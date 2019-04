Video: Černák v NHL uspel v súboji bratrancov, Sekera s „mínuskou“ a Kings utŕžili debakel

OTTAWA 2. apríla (WebNoviny.sk) – Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili na ľade Ottawy Senators 5:2 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. V zápase sa predstavili dvaja slovenskí hokejisti – bratranci Erik Černák (Tampa Bay) a Christián Jaroš (Ottawa).

Úspešnejší bol obranca „bleskov“ Černák, ktorého tím triumfoval. Košický rodák odohral 23:16 min, doposiaľ najviac v kariére v zámorskej profilige. Do štatistík sa zapísal plusovým bodom, tromi strelami a šiestimi bodyčekmi (so spoluhráčom Braydonom Coburnom najviac zo všetkých hráčov). Jaroš sa prezentoval počas 16:26 min na ľade piatimi bodyčekmi.

Kučerov s troma asistenciami

Tampa Bay si pripísala 60. víťazstvo v sezóne a stala sa iba tretím tímom histórie, ktorému sa to podarilo. Už istý víťaz základnej časti 2018/2019 sa pridal k Montrealu Canadiens z ročníka 1976/1977 (60 triumfov) a Detroitu Red Wings 1995/1996 (62).

„Na tomto úspechu majú obrovskú zásluhu všetci hráči. Musíte ich za to oceniť, vzhľadom na všetko, čím si prechádzajú a aká náročná je táto liga,“ uviedol tréner „bleskov“ Jon Cooper pre oficiálny ligový web. Ruský útočník Tampy Nikita Kučerov si pripísal tri asistencie, má už 125 bodov a na vyrovnanie rekordu Alexandra Mogiľného v počte bodov získaných ruským hráčom potrebuje získať už len dva body.

Kučerovov spoluhráč z druhého útoku Yanni Gourde strelil dva góly a pridal asistenciu, tretí člen „lajny“ Brayden Point nazbieral gól a asistenciu. „Dnes boli naozaj dobrí. Plnili všetky predpísané úlohy a hrali si svoju hru,“ pochválil svoju útočnú formáciu Cooper.

Marinčin chýbal v zostave Toronta

Vegas Golden Knights zdolali Edmonton v zostave so Slovákom Andrejom Sekerom 3:1. Za „zlatých rytierov“ sa presadili Cody Eakin, Jonathan Marchessault a Pierre-Édouard Bellemare, jediný presný zásah Oilers strelil kapitán Connor McDavid. Sekera odohral 15:39 min bez bodového zisku, pripísal si jeden mínusový bod a jednu strelu.

Toronto triumfovalo nad New Yorkom Islanders 2:1 a potvrdilo účasť v play-off. Úspešnými strelcami Maple Leafs boli bývalý kapitán Islanders John Tavares, ktorý sa presadil po prvýkrát proti bývalému tímu, a Calle Rosén, pre ktorého to bol premiérový zásah v NHL.

Dánsky brankár „javorových listov“ Frederik Andersen zneškodnil 28 striel „ostrovanov“. Toronto sa v 1. kole vyraďovacej časti stretne s Bostonom. „Celú sezónu sme tvrdo pracovali. Sme šťastní, že môžme byť súčasťou play-off. Dáme to toho všetko,“ uviedol Tavares. V zostave kanadského tímu chýbal slovenský obranca Martin Marinčin.

Sumáre NHL

pondelok

Florida – Washington 5:3 (1:0, 3:0, 1:3)

Góly: 14. Vatrano (Sceviour, Borgström), 24. Huberdeau, 33. Trocheck (Barkov), 38. Brouwer (Barkov, D. Hunt), 60. Trocheck (Dadonov, Barkov) – 51. Kuznecov (Carlson), 57. Bäckström (Oshie, Ovečkin), 58. Vrána (Oshie, Niskanen)

New Jersey – New York Rangers 4:2 (2:1, 0:1, 2:0)

Góly: 4. Wood (C. Carrick, Müller), 15. Zajac (Severson, Hischier), 56. C. Carrick (Stafford, M. McLeod), 59. Joey Anderson (Agostino, Zajac) – 19. B. Howden (Brickley, Pionk), 37. Chytil (Lettieri, DeAngelo)

New York Islanders – Toronto 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

Góly: 55. Eberle (B. Nelson, D. Toews) – 23. C. Rosén (C. Brown, Kadri), 44. Tavares (Marner)

Ottawa – Tampa Bay 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)

Góly: 19. B. Tkachuk (DeMelo, Pageau) – 13. Gourde (Kučerov, Point), 28. Sergačov (Kučerov, Coburn), 34. Point (Gourde, Kučerov), 46. Gourde (Coburn, Sergačov), 57. Stamkos (Joseph, Palát)

Christián Jaroš (Ottawa) odohral 16:26 min, 0+0, 5 „hitov“

Erik Černák (Tampa Bay) 23:14 min, 0+0, +1, 3 strely, 6 „hitov“

St. Louis – Colorado 3:2 po sam. nájazdoch (1:0, 0:0, 1:2 – 0:0, 1:0)

Góly: 8. Schwartz (Sundqvist, Perron), 41. Tarasenko (R. O’Reilly, B. Schenn), rozhodujúci sam. nájazd: R. O’Reilly – 47. Landeskog (Nemeth, Söderberg), 60. Kerfoot (Landeskog, MacKinnon)

Chicago – Winnipeg 3:4 po predĺžení (1:2, 1:1, 1:0 – 0:0, 0:1)

Góly: 5. J. Toews (Gustafsson, D. Strome), 27. D. Strome (Caggiula, Gustafsson), 58. D. Strome (J. Toews, Gustafsson) – 11. Lowry (B. Tanev, T. Myers), 20. Roslovic, 26. Roslovic (Copp, Perreault), 64. K. Hayes (T. Myers)

Los Angeles – Calgary 2:7 (2:2, 0:1, 0:4)

Góly: 14. Clifford (Kovaľčuk, Amadio), 20. D. Brown (Doughty, Kopitar) – 3. D. Ryan (Kylington, Hathaway), 15. Bennett (Jankowski), 27. J. Gaudreau (Monahan), 41. Neal (Jankowski), 43. D. Ryan (Neal, R. Andersson), 49. Mangiapane (Valimäki, Michael Stone), 49. Jankowski (Czarnik, Quine)

Vegas – Edmonton 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 16. Eakin (Pirri, Tuch), 21. Marchessault, 60. Bellemare (W. Karlsson, McNabb) – 25. McDavid (Kassian, Draisaitl)

Andrej Sekera (Edmonton) 15:39 min, 0+0, -1, 1 strela