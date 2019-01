Video: Cesc Fábregas odohral 500. zápas v Anglicku, ale nebol víťazný

LONDÝN 3. januára (WebNoviny.sk) – Španielsky futbalový stredopoliar Cesc Fábregas v stredu odohral jubilejný 500. zápas na anglických trávnikoch. Duel v drese FC Chelsea proti FC Southampton (0:0) bol zároveň jeho 350. v Premier League.

Tridsaťjedenročný majster sveta (2010) aj Európy (2008, 2012) však už pravdepodobne mnoho ďalších štartov v Anglicku nepridá, keďže podľa rôznych zahraničných médií by mal zamieriť do tímu účastníka francúzskej Ligue 1 AS Monako.