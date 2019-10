Video: Chára načal tretiu stovku gólov v NHL, Černák rozdal päť „hitov“ a Tatar asistoval

Siedmi slovenskí hokejisti sa predstavili v jedenástich štvrtkových zápasoch NHL. Obranca Bostonu Zdeno Chára si otvoril sezónny gólový účet, ale jeho tím prehral v Denveri s Coloradom 2:4. V bránke Bostonu stál Jaroslav Halák.

Zneškodnil 32 z 35 pukov, ktoré na neho smerovali, no prehre svojho tímu nezabránil. Útočník Tomáš Tatar raz asistoval, ale jeho Montreal doma podľahol Detroitu 2:4.

Chára načal tretiu stovku gólov

Chára odohral 20:55 min a okrem gólu si zapísal aj 2 strely a 4 zablokované strely. Kapitán Bostonu poslal v 16. min svoj tím do vedenia 2:0. Jeho strelu od modrej čiare nešťastne tečoval za chrbát svojho brankára kapitán Colorada Gabriel Landeskog.

Potom však Avalanche strelili štyri góly po sebe a pripravili Bruins vo štvrtom zápase prvú prehru v novej sezóne. Dôležitým faktorom úspechu Colorada bol aj nemecký brankár Philipp Grubauer, ktorý sa s 39 zákrokmi stal prvou hviezdou zápasu.

Nestarnúci Chára (42) skóroval už v dvadsiatej prvej sezóne v NHL po sebe a 201. gólom načal tretiu stovku gólov v slávnej profilige. Svoj prvý gól v NHL strelil v januári 1999 v drese New Yorku Islanders a rovnako strelou od modrej čiary. Prihrával mu vtedy krajan Žigmund Pálffy.

Tatar zbieral „mínusky“

Tretí bod vo štvrtom zápase novej sezóny si pripísal Tomáš Tatar (1+2). Slovenský krídelník asistoval pri jednom z gólov Montrealu v domácom súboji s Detroitom, ale jeho tím prehral 2:4.

Tatar celkovo odohral 16:27 min a okrem štyroch striel na bránku mal na konci zápasu aj dva mínusové body.

Víťazný gól hostí strelil Anthony Mantha, ktorý trafil už po šiesty raz v novom súťažnom ročníku. Dovedna v štyroch zápasoch nazbieral už osem bodov a Detroit prerušil sériu deviatich prehier s Montrealom.

Jurčo sa tešil z triumfu

Edmonton vyhral aj štvrtý raz v novej sezóne a je na čele Západnej konferencie. Tentoraz „olejári“ uspeli na ľade New Jersey 4:3 až po samostatných nájazdoch. Vďačiť za to môžu svojim dvom útočným hviezdam.

Kapitán Connor McDavid 66 sekúnd pred koncom tretej tretiny vyrovnal na 3:3 a v nájazdoch strelil rozhodujúci gól Leon Draisaitl. Už siedmy presný zásah v sezóne predviedol James Neal, čím už teraz vyrovnal svoje gólové predstavenie z celého uplynulého ročníka profiligy.

Slovenský krídelník Tomáš Jurčo odohral 13:07 min s dvoma trestnými minútami a jedným mínusovým bodom. V tíme New Jersey Kyle Palmieri oslávil 500. zápas v NHL gólom, ale „diabli“ prehrali štyri zápas po sebe v úvode sezóny prvýkrát po štyroch rokoch.

Sekera raz vystrelil

Dallas s obrancom Andrejom Sekerom v zostave na začiatku tretej tretiny viedol nad Calgary 2:0, ale napokon podľahol 2:3 po samostatných nájazdoch.

Sekera odohral takmer 24 minút, raz vystrelil a zablokoval tri strelecké pokusy súpera. Washington s útočníkom Richardom Pánikom bol blízko víťazstva na ľade Nashvillu, ale nestačil mu sľubný náskok 4:2 po druhej tretine.

Predators otočili výsledok štyrmi gólmi v záverečnej dvadsaťminútovke. Pánik odohral 11:50 min s bilanciou 1 „hit„, 1 zablokovaná strela.

Černák rozdal „hity“

Dva ofenzívne tímy sa stretli v Toronte a bolo z toho presvedčivé víťazstvo Tampy Bay 7:3. Hosťom zabrali ich najväčšie hviezdy, ruský útočník Nikita Kučerov si pripísal 4 body za 2 góly a 2 asistencie, Kanaďan Steve Stamkos bol rovnako štvorbodový (1+3) a Brayden Point v sezónnej premiére zaznamenal 3 body (2+1).

Slovenský obranca Erik Černák v drese Tampy Bay odohral 18:46 min a s 5 „hitmi“ opäť dominoval medzi najviac bodyčekujúcimi hráčmi z oboch tímov. Martin Marinčin (Toronto) bol opäť iba medzi zdravými náhradníkmi.

„Po šialenej prvej tretine so siedmimi gólmi sme sa upokojili a veľmi dobre bránili. Ak dokážeme kontrolovať tempo hry, dobre korčuľovať a byť súťaživí, môžeme prestrieľať aj elitné ofenzívne mužstvá. A to sa stalo dnes večer,“ uviedol kapitán Tampy Bay Steve Stamkos na portáli NHL. „Bol to fenomenálny výkon prvého útoku a Steve Stamkos ukázal, prečo je náš kapitán. Potiahol celý tím na ľade tým správnym spôsobom,“ podotkol elitný obranca Lightning Victor Hedman, ktorý odohral 700. zápas v NHL.

NHL – výsledky

štvrtok:

Ottawa – St. Louis 4:6 (2:0, 1:2, 1:4)

Toronto – Tampa Bay 3:7 (3:4, 0:1, 0:2)

*Erik Černák (Tampa Bay) odohral 18:46 min, 3 strely, 5 „hitov“

Montreal – Detroit 2:4 (1:2, 1:1, 0:1)

*Tomáš Tatar (Montreal) odohral 16:27 min, 1 asistencia, 4 strely, 2 „hity„, 2 mínusové body

Nashville – Washington 6:5 (1:1, 1:3, 4:1)

*Richard Pánik (Washington) odohral 11:50 min, 1 „hit„, 1 zablokovaná strela

Winnipeg – Minnesota 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)

Pittsburgh – Anaheim 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

New Jersey – Edmonton 3:4 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 1:1 – 0:0, 0:1)

*Tomáš Jurčo (Edmonton) odohral 13:07 min, 2 trestné minúty, 1 mínusový bod

Chicago – San Jose 4:5 (2:2, 2:2, 0:1)

Colorado – Boston 4:2 (1:2, 1:0, 2:0)

*Zdeno Chára odohral 20:55 min, 1 gól, 2 strely, 4 zablokované strely, Jaroslav Halák (obaja Boston) odchytal 58:27 min, 32 zákrokov z 35 striel, úspešnosť 91,4%

Dallas – Calgary 2:3 po sam. nájazdoch (0:0, 1:0, 1:2 – 0:0, 0:1)

*Andrej Sekera (Dallas) odohral 23:59 min, 1 strela, 3 zablokované strely

Arizona – Vegas 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)