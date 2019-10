Video: Červená skupina WTA Finals je otvorená, po prehre Bartyovej majú šancu na postup všetky hráčky

Holanďanka Kiki Bertensová minulý týždeň prehrala s Bieloruskou Arinou Sobolenkovou vo finále turnaja v čínskom Ču-chaj. Mal to byť jej posledný zápas sezóny, namiesto toho je 27-ročná tenistka blízko k postupu do semifinále na podujatí WTA Finals v čínskom Šen-čene. Rodáčka z Wateringenu využila odstúpenie japonskej tenistky Naomi Osakovej a ako náhradníčka zdolala v utorňajšom zápase svetovú jednotku Ashleigh Bartyovú 3:6, 6:3, 6:4.

Ukončila sériu prehier s Bartyovou

Víťazstvo nad šampiónkou ostatného ročníka Roland Garros je pre Bertensovú o to cennejšie, že ukončila sériu piatich prehier vo vzájomných zápasov a Bartyovú zdolala vôbec po prvý raz.

„Spočiatku som nehrala dobre a musela som si zvyknúť na kurt. Následne to bolo stále lepšie a lepšie. Snažila som sa hrať agresívne a celkom dobre mi to vychádzalo. Je to posledný turnaj v roku, takže sa snažím dať do toho všetku energiu, ktorá vo mne zostala,“ cituje Holanďanku portál BBC.

Bertensová obhajuje semifinálovú účasť

Kiki Bertensová obhajuje z minuloročného „Turnaja majsteriek“ semifinálovú účasť. Momentálne jej v tabuľke Červenej skupiny patrí prvá pozícia. Šancu na postup ešte majú všetky štyri hráčky – Bertensová, Bartyová a Belinda Bencicová s jedným triumfom aj Petra Kvitová, ktorá je zatiaľ bez víťazstva. V záverečnom zápase skupiny Bertensovú čaká priamy súboj o postup s Bencicovou, ktorá v utorok zdolala Češku Kvitovú 6:3, 1:6, 6:4. V zápase až päťkrát stratila svoje podanie, ale napokon po 109 minútach premenila svoj druhý mečbal.

WTA Finals – Červená skupina

utorok

Kiki Bertensová (Hol.) – Ashleigh Bartyová (Aus.) 3:6, 6:3, 6:4

Belinda Bencicová (Švajč.) – Petra Kvitová (ČR) 6:3, 1:6, 6:4