Video: Cehlárik strelil dva góly, ale o zotrvanie u „medveďov“ v NHL musí ešte bojovať

PHILADELPHIA 17. januára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Peter Cehlárik zažil vydarenú premiéru v aktuálnej sezóne zámorskej NHL.

V drese Bostonu Bruins v stredajšom dueli proti Philadelphii Flyers strelil dva góly a z individuálneho hľadiska to bolo preňho najvydarenejšie vystúpenie v profilige.

Boston tesne prehral

Dvadsaťtriročný odchovanec Žiliny síce nezabránil tesnej prehre „medveďov“ pomerom 3:4, ale bol vyhlásený za tretiu hviezdu zápasu a potešil trénera Bruca Cassidyho.

„Bol excelentný, silný s pukom, urobil niekoľko dobrých ťahov a hral rozumne v strednom pásme. Je to však len jeden zápas. Počkáme nejaký čas a uvidíme, či bude zapadať do našej zostavy. Boli by sme radi, ak by sme našli niekoho v našej organizácii, kto by konečne využil svoju príležitosť v prvom tíme. Je to stále mladý hráč a dúfame, že nám bude pasovať do kádra,“ povedal pre klubový web „medveďov“ Cassidy.

V predchádzajúcich dvoch sezónach odohral Cehlárik za Boston 17 zápasov s bilanciou 1+3. Hneď prvý duel v aktuálnom ročníku však zužitkoval na strelenie dvoch gólov. Ten úvodný dosiahol v 10. minúte, keď využil vynikajúcu prihrávku Jaka DeBruska a pohotovou strelou bez prípravy prekonal brankára „letcov“ Cartera Harta. Bruins vtedy viedli 2:0, ale domáci „letci“ štyrmi presnými zásahmi otočili skóre vo svoj prospech.

Do štatistík si zapísal aj dve „plusky“

Mladý Slovák preto v závere stretnutia už len skorigoval nepriaznivý stav na 3:4. Presadil sa po úspešnom teči v predbránkovom priestore, keď mu na presný zásah prihrával Brad Marchand.

„Cítil som sa dobre a bol som spokojný s tým, ako hrala celá naša formácia. Je však zlé, že sme nedokázali zvíťaziť. Každý v našom útoku priniesol do hry niečo iné. Snažili sme sa držať puk v útočnom pásme a vytvoriť si nejaké príležitosti,“ zhodnotil Cehlárik, ktorý nastúpil po boku Kanaďana DeBruska a Čecha Davida Krejčího.

Slovenský krídelník strávil na ľadovej ploche 17:40 min a okrem dvoch gólov si do štatistík zapísal dva plusové body, dve trestné minúty a dve strely. Najbližší zápas čaká Boston už vo štvrtok, kedy na domácom ľade privíta St. Louis Blues.