Video: Černák svojím druhým gólom v NHL prispel k výhre nad Pittsburghom, skóroval aj Tatar

PITTSBURGH 10. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca Erik Černák prispel gólom k víťazstvu hokejistov Tampy Bay Lightning nad Pittsburghom Penguins 5:4 v sobotňajšom stretnutí zámorskej NHL. Košický rodák odohral v zápase 21:31 min, pripísal si aj tri plusové body, tri strely a rozdal jeden bodyček. V gólovej situácii jeho strelu bez prípravy nešťastne usmernil za chrbát svojho brankára útočník Penguins Patric Hörnqvist.

Černáka vyhlásili za tretiu hviezdu duelu. Pre slovenského mladíka bol zásah do siete „tučniakov“ druhý v sezóne a tiež celkovo druhý v kariére v NHL. Dvadsaťjedenročný bek odohral v aktuálnom ročníku zámorskej profiligy 33 zápasov, v ktorých nazbieral 9 kanadských bodov (2+7), 15 „plusiek“ a tiež 21 trestných minút.

Pánik bol najaktívnejším strelcom Arizony

Útočník Tomáš Tatar skóroval za Montreal pri prehre s Torontom 3:4 po predĺžení. Dvadsaťosemročný krídelník odohral 19:27 min, napočítali mu aj jeden plusový bod, štyri strely a tri bodyčeky. Gól do siete Frederika Andersena bol jeho sedemnásty v sezóne, dubnický odchovanec má po 55 odohraných dueloch na konte 40 bodov (17+23).

Slovenský krídelník si prebral puk vo vlastnom obrannom pásme od obrancu Sheu Webera, prešiel s ním až do útočného pásma a strelou zápästím prekonal Dána Frederika Andersena v bránke Maple Leafs. Pri Tatarovom zásahu si pripísal sekundárnu asistenciu brankár Canadiens Carey Price, pre ktorého to bol 600. zápas v NHL. „Bol to dobrý zápas proti silnému súperovi. Atmosféra bola elektrizujúca, pre toto hráme hokej. Prehrávať však už nie je taká zábava,“ uviedol Price pre oficiálny ligový web.

Útočník Arizony Richard Pánik bol najaktívnejším strelcom stretnutia proti Dallasu (3:2). Slovenský krídelník vyslal na Antona Chudobina šesť striel, ruský brankár zneškodnil všetky. Pánik odohral 16:51 min, do štatistík sa okrem šiestich striel zapísal jedným mínusovým bodom.

Bergeron po ceremoniáli s troma bodmi

Najvyťaženejším hráčom duelu Bostonu s Los Angeles (5:4 po predĺžení) bol slovenský kapitán „medveďov“ Zdeno Chára, ktorý na ľade strávil presne 24 minút. Ústrednou postavou zápasu sa stal stredný útočník Bruins Patrice Bergeron, ktorý bol autorom víťazného gólu a okrem neho si pripísal do štatistík aj dve asistencie. Podarilo sa mu to v tisícdruhom zápase v profilige.

„Tisíckový“ míľnik dosiahol v utorok proti New Yorku Islanders (3:1) v zápase, v ktorom dvakrát skóroval. V sobotu si už len užil slávnostný ceremoniál a potom aj zápas s troma bodmi a honor prvej hviezdy. Do stretnutia v drese domácich zasiahol aj ďalší Slovák Peter Cehlárik. Skončil s dvoma strelami na bránku a dvoma „mínuskami“. Brankár Jaroslav Halák sedel na lavičke. „Priniesť tímu víťazstvo je vždy výnimočné. Povedal som hráčom na lavičke, že sa nám podarí nájsť spôsob ako zvíťaziť a to sa nám aj podarilo,“ uviedol Patrice Bergeron.

Prvý hetrik Labanca v NHL

Obranca Ottawy Christián Jaroš odohral 15:07 min v meraní síl s Winnipegom (5:2). Rodák z Košíc rozdal tri bodyčeky.

San Jose zdolalo Edmonton 5:2. Útočník Sharks Joe Thornton si pripísal dve asistencie a dostal sa na deviatu priečku v historickom poradí. Tridsaťdeväťročný center má na konte 1049 asistencií. Thorntonov spoluhráč Kevin Labanc strelil prvý hetrik v NHL. „Je to neuveriteľné. Nedokážem to popísať slovami. Navyše, okrem toho hetriku, máme aj dôležité dva body. Bol to výborný zápas,“ rozplýval sa americký útočník so slovenskými rodičmi.