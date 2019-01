Video: Chára sa pobil a bol hviezdou zápasu NHL. Cehlárik asistoval a Černákova Tampa prehrala

BOSTON 18. januára (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejisti Zdeno Chára a Peter Cehlárik si pripísali po asistencií pri triumfe Bostonu na domácom ľade nad St. Louis 5:2 vo štvrtkovom stretnutí NHL. Kapitán Bruins Chára pridal ku prihrávke na druhý gól svojho tímu aj úspešnú bitku a vyhlásili ho za tretiu hviezdu zápasu.

Štyridsaťjedenročný bek odohral 20:13 min a nazbieral dva plusové body, 1 „hit“ a zablokoval 3 strely súpera. Rukavice zhodil v druhej tretine a zápasníckym spôsobom poslal k ľadu útočníka Patricka Maroona. Pre rodáka z Trenčína to bola už 63. bitka v NHL, prvá v tomto ročníku.

Rask vyrovnal klubový rekord „medveďov“

Vo svojom druhom zápase v sezóne bodoval aj Cehlárik, 23-ročný krídelník sa podieľal na úvodnom góle duelu. Absolvoval 14:45 min a získal jednu „plusku“. Rodák zo Žiliny inkasoval v úvode druhej časti hry menší trest za podrazenie, na brankára hostí vyslal 2 strelecké pokusy a pridal 1 „bodyček“.

V bránke Bostonu dostal prednosť Tuukka Rask pred slovenským gómanom Jaroslavom Halákom a k triumfu prispel 28 úspešnými zákrokmi. Pre 31-ročného Fína to bolo 252. víťazstvo v kariére a vyrovnal klubový rekord Cecila Thompsona.

„Rozprávame sa o tíme z originálnej šestky, o to je to cennejšie. Je skvelé, že som tu toľko rokov a veľa to pre mňa znamená. Dúfam, že v Bostone zotrvám ešte niekoľko sezón a pridám veľa ďalších víťazstiev,“ povedal podľa nhl.com Rask.

Návrat Černáka do zostavy „bleskov“

Do zostavy Tampy Bay sa vrátil Erik Černák, ale domáci prehrali s Torontom 2:4. Dvadsaťjedenročný Košičan odohral viac ako 17 a pol minúty, počas ktorých rozdal až šesť „hitov“.

Súperovho gólmana Černák ohrozil dvoma strelami. Strojcom triumfu hostí bol práve dánsky brankár Frederik Andersen, ktorý kryl 36 striel súpera. Bol to preňho iba druhý zápas po zranení a chorobe, pre ktoré vynechal osem duelov.

Toronto prehrávalo 0:1, no už v 34. min viedlo 2:1. Líder poradia zámorskej profiligy v 35. min vyrovnal na 2:2 zásahom švédskeho obrancu Victora Hedmana, ale ďalšie góly už nepridal. Naopak, za Maple Leafs sa presadili ešte Mitchell Marner a Zach Hyman.

„Som šťastný z toho, ako sme dokázali reagovať na vývoj zápasu. Neboli sme spokojní s našou hrou v predošlom meraní síl proti Coloradu (3:6) a teraz sme sa naozaj snažili byť lepší. Súperovi sme nenechali veľa času ani miesta,“ hodnotil Andersen.

Sumáre NHL

štvrtok

Boston – St. Louis 5:2 (0:0, 2:2, 3:0)

Góly: 24. Krug (Krejčí, CEHLÁRIK), 36. Backes (CHÁRA, Krejčí), 46. Wagner (Forsbacka-Karlsson), 54. Marchand (McAvoy, Bergeron), 60. Kuraly (Krejčí, Wagner) – 25. R. O’Reilly (Kyrou, Perron), 34. Gunnarsson (Schwartz, B. Schenn)

Zdeno Chára 20:13 min, 0+1, +2, 5 trestných minút, 1 „hit“, zablokoval 3 strely súpera, Peter Cehlárik (obaja Boston) 14:45 min, 0+1, +1, 2 trestné minúty, 2 strely na bránku, 1 „hit“

New York Islanders – New Jersey 4:1 (3:0, 0:0, 1:1)

Góly: 6. A. Lee (Leddy, J. Eberle), 10. Dal Colle (Mayfield, L. Komarov), 16. Eberle (Leddy, B. Nelson), 58. A. Lee (Josh Bailey) – 48. A. Greene (Severson)

New York Rangers – Chicago 4:3 (2:1, 1:0, 1:2)

Góly: 14. Chytil, 18. Zuccarello (Kreider, M. Staal), 34. Kreider, 60. Zibanejad – 6. Saad (Anisimov, Seabrook), 42. DeBrincat (E. Gustafsson, P. Kane), 60. Kahun (Kämpf, Caggiula)

Tampa Bay – Toronto 2:4 (1:1, 1:2, 0:1)

Góly: 10. B. Point (Hedman, Stamkos), 34. Hedman (Kučerov, B. Point) – 12. Kadri (K. Kapanen, Marleau), 34. Marleau (Kadri, N. Zajcev), 35. Marner (Tavares, A. Johnsson), 60. Hyman (N. Zajcev, Tavares)

Erik Černák (Tampa Bay) 17:38 min, +1, 2 strely na bránku, 6 „hitov“

Minnesota – Anaheim 0:3 (0:3, 0:0, 0:0)

Góly: 4. Henrique (N. Ritchie, Montour), 5. Rakell (D. Shore, Montour), 8. Gibbons (Welinski)

Nashville – Winnipeg 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)

Góly: 32. Arvidsson (Ellis, F. Forsberg) – 11. B. Lemieux (Morrow), 24. Appleton (Morrow, Niku), 40. B. Little (Laine, Roslovic), 42. B. Tanev (Niku, Perreault), 56. Lemieux (Copp, Morrow)

Dallas – Los Angeles 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Góly: 59. Lindell (A. Radulov, J. Klingberg) – 19. Doughty (J. Carter, Kopitar), 25. Hagelin (Toffoli)