Video: Černák je späť v zostave „bleskov“ s triumfom, Pánik bojoval o výhru domácej Arizony

NEW YORK 19. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový obranca Erik Černák sa vrátil do zostavy Tampy Bay Lightning, ktorá zvíťazila vo Vancouveri 5:2.

Košický rodák strávil na ľadovej ploche 18:51 min a do štatistík si zapísal jeden mínusový bod, dve trestné minúty, dve strely na bránku, päť „hitov“ a tri zblokované strely. „Blesky“ zostávajú na čele ligovej tabuľky s 54 bodmi a osembodovým náskokom pred najbližšími prenasledovateľmi.

Štyri strelecké pokusy

Úspešné vystúpenie má za sebou česká trojica v zostave San Jose Sharks, ktorá výrazne prispela k triumfu „žralokov“ 4:0 na klzisku Minnesoty Wild.

Útočník Lukáš Radil sa prezentoval jedným gólom a jednou asistenciou, dve prihrávky pridal jeho krajan z ofenzívy Tomáš Hertl a bilancia 0+2 svietila aj pri mene obrancu Radima Šimeka.

Poslední dvaja menovaní sa dostali aj do výberu troch hviezd zápasu. Prekvapivo v ňom chýbal brankár Martin Jones, ktorý zneškodnil 26 striel a vychytal čisté konto. Sharks dosiahli piate víťazstvo v sérii a siedme z ôsmich ostatných súbojov.

Uspeli po zmene trénera

Hokejisti Philadelphie Flyers uspeli po zmene hlavného trénera, keď doma zdolali Detroit Red Wings 3:2. Kouč Scott Gordon sa tešil z triumfu v NHL prvýkrát od roku 2010, k čomu mu pomohol aj brankársky debutant Carter Hart.

Mladý Kanaďan zvládol premiéru v zámorskej profilige, keď si pripísal 20 úspešných zákrokov. Hart zároveň vytvoril nový rekord organizácie „letcov“, keďže je už šiestym gólmanom, ktorý sa postavil do bránky Philadelphie v úvodnej polovici sezóny.

Kanadský útočník Patrick Marleau sa posunul v historických tabuľkách súťaže na tridsiate miesto medzi strelcami, keď vyrovnal výkon Maurica Richarda. Zakončovateľ Toronta Maple Leafs sa podieľal na hladkom víťazstve svojho tímu pomerom 7:2 proti New Jersey Devils 544. gólom v kariére v základnej časti NHL.

Winnipeg Jets prišiel o sériu zápasov bez prehry, keď podľahol Los Angeles Kings 1:4. Kanadský klub zvíťazil v predchádzajúcich piatich vystúpeniach. Naopak, „králi“ prerušili nepriaznivú šnúru štyroch zaváhaní v rade.

Sumáre NHL

utorok

Buffalo – Florida 2:5 (1:0, 1:1, 0:4)

Góly: 4. Skinner (Eichel, S. Reinhart), 32. Ristolainen (S. Reinhart, Skinner) – 30. Brouwer (McCann, Matheson), 41. Barkov (Yandle, Huberdeau), 44. Dadonov (tr. strieľanie), 45. Vatrano (Dadonov, Borgström), 58. Dadonov (Barkov)

New Jersey – Toronto 2:7 (1:3, 0:2, 1:2)

Góly: 19. Vatanen (B. Boyle), 55. Hischier (T. Hall, K. Palmieri), 7. Tavares (Kadri, Matthews), 8. Matthews, 14. Marleau (Kadri, Dermott), 22. Marner (Tavares), 40. M. Rielly (Kadri, C. Brown), 57. Ennis (C. Brown, P. Lindholm), 59. Ennis (Gardiner, C. Brown)

New York Rangers – Anaheim 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)

Góly: 50. Namestnikov (Howden, Vesey), 60. Hayes (Namestnikov), 60. Chytil (Namestnikov, Zibanejad) – 35. Aaberg (Getzlaf, O. Kaše)

Philadelphia – Detroit 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Góly: 19. J. Van Riemsdyk (Giroux, Gostisbehere), 29. Gudas (T. Konecny, J. Van Riemsdyk), 36. Gostisbehere (Patrick, Raffl) – 25. Cholowski (Nyquist, Larkin), 42. De La Rose (Frk, Ehn)

Minnesota – San Jose 0:4 (0:0, 0:2, 0:2)

Góly: 30. Couture (Radil, Šimek), 31. Pavelski (Hertl, Šimek), 41. Couture (Hertl, E. Karlsson), 58. Radil

Dallas – Calgary 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)

Góly: 13. Jamie Benn (Seguin, A. Radulov), 38. Faksa (Hanzal, Pitlick)

Chicago – Nashville 2:1 (0:1, 2:0, 0:0)

Góly: 36. Forsling, 38. Gustafsson (Kane, Toews) – 20. Fiala (Johansen, Ekholm)

Arizona – New York Islanders 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Góly: 10. Kempe (Goligoski, Cousins) – 18. Ho-Sang (Pulock, V. Filppula), 24. Nelson (Eberle, Pulock), 29. Beauvillier (J. Bailey)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:02 min, 4 strely na bránku, 1 „hit“

Edmonton – St. Louis 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Góly: 28. Puljujärvi (Khaira, C. Jones) – 9. Perron (Bouwmeester, B. Schenn), 43. Maroon (R. Thomas, Bozak), 52. Tarasenko (B. Schenn, Schwartz), 59. Tarasenko (B. Schenn, R. O’Reilly)

Vancouver – Tampa Bay 2:5 (1:2, 0:1, 0:2)

Góly: 10. Motte (Stecher, Virtanen), 46. C. Tanev (Roussel) – 9. Kučerov (Point), 12. Paquette (Martel, Erne), 29. Erne (Paquette, Girardi), 58. Stamkos (T. Johnson, Hedman), 59. Palát (Kučerov, Straalman)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:51 min, -1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 5 „hitov“, 3 zblokované strely

Los Angeles – Winnipeg 3:1 po II. tretine (1:0, 2:1)

Góly: 13. Wagner (Brickley), 30. Iafallo (Doughty, Kopitar), 39. Wagner (Luff) – 22. Perreault (Little, Morrissey)