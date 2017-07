Video: Cavendish má po kolízii so Saganom zlomenú lopatku a na Tour de France končí

VITTEL 5. júla (WebNoviny.sk) – Britský cyklista Mark Cavendish z tímu Dimension Data predčasne končí na Tour de France. Dôvodom je zlomená lopatka po jeho páde v závere 4. etapy, čo malo okrem iného za následok diskvalifikáciu Slováka Petra Sagana z pretekov.

Vedenie tímu Dimension Data uviedlo, že zranenie v plnom rozsahu preukázala až neskoršia magnetická rezonancia, nie prvotná rőntgenová snímka.

“Mark utrpel zlomeninu pravej lopatky. Našťastie, operačný zákrok nie je potrebný a nenastalo ani poškodenie nervového systému. V pretekoch už nebude pokračovať a jeho zdravotný stav bude naďalej monitorovaný,” uviedol v oficiálnom stanovisku tímový lekár Adrian Rotunno na webe Dimension Data.

Brit je sklamaný

Tridsaťdvaročný rýchlik z Ostrova Man Cavendish prišiel na tohtoročnú Tour de France po ťažkom období s tréningovým aj súťažným mankom po prekonaní infekčnej mononukleózy. Napriek tomu mal na francúzskych cestách v úmysle rozšíriť svoju nevšednú zbierku 30 etapových triumfov, ktoré na najslávnejších pretekoch nazbieral od roku 2008.

V utorkovej 4. etape s cieľom vo Vitteli sa mu to takmer podarilo, ale v záverečných 200 m v nevýhodnej pozícii v blízkosti bariéry sa nevyhol kontaktu s Petrom Saganom a v rýchlosti vyše 60 km/ h napokon skončil na zemi s následkom predčasného konca na TdF.

“Keď som sa dozvedel o zlomenine, bol som obrovsky sklamaný. Náš tím bol počas utorkovej etapy skvelý. Dotiahli sme do perfektnosti to, čo sme si ráno povedali. Cítim, že som bol v dobrej pozícii na víťazstvo. Jeho nedosiahnutie a tiež predčasný koniec na pretekoch, na ktorých som si vybudoval kariéru, považujem za veľmi smutné,” cituje Marka Cavendisha aj web Cyclingnews.

“Želám všetko najlepšie tímovým kolegom v zostávajúcom dianí na Tour de France. Ja sa budem už len pozerať v televízii a teším sa na to, ako naša partia bude zvyšovať povedomie o Qhubeke a Južnej Afrike,” doplnil Cavendish.

Sagan sa Cavendishovi ospravedlnil

Dvojnásobný majster sveta a líder tímu Bora-Hansgrohe Peter Sagan sa ihneď po utorkovom “drastickom” dojazde šiel ospravedlniť Markovi Cavendishovi k autobusu tímu Dimension Data.

Zodpovednosť za jeho pád však nepriznal. “Nevedel som, že mám napravo Marka Cavendisha, iba som sa snažil ísť v háku za Kristoffom. Taký je šprint, samozrejme, veľmi ma mrzí, čo sa stalo Markovi. Nie je pekné to vidieť,” uviedol Peter Sagan v prvom televíznom interview pre Eurosport. “Mark nabúral do mňa a potom aj do bariér,” doplnil Peter Sagan pre RTVS ešte v čase, keď nevedel o svojej penalizácii a neskoršej diskvalifikácii.

“Incident som videl v televízii, Cavendish sa chcel pretiahnuť tadiaľ, kam sa zmestiť nemohol. Peťova vystrčená ruka mi prišla neúmyselná,” uviedol ďalší člen tímu Bora-Hansgrohe Juraj Sagan po zhliadnutí videa, keďže nešťastnú situáciu zo záveru etapy naživo nevidel.

V utorok vo večerných hodinách už v tíme Bora-Hansgrohe panovalo prísne informačné embargo. Pretekári vrátane Petra Sagana mali zákaz informovať o incidente médiá a krátko pred polnocou vydalo nemecké družstvo iba krátke komuniké o oficiálnom proteste proti vylúčeniu svojho lídra z TdF.