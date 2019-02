Video: Černákov premiérový gól v NHL, v zápasoch vysoký triumf Winnipegu i prehra Pánikovej Arizony

NEW YORK 3. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejista Erik Černák z tímu Tampa Bay Lightning sa dočkal premiérového gólu v NHL.

V sobotňajšom zápase 21-ročný obranca strelil druhý gól Tampy na ľade New York Rangers a prispel k triumfu hostí 3:2. „Blesky“ potvrdili líderskú pozíciu v celej súťaži a stali sa prvým tímom s 80 bodmi na konte.

Černák s dvomi plusovými bodmi

Černák si v 25. min nakorčuľoval medzi útočné kruhy na prihrávku Ryana Callahana a strelou švihom prekonal švédsku brankársku legendu v drese Rangers Henrika Lundqvista. Hostia vtedy viedli 2:0. Černák celkovo odohral 22:26 min a okrem gólu zaznamenal aj dva plusové body a zablokoval dva strelecké pokusy súpera. V 31 zápasoch tejto sezóny má ambiciózny nováčik bilanciu 1 gól a 7 asistencií, ale aj 11 plusových bodov.

„Počas sezóny si utvoril veľa šancí, hráva výborne. Udržal si koncentráciu a aj sebavedomie. Je skvelé vidieť, že bol konečne odmenený. Na góle mal veľký podiel ´Cally´a a jeho skvelá hra. Všetci na lavičke sme sa tomu potešili. Napumpovalo nás to energiou,“ uviedol kapitán Tampy Bay Steven Stamkos na klubovom webe. Práve Stamkos v 29. min strelil víťazný gól Lightning.

„Z mojej oslavy prvého gólu ste mohli vidieť, ako veľmi som sa potešil. Je to vynikajúci pocit streliť prvý gól a ešte na ľade Rangers. Niečo úžasné. Dúfam, že nie je aj môj posledný,“ zažartoval si Černák na vlastný účet na oficiálnom portáli NHL.

Nadšený tréner Jon Cooper predniesol na adresu slovenského mladíka túto oslavnú formulku: „Vyzerá to tak, že si s tým prvým gólom počkal, aby ho strelil budúcemu členovi Siene slávy a navyše v Madison Square Garden.“

Klubový rekord Tampy Bay

Ešte jeden klubový štatistický rekord priniesla sobota v podaní hráčov Tampy Bay. Ich ruský líder produktivity celej NHL Nikita Kučerov sa asistenciou pri góle Stamkosa dostal už na 80 bodov v kanadskom bodovaní (22 gólov + 58 asistencií) a podarilo sa mu to v 52 zápasoch tejto sezóny. Doterajším rekordérom Lightning v minime absolvovaných zápasov na dosiahnutie 80 bodov bol Vincent Lecavalier, ktorý v sezóne 2006/2007 potreboval 60 zápasov na 80 bodov.

V sobotňajších zápasoch NHL sa okrem Černáka predstavili aj ďalší traja slovenskí hokejisti, ani jeden sa už netešil z víťazstva a bodovo vyšli naprázdno. Montreal prehral doma s New Jersey 2:3 po predĺžení a útočník Tomáš Tatar si počas vyše 16 minút pripísal iba jednu strelu a mínusový bod. O triumfe hostí rozhodol dvojgólový švajčiarsky útočník Nico Hischier, dôležitých bolo aj 37 zákrokov brankára Mackenzieho Blackwooda.

„Je asi jasné, že v tomto zápase sme boli lepší ako súper. Utvorili sme si veľké množstvo šancí, ale nedoťahovali sme ich do gólového konca, Preto sme prehrali,“ myslí si tréner Canadiens Claude Julien.

Parádna kľučka Burnsa

Aj ďalší slovenský útočník Richard Pánik v sobotu zažil prehru v predĺžení. Jeho Arizona podľahla na ľade San Jose 2:3 po extra čase. Víťazný gól domácich strelil skúsený 33-ročný obranca Brent Burns spôsobom, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani elitní útočníci.

Parádnou kľučkou sa zbavil práve slovenského hokejistu Pánika v úlohe obrancu a nedal šancu Darcymu Kuemperovi v bránke Coyotes. Burns dosiahol desiaty gól v sezóne, dovedna má na konte už 57 bodov a pravdepodobne opäť bude jedným z kandidátov na Norris Trophy pre najlepšieho zadáka NHL. Pánik celkovo odohral smolný zápas.

Okrem toho, že cez neho padol rozhodujúci gól, v druhej tretine, necelých 7 minút pred jej koncom, vyrovnal na 2:2, ale jeho zásah neplatil. Gól najprv neplatil, potom platil, ale napokon po intervencii trénera San Jose Petra DeBoera prišiel na rad videorozbor a ten zrušil pôvodné rozhodnutie so zdôvodnením, že Pánik pri svojom nájazde zabránil brankárovi Martinovi Jonesovi v zákroku.

Vysoká výhra Winnipegu

Pri prehre Ottawy s Detroitom (0:2) bol aj slovenský obranca v drese Senators Christián Jaroš. Odohral 9:53 min a pripísal si jednu strelu aj mínusový bod. Jonathan Bernies aj vďaka 35 zákrokom predviedol prvý shutout v sezóne a celkovo sedemnásty v kariére v NHL.

Danny DeKeyser a Darren Helm skórovali v rozpätí 41 sekúnd v 13. min prvej tretiny. Hráči Red Wings vyhrali tretíkrát v sérii a po piaty raz z ostatných siedmich duelov. „Trochu sme si cestu za víťazstvom skomplikovali tým, že sme nepridali ďalší gól. Z defenzívneho hľadiska to však bolo dobré,“ zhodnotil tréner Detroitu Jeff Blashill.

Hokejisti Winnipegu rozstrieľali súperov z Anaheimu 9:3 a netradičný zakončovateľ Jack Roslovic sa na tom podieľal prvým hetrikom v NHL. „Nie som žiadny veľký strelec. Tri góly som nedal už nejaký čas, ale je to výborný pocit,“ vravel 22-ročný Jack Roslovic, ktorý mal doteraz v 50 zápasoch tejto sezóny na konte iba 4 presné zásahy.

Deväť gólov je domáci strelecký rekord v tíme Winnipeg Jets, resp. u jeho predchodcu Atlanty Thrashers. Deväť gólov hráči týchto tímov dosiahli v minulosti ešte dvakrát – 27. októbra 2011 pri triumfe vo Philadelphii 9:8 a 12. novembra 2005 na ľade Caroliny pri „rozbíjačke“ 9:0. Vtedy sa zaskveli aj dvaja slovenskí útočníci vo vtedajšom tíme Atlanty – Peter Bondra aj Marián Hossa strelili po góle a pridali aj dve asistencie.

Sumáre NHL

sobota

Philadelphia – Edmonton 5:4 po predĺž. (1:2, 1:1, 2:1 – 1:0)

Góly: 4. Couturier (Voráček, Giroux), 37. Giroux (Gostisbehere, Voráček), 45. Konecny (Lindblom, Couturier), 52. Simmonds (Giroux, Voráček), 63. N. Patrick (J. Van Riemsdyk, Sanheim) – 9. Rattie (Lucic), 18. McDavid (Kassian, Khaira), 29. A. Larsson (Gravel, McDavid), 45. Kassian

Montreal – New Jersey 2:3 po predĺž. (1:1, 1:0, 0:1 – 0:1)

6. Kotkaniemi (Lehkonen, Jordie Benn), 37. Danault (Petry, Domi) – 20. Butcher (Palmieri, Marcus Johansson), 52. Hischier (Rooney), 62. Hischier (M. Muller)Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:15 min, 1 strela, 1 mínusový bod

Winnipeg – Anaheim 9:3 (6:0, 2:2, 1:1)

3. Copp (Appleton), 6. Roslovic (Trouba, Hellebuyck), 13. Wheeler (Connor, Morrissey), 16. Little (Kulikov), 17. Roslovic (Perreault, Laine), 18. B. Lemieux (Copp), 35. Myers (Appleton, Chiarot), 40. Roslovic (Little, Trouba), 41. Little (Chiarot, Roslovic) – 22. N. Ritchie (Fowler), 34. Sprong (N. Ritchie, Holzer), 53. Shore (Silfverberg. Del Zotto)

Toronto – Pittsburgh 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

18. Matthews (Dermott, Gardiner), 30. Dermott (Gardiner, Marleau), 47. Hyman (Rielly, Marner) – 11. Crosby (Letang), 14. Blueger (G. Wilson, Määttä)

Ottawa – Detroit 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

13. DeKeyser (Vanek, Jensen), 13. Helm (Frk, Glendening)Christián Jaroš (Ottawa) odohral 9:53 min, 1 strela, 1 mínusový bod

Florida – Vegas 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

1. Barkov, 47, Hoffman (Brassard), 59. Vatrano (Barkov, Ekblad) – 9. Pacioretty (Stastny)

New York Islanders – Los Angeles 4:2 (1:1, 0:0, 3:1)

9. Cizikas (Boychuk, M. Martin), 54. Barzal (Pullock, Bailey), 58. Dal Colle (Pulock, Komarov), 59. Nelson (Pulock, Clutterbuck) – 9. Kopitar (Iafallo, D. Brown), 54. Kovaľčuk (B. Brown, Kopitar)

Columbus – St. Louis 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

47. Bjorkstrand (Panarin), 58. Dubois (Panarin, Atkinson) – 9. O´Reilly (Pietrangelo, Tarasenko), 20. Gunnarsson (B. Schenn, Tarasenko), 47. Tarasenko (O´Reilly, B. Schenn), 60. Sundqvist (B. Schenn)

New York Rangers – Tampa Bay 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)

37. Zuccarello (Zibanejad, Kreider), 47. K. Hayes (Zibanejad, Lundqvist) – 7. Gourde (McDonagh, Joseph), 25. ČERNÁK (Callahan, Paquette), 29. Stamkos (Hedman, Kučerov)Erik Černák (Tampa Bay) odohral 22:26 min, 1 gól, 2 strely, 2 plusové body, 2 zablokované strely

Nashville – Dallas 1:3 (1:1, 0:0, 0:2)

10. Järnkrok (Hartman, Sissons) – 12. Seguin (Radulov, Lindell), 56. Comeau (Janmark, Faksa), 57. Janmark (Faksa, Lindell)

Minnesota – Chicago 3:4 po predĺž. (1:0, 0:2, 2:1 – 0:1)

9. Zucker (Mikael Granlund, Suter), 49. Koivu (Parise, Spurgeon), 57. Rask (Greenway, M. Foligno) – 28. DeBrincat (Kahun, Strome), 35. Gustafsson (Kahun, Strome), 56. J. Toews (P. Kane, DeBrincat), 62. Gustafsson (DeBrincat, J. Toews)

Colorado – Vancouver 1:5 (0:2, 1:2, 0:1)

32. Calvert (Zadorov, Nieto) – 2. Virtanen (Roussel, Sutter), 7. Boeser (E. Pettersson), 28. Roussel (Horvat, Virtanen), 36. Motte (Stecher), 54. Goldobin (Leivo, Hutton)

San Jose – Arizona 3:2 po predlž. (0:0, 2:1, 0:1 – 1:0)

Góly: 33. Labanc (Thornton, Burns), 33. Pavelski (Meier, Couture), 64. Burns (Hertl) – 30. Garland, 48. Archibald (M. Kempe, Crouse)

Richard Pánik (Arizona) odohral 17:02 min, 3 strely, 1 mínusový bod, 2 „hity“