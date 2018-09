Video: Cehlárik pomohol k triumfu Bostonu a stal sa prvou hviezdou zápasu, skóroval aj Pánik

NEW YORK 25. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Peter Cehlárik gólom a asistenciou prispel k víťazstvu Bostonu na ľade Philadelphie 4:3 v prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Mladý slovenský útočník už v 5. min otvoril skóre a o 5 minút neskôr sa podieľal na góle Brandona Carla.

Bol to v podaní 23-ročného rodáka zo Žiliny prvý gól a tretia asistencia v príprave na nový súťažný ročník NHL. Hostia na začiatku tretej tretiny viedli už 4:0, domáci napokon stihli znížiť na 3:4. Cehlárika vyhlásili za prvú hviezdu zápasu.

Gól strelil aj útočník Arizony Richard Pánik, ale jeho tím prehral v Anaheime 2:4. Pánik bol úspešný v presilovej hre v 4. min, vtedy vyrovnal na priebežných 1:1. Celkovo to bol druhý gól v podaní 27-ročného krídelníka v predsezónnom prípravnom období.

V súboji Toronto – Montreal (1:5) sa predstavil obranca Martin Marinčin a asistoval pri jedinom góle domácich na začiatku druhej tretiny z hokejky Kasperiho Kapanena. Marinčin odohral takmer 20 minút a skončil zápas s plusovým bodom.

Útočník Marko Daňo bol pri víťazstve Winnipegu v Calgary (5:4 pp) a strávil na ľade 15:47 min. Do štatistík kanadského bodovania sa nezapísal, ale rozdal 3 „hity“ a bol aj na trestnej lavici. O triumfe Jets rozhodol dánsky útočník Nikolaj Ehlers už po polminúte predĺženia.

Piatym Slovákom v pondelkovom zámorskom dianí bol Marián Studenič. Devätnásťročný krídelník vo farbách New Jersey odohral takmer 12 minút bez bodového zápisu v súboji na ľade tímu New York Rangers. Domáci zvíťazili 4:3 po predĺžení zásluhou gólu Vinniho Lettieriho.

New York Rangers – New Jersey 4:3 po predĺž. (0:0, 2:1, 1:2 – 1:0)

Marián Studenič (New Jersey) odohral 11:55 min, 1 „hit“, 2 trestné minúty, 1 mínuska