Video: Cehlárik strelil víťazný gól Bostonu, Pánik asistoval a Černák rozdal šesť bodyčekov

NEW YORK 6. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Peter Cehlárik gólom prispel k triumfu Bostonu nad tímom New York Islanders (3:1) v utorkovom zápase NHL.

Dvadsaťtriročný útočník v 47. min dorazil za chrbát Robina Lehnera odrazený puk a pripísal si tretí presný zásah v siedmom zápase tejto sezóny v drese „medveďov“.

Výnimočný zápas pre Bergerona

Bol to napokon víťazný gól Bruins, ich triumf ešte v závere spečatil svojím druhým gólom v zápase Patrice Bergeron. Tridsaťtriročný stredný útočník sa stal tridsiatym prvým hráčom v histórii najslávnejšej profiligy, ktorý dosiahol métu 1000 zápasov v drese jedného klubu. Celkovo 1000 zápasov v NHL odohralo už 334 hokejistov.

„Výborný pocit. Samozrejme, na prvom mieste je víťazstvo. Povedal som to aj spoluhráčom pred zápasom, že tento pre mňa výnimočný duel chcem vyhrať. Bola to skvelá tímová práca,“ uviedol Patrice Bergeron na webe NHL.

Jeho druhý gól v zápase sa zrodil po prihrávke českého útočníka Davida Pastrňáka, ktorý sám mohol skórovať do opustenej bránky Islanders, ale neurobil to. Chcel dopriať ešte jednu gólovú radosť skúsenejšiemu spoluhráčovi v jeho výnimočný deň. „Znamená to pre mňa veľa. Zostal som prekvapený, že sám nezakončil, ale veľmi si to vážim,“ dodal Bergeron.

Najvyťaženejší Chára

Zatiaľ čo Jaroslav Halák chýbal v bránke Bostonu, kapitán tímu, čoskoro 42-ročný Zdeno Chára, odohral v obrane takmer 24 minút so solídnou bilanciou 2 strely, 2 „hity“, 2 zablokované strely a 2 plusové body. Chára bol vôbec najvyťaženejší hráč na ľade TD Garden.

Richard Pánik si pripísal asistenciu v drese Arizony pri prehre jeho tímu na ľade Nashvillu 2:5. Slovenský krídelník bol jedným z najaktívnejších hráčov svojho tímu so štatistickou bilanciou 17:53 min, 1 asistencia, 2 strely, 3 „hity“, 3 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 pluska.

V bohatej 12-zápasovej nádielke utorkovej noci sa predstavil aj obranca Erik Černák, ale jeho tím Tampa Bay tesne prehral doma s Vegas 2:3 po samostatných nájazdoch. Ten rozhodujúci premenil Alex Tuch. Hostia ukončili sériu štyroch prehier.

Bitka proti silnému mužstvu

„Bola to bitka proti silnému mužstvu, ktorá sa mohla skončiť aj naším víťazstvom. To by sme však museli využiť presilovky, ktoré sme mali,“ uviedol kapitán Tampy Bay Steven Stamkos, ktorý mal dve asistencie. Slovák Černák rozdal 6 bodyčekov, najviac spomedzi všetkých aktérov na ľade.

V utorok si pre chorobu nezahral slovenský útočník Tomáš Tatar. Tretí najproduktívnejší hráč Montrealu chýbal pri víťazstve svojho tímu nad Anaheimom 4:1.

Aj vďaka dvom gólom a asistencii Brendana Gallaghera si Canadiens pripísali siedme víťazstvo z ostatných deviatich zápasov. Montrealu patrí tretia priečka v Atlantickej divízii o bod za druhým Torontom. „Stále nie sme tam, kde by sme chceli byť. ale zlepšujeme sa. Bojujeme o play-off a to je vzrušujúce,“ poznamenal Gallagher.

Sumáre NHL

utorok:

Boston – New York Islanders 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)

Góly: 23. Bergeron (Pastrňák, Marchand), 47. CEHLÁRIK (K. Miller), 60. Bergeron (Pastrňák, Marchand) – 37. Eberle (Barzal, Nelson)

Peter Cehlárik odohral 13:25 min, 1 gól, 1 strela, 1 plusový bod, Zdeno Chára (obaja Boston) odohral 23:52 min, 2 strely, 2 „hity“, 2 zablokované strely, 2 plusky

Buffalo – Minnesota 5:4 po sam. nájazdoch (1:0, 2:3, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 5. Rodrigues (Ristolainen, Eichel), 28. C.J. Smith (Reinhart), 32. Dahlin (Eichel, Mittelstadt), 47. Reinhart (McCabe), rozhod, sam. nájazd Reinhart – 27. Spurgeon (Mikael Granlund, Zucker), 34. Spurgeon (Kunin, Suter), 38. Coyle (Kunin, Pateryn), 59. Parise (Coyle, Suter)

Edmonton – Chicago 2:6 (2:1, 0:0, 0:5)

Góly: 17. Draisaitl (McDavid, Nurse), 19. Draisiatl (McDavid, Nugent-Hopkins) – 2. Gustafsson (J. Toews), 44. Hayden (Krüger), 46. Strome (Kahun, DeBrincat), 46. P. Kane (Saad, Anisimov), 47. Caggiula (J. Toews, P. Kane), 53. Kahun (Seabrook, Saad)

Florida – St. Louis 2:3 (1:0, 0:0, 1:3)

Góly: 19. Borgström (Vatrano, Ekblad), 41. Barkov (Hoffman, Yandle) – 44. Parayko (Sundqvist), 52. O´Reilly (L. Schenn, Tarasenko), 57. Dunn

New Jersey – Los Angeles 1:5 (0:1, 1:0, 0:4)

Góly: 24. Zacha (Bratt, Stafford) – 7. A. Kempe (Hagelin), 41. Toffoli (Kopitar, Doughty), 42. Toffoli (Amadio, Leipsic), 42. Phaneuf (Kopitar), 58. Kovaľčuk (Kopitar)

Pittsburgh – Carolina 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Góly: 20. Martinook (McGinn, Slavin), 33. Pesce (Williams, Niederreiter), 59. Ferland (Wallmark), 60. Svečnikov (T. van Riemsdyk)

Washington – Vancouver 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)

Góly: 3. Oshie (Bäckström, Ovečkin), 46. Connolly (Kuznecov, Vrána), 53. Vrána (Kuznecov, T. Wilson) – 49. Markus Granlund (Roussel, Hutton), 60. E. Pettersson

Montreal – Anaheim 4:1 (3:0, 0:1, 1:0)

Góly: 8. Gallagher (Drouin), 10. Kotkaniemi (Armia, Reilly), 17. Gallagher (Drouin, S. Weber), 43. Danault (Drouin, Gallagher) – 32. Getzlaf (Perry, Shore)

Tampa Bay – Vegas 2:3 po sam. nájazdoch (1:0, 1:1, 0:1 – 0:0, 0:1)

Góly: 7. Point (Kučerov, Stamkos), 35. Joseph (Stamkos, Coburn) – 37. Eakin (Merrill), 46. Zykov (W. Karlsson, Marchessault), rozhod. sam. nájazd Tuch

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 20:22 min, 1 strela, 6 „hitov“, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

Nashville – Arizona 5:2 (0:0, 3:0, 2:1)

Góly: 23. C. Smith (Ekholm, Ellis), 28. Forsberg (Josi, Johansen), 34. Ellis (F. Gaudreau, Hartman), 54. Järnkrok (Sissons, Josi), 58. Josi (Järnkrok) – 17. Hinostroza (Goligoski, PÁNIK), 45. Stepan (Oesterle)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:53 min, 1 asistencia, 2 strely, 3 „hity“, 3 zablokované strely, 2 trestné minúty, 1 pluska

Winnipeg – San Jose 2:3 po predĺž. (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)

Góly: 4. Wheeler (Morrissey, Trouba), 21. Perreault (Myers, B. Tanev) – 11. Couture (Pavelski, Labanc), 33. Sörensen (Labanc, Vlasic), 63. Pavelski (Burns)

Colorado – Columbus 3:6 (2:2, 1:1, 0:3)

Góly: 12. E. Johnson, 19. Zadorov (MacKinnon, E. Johnson), 35. Girard (Bourque, Dries) – 1. Björkstrand (Wennberg. Savard), 14. Dubois (Harrington, Kukan), 40. Atkinson (Panarin), 51. Josh Anderson (Jenner. Kukan), 53. Wennberg (Jones, Duclair), 59. Dubois (Werenski, Jenner)