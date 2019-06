Video: Chára má zlomenú čeľusť, jeho štart v piatom finále NHL je otázny

BOSTON 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový obranca Zdeno Chára je bojovník na pohľadanie a neraz to už aj dokázal.

Kapitán Bostonu Bruins v aktuálnej finálovej sérii o Stanleyho pohár v zámorskej NHL proti St. Louis Blues nedohral dva z doterajších štyroch zápasoch, v oboch prípadoch šlo o nepríjemné zranenia.

Zašívať ho museli aj v prvom zápase

V prvom zápase v tretej tretine dostal úder pukom do predlaktia od súperovho Vladimira Tarasenka a musel dolu z ľadu, na postihnutom mieste sa objavila krv a slovenského obrancu museli zašívať.

Vo štvrtom súboji to „schytal“ ešte viac – ľadovú plochu musel opustiť už v druhej tretine, keď ho zasiahol do tváre puk po zablokovanej strele Braydena Schenna. Neskôr sa síce objavil na striedačke s celotvárovým krytom, no neabsolvoval už ani jedno striedanie.

Stav finále NHL je vyrovnaný 2:2 na zápasy

Po návrate do Bostonu putoval na detailné vyšetrenie, ktoré potvrdilo zlomeninu čeľuste. To, či Chára v noci zo štvrtka na piatok nastúpi v piatom zápase série, sa rozhodne neskôr.

Slovenského beka síce len tak niečo z hry nevyradí, ale tréner Bruce Cassidy sa chystá aj na alternatívu, že 42-ročný trenčiansky rodák v ďalšom súboji nenastúpil. „Zvážime jeho stav a uvidíme, ako na tom bude,“ uviedol Cassidy. Možnou náhradou by mohol byť Steven Kampfer. „Je to ľavák, čo musíme brať do úvahy,“ dodal Cassidy, ktorý má k dispozícii do obrany aj Jeremyho Lauzona, Urha Vaakanainena alebo Jakuba Zbořila.

Po štyroch dueloch o Stanleyho pohár je stav finálovej série medzi Bruins a Blues vyrovnaný 2:2. Piaty súboj bude na programe vo štvrtok v bostonskej TD Garden. Zdeno Chára je kapitánom Bostonu od leta 2006 a v sezóne 2010/2011 priviedol „medveďov“ k zisku prestížnej hokejovej trofeje.