Video: Chára rozhodol o víťazstve Bostonu a stal sa druhou hviezdou zápasu, gól strelil aj Pánik

aktualizované 28. novembra, 07:34

Slovenskí hokejisti Zdeno Chára a Richard Pánik sa zapísali medzi strelcov v stredajších zápasoch NHL. Chára rozhodol o víťazstve Bostonu na ľade Ottawy 2:1 a stal sa druhou hviezdou. Pánik pomohol Washingtonu k domácemu triumfu nad Floridou 4:3.

Chára strelil víťazný gól

Po dvoch bezgólových tretinách Boston inkasoval už po 41 sekundách tretej tretiny z hokejky Thomasa Chabota. Potom však Brad Marchand osemnástym gólom v sezóne vyrovnal a v 49. min Chára strelil víťazný gól hosťujúceho tímu.

Štyridsaťdvaročný kapitán Bruins sa prezentoval typickou strelou príklepom, ktorou prepálil Andersa Nilssona. Tomu ešte pred bránkou úspešne clonil Pär Lindholm.

Chára dosiahol piaty gól a dvanásty bod v tejto sezóne. Počas 23:35 min na ľade pridal aj jeden bodyček, tri zablokované strely a dva plusové body a stal sa druhou hviezdou zápasu. Honor prvej hviezdy sa ušiel fínskemu brankárovi Tuukkovi Raskovi, ktorý zneškodnil 33 z 34 striel, ktoré na neho smerovali.

V predchádzajúci večer sa zasa Jaroslav Halák zaskvel 36 zákrokmi proti Montrealu pri vysokom triumfe Bruins 8:1. Boston má po piatom víťazstve v sérii už 39 bodov a dotiahol sa na vedúci tím súťaže Washington.

Pochvala od fanúšikov Ottawy

„Myslíme si, že Rask s Halákom tvoria najlepší brankársky tandem v lige. Cítime to tak, že je jedno koho postavíme do bránky, určite nás podrží. Ruukka bol dnes náš najlepší hráč,“ pochválil oboch svojich brankárov tréner Bostonu Bruce Cassidy na oficiálnom webe NHL.

Rask sa neskôr vyjadril k rozhodujúcemu gólu z hokejky kapitána Cháru. „Na chvíľu sa to pred ním otvorilo a on to využil. Ak má trochu času, napáli to explozívne,“ povedal Rask.

Chára sa počas prvej tretiny dočkal milého privítania od fanúšikov Ottawy. V tíme Senators odohral v rokoch 2001 – 2006 spolu 299 zápasov v NHL a teraz ho potleskom v stoji ocenili za jeho nedávny 1500. zápas v profilige.

„Je to prvotriedny počin, vôbec som to nečakal. Na Ottawu a čas strávený s týmto tímom mám iba pekné spomienky. Fanúšikovia nám boli vždy veľkou oporou, mám tu dodnes blízkych priateľov. Ani neviem, ako sa mám za to všetko poďakovať. Vždy keď som nastúpil za Senators, mohol som sa spoľahnúť na stopercentnú podporu,“ cituje Zdena Cháru nhl.com.

Ukážka streleckej pohotovosti Pánika

Pánik odohral v súboji Washingtonu s Floridou niečo vyše 12 minút a jeho gól ukážkou streleckej pohotovosti. V 39. min prebral puk na útočnej modrej, nakorčuľoval si do priestoru kruhu na vhadzovanie a strelou švihom do vzdialenejšieho rohu bránky prekonal Sergeja Bobrovského.

Washington vtedy priebežne viedol 2:1. Okrem druhého gólu v sezóne sa Pánik predviedol aj dvoma bodyčekmi a dvoma plusovými bodmi na konci. Víťazný gól Capitals strelil v 52. min Brendan Leipsic, Braden Holtby sa pripomenul 37 zákrokmi.

„To je on, keď hrá svoj najlepší hokej. Dnes večer by sme nezískali dva body, ak by sa nepredviedol v tejto fazóne. Bol úžasný a náš najlepší hráč,“ povedal o Holtbym útočník Capitals Lars Eller.

Malkin zažiaril s piatimi bodmi

Hráči Vancouveru viedli v Pittsburghu 4:2 aj 6:3, ale napokon cestovali domov s prehrou 6:8. Vo víťaznom tíme zažiaril Jevgenij Malkin s piatimi (2+3), Jake Guentzel (2+2) a Bryan Rust sa pridali so štyrmi bodmi (1+3).

Malkin previedol 5-bodový zápas prvýkrát od 20. marca 2012 a celkovo ôsmykrát v kariére. K tomu pridal aj 11 víťazných vhadzovaní a plusový bod. Právom sa stal prvou hviezdou zápasu.

„Tréner mi dal veľa priestoru a využil som to. Hral som v presilovkách, chodil som na buly. Sebavedomie máme vysoké po tomto zápase,“ skonštatoval Jevgenij Malkin na webe NHL.

„Páči sa mi odolnosť našich hráčov, ktorú preukázali,“ povedal tréner Pittsburghu Mike Sullivan. „Cítili sme sa veľmi dobre v tomto stretnutí. Potom však prišli individuálne chyby, ktoré by sme najradšej vzali naspäť,“ pridal názor kouč Vancouveru Travis Green.

NHL – výsledky

streda:

Ottawa – Boston 1:2 (0:0, 0:0, 1:2)

Zdeno Chára (Boston) odohral 23:35 min, 1 gól, 1 strela, 1 „hit„, 3 zablokované strely, 2 plusové body, 2. hviezda

Washington – Florida 4:3 (1:0, 1:2, 2:1)

Richard Pánik (Washington) odohral 12:05 min, 1 gól, 1 strela, 2 „hity„, 2 plusové body

Buffalo – Calgary 2:3 po predĺžení (0:1, 1:0, 1:1 – 0:1)

Detroit – Toronto 0:6 (0:3, 0:3, 0:0)

Tampa Bay – St. Louis 3:4 (0:0, 2:2, 1:2)

New York Rangers – Carolina 3:2 (3:0, 0:2, 0:0)

Pittsburgh – Vancouver 8:6 (2:1, 0:3, 6:2)

Columbus – Philadelphia 2:3 (2:1, 0:2, 0:0)

Nashville – Vegas 3:4 po predĺžení (0:1, 2:1, 1:1 – 0:1)

Arizona – Anaheim 4:3 po sam. nájazdoch (2:1, 0:1, 1:1 – 0:0, 1:0)

Colorado – Edmonton 4:1 (0:1, 1:0, 3:0)

San Jose – Winnipeg 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Los Angeles – New York Islanders 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)