 7:4 (2:2, 0:0, 5:2)

Góly: 5. Jankowski (Tkachuk), 14. Jankowski (Jágr, S. Bennett), 46. S. Bennett (Jankowski), 53. Ferland (J. Gaudreau, Brodie), 55. K. Versteeg (Brouwer, Lazar), 58. J. Gaudreau (Giordano), 59. Frolík (Tkachuk, Backlund) – 4. Tarasenko (Parayko, Stastny), 17. Schwartz (Steen, B. Schenn), 52. Steen (Stastny, Edmundson), 53. Tarasenko (Schwartz, B. Schenn)