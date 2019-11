Video: Černák sa vrátil do zostavy Tampy, Washington hladko triumfoval a Detroit pútal pozornosť

Slovenský hokejista Erik Černák sa po jednozápasovej absencii vrátil do zostavy Tampy Bay, ale jeho tím prehral na ľade New York Islanders 2:5 v piatkovom zápase NHL. Černák odohral v druhej obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom 18:05 min, no nebodoval. Pripísal si 4 strely, 2 „hity„, 2 zablokované strely a 2 mínusové body.

Šnúra bez prehry pre Islanders

V Nassau Coliseum sa zrodilo ôsme víťazstvo NY Islanders v neprerušenej sérii, čo je najdlhšia šnúra bez prehry v podaní tohto klubu od sezóny 1989/1990. Vtedy Islanders medzi 31. decembrom a 19. januárom vyhrali deväťkrát za sebou.

Na triumfe nad Tampou Bay mali najväčší podiel útočník Anders Lee s gólom a dvoma asistenciami a brankár Thomas Greiss s 33 zákrokmi. „Ostrovanom“ patrí piata priečka vo Východnej konferencii, „Blesky“ sú na desiatej pozícii.

„Spoznali sme svoju identitu, výborne plníme svoje úlohy na ľade. Nesnažíme sa priveľa, hráme skôr jednoducho a zbytočne neriskujeme. Ak to preženieme, máme skvelého gólmana,“ vysvetlil recept na úspech Anders Lee na webe NHL.

„Pracujeme, snažíme sa, ale potom príde frustrácia, keď to nevychádza tak, ako chceme. Dnes sme mali 35 streleckých pokusov,“ naznačil tréner Tampy Bay Jon Cooper.

Sekera vynechal druhý zápas

Andrej Sekera pre nešpecifikované zranenie vynechal druhý zápas v drese Dallasu, ale jeho tím vyhral v Denveri nad Coloradom 2:1. Podľa trénera Dallasu Jima Montogomeryho Sekera zrejme vynechá aj sobotňajší domáci súboj s Montrealom.

Tridsaťtriročný bojnický rodák utrpel zranenie ešte minulú sobotu po tvrdom náraze do mantinelu v súboji proti Pittsburghu a jeho stav sa monitoruje zo dňa na deň. Dallas zvíťazil nad Coloradom vďaka dvom gólom fínskeho mladíka Roopa Hintza, na druhej strane kontroval iba Nathan MacKinnon.

Kanadský útočník Avalanche bodoval v každom z 13 zápasov (8+10) svojho tímu v novej sezóne, čo je najdlhšia takáto séria od roku 2007. Vtedy sa Švéd Henrik Zetterberg blysol 17-zápasovou šnúrou s bodmi od 3. októbra do 11. novembra. Nazbieral 27 bodov.

„Iba sa snažím strieľať a dnes to dvakrát vyšlo. Dosiahli sme veľké tímové víťazstvo na ľade súpera,“ uviedol Roope Hintz na portáli NHL.

Desiata prehra Detroitu

Z piatkového programu zámorskej profiligy zaujal aj hladký triumf Washingtonu nad Buffalom 6:1. Capitals uspeli v siedmom z ostatných ôsmich zápasov a potvrdili líderskú pozíciu vo Východnej konferencii aj celej NHL.

Dva góly víťazov strelil český útočník Jakub Vrána, Kanaďan Tom Wilson pridal gól a dve asistencie. „Dobrý zápas pre všetky štyri naše formácie. Viacerí hráči prispeli a brankár bol solídny. To nám dalo výhodu využiť naše možnosti,“ uviedol tréner Washingtonu Todd Reirden.

Opačným spôsobom ako NY Islanders a Washington púta pozornosť Detroit. Z desiatich zápasov prehral po deviaty raz, tentoraz na ľade Caroliny 3:7. K pätnástemu domácemu triumfu Hurricanes v neprerušenej sérii prispel Sebastian Aho dvoma gólmi a duo Dougie Hamilton a Jaccob Slavin tromi asistenciami. „Bol to trochu voľnejší zápas v štýle hore-dolu, ale je dobré zistiť, že vieme zvíťaziť aj v takomto prípade,“ skonštatoval Rod Brind´Amour z lavičky Caroliny.

„Mám dobrých spoluhráčov, preto sa mi tak darí. Čím máte lepších ľudí okolo seba, tým dostanete viac šancí bodovať. Toto je tímová hra, sám nič nezmôžete,“ podotkol Dougie Hamilton, obranca Caroliny, ktorý je so 16 bodmi (6+10) lídrom produktivity svojho tímu.

NHL – výsledky:

piatok:

New York Islanders – Tampa Bay 5:2 (0:0, 2:1, 3:1)

*Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:05 min, 4 strely, 2 „hity„, 2 zablokované strely, 2 mínusové body

Colorado – Dallas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Anaheim – Vancouver 2:1 po predĺžení (1:0, 0:0, 0:1 – 1:0)

Washington – Buffalo 6:1 (4:0, 1:1, 1:0)

New Jersey – Philadelphia 3:4 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 0:1)

Carolina – Detroit 7:3 (1:1, 4:2, 2:0)

St. Louis – Columbus 4:3 po predĺžení (1:1, 2:2, 0:0 – 1:0)

San Jose – Winnipeg 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)