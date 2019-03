Video: Chárov Boston nestačil na Černákove „blesky“ a Toronto s Marinčinom prestrieľalo „panterov“

TAMPA 26. marca (WebNoviny.sk) – Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili nad hráčmi Bostonu Bruins 5:4 v pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL a dosiahli už 59. víťazstvo v tejto sezóne. V zápase sa predstavili dvaja slovenskí hokejisti.

Kučerov prekonal Fiodorova

Obranca Erik Černák (Tampa) odohral 20:33 min, pripísal si jeden mínusový bod, dve strely a rozdal sedem bodyčekov – najviac zo všetkých hráčov. Kapitán „medveďov“ Zdeno Chára odkorčuľoval 23:48 min, napočítali mu jeden plusový bod, dve trestné minúty, jednu strelu a štyri bodyčeky.

Tampa Bay sa stala štvrtým tímom v histórii súťaže s aspoň 59 triumfmi v sezóne. Na dorovnanie rekordu Detroitu Red Wings z ročníka 1995/1996 chýbajú Lightning tri víťazstvá, pričom odohrajú ešte päť duelov základnej časti. Rozhodujúci gól strelil 53 sekúnd pred koncom útočník „bleskov“ Anthony Cirelli.

Najproduktívnejší hráč súťaže Nikita Kučerov si pripísal svoj 121. bod v sezóne (38+83) a prekonal Sergeja Fiodorova na druhom mieste v počet bodov získaných ruským hráčom v jednej sezóne. Na rekord Alexandra Mogiľného mu chýba šesť bodov. Kapitán „bleskov“ Steven Stamkos strelil svoj 40. gól v ročníku. Túto métu sa mu podarilo dosiahnuť premiérovo od sezóny 2014/2015.

Bruins nedokázali zvíťaziť

„Jednoznačne som pocítil emócie, akonáhle vošiel puk do bránky. Bolo to pekné. Tento rok mám veľké šťastie na spoluhráčov. Dúfam, že to tak bude aj v nasledujúcich sezónach,“ povedal Stamkos pre oficiálny ligový web.

Bruins viedli po dvoch tretinách 4:2, napriek tomu nedokázali zvíťaziť. „Očakávali sme tesný zápas. Sme spokojní s niektorými vecami, ktoré sme urobili, ale iné činnosti na ľade mohli byť omnoho lepšie,“ priznal útočník Bostonu Patrice Bergeron. Bruins ukončili prehrou s Lightning štvorzápasovú víťaznú sériu.

Toronto prestrieľalo Floridu v dvanásťgólovej prestrelke 7:5. Hrdinom Maple Leafs sa stal útočník John Tavares, ktorý strelil štyri góly prvýkrát v kariére. „Musíme sa naďalej posúvať vpred, tvrdo pracovať a hľadať spôsoby ako byť produktívny, aby sme v takom duchu mohli pokračovať aj v bojoch o Stanleyho pohár,“ povedal Tavares.

Na Ovečkina mu chýbajú tri góly

Kanadský center nastrieľal doposiaľ 45 gólov, na lídra súťaže Alexandra Ovečkina z Washingtonu mu chýbajú tri presné zásahy. Do zostavy „javorových listov“ sa po deviatich dňoch vrátil slovenský obranca Martin Marinčin. Košický rodák odohral 15:41 min, do štatistík sa zapísal jednou strelou a jedným bodyčekom.

Pittsburgh zdolal New York Rangers 5:2. Penguins zvíťazili v troch ostatných dueloch a na vedúcu priečku v Metropolitnej divízii strácajú už iba jeden bod.

„Všetci sme si vedomí, ako na tom sme v tabuľke. Náš primárny cieľ je dostať sa do play-off. Na každý zápas hľadíme ako na príležitosť. Ešte nám zostáva odohrať päť a to znamená päť príležitostí na výslednú najlepšiu možnú pozíciu,“ uviedol tréner Pittsburghu Mike Sullivan.

Sumáre NHL

pondelok:

New Jersey – Buffalo 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Góly: 2. Coleman (Hischier, Zajac), 45. Zacha (Butcher, Agostino), 59. Wood (Greene, Zacha) – 8. S. Reinhart (Dahlin)

New York Rangers – Pittsburgh 2:5 (2:1, 0:3, 0:1)

Góly: 9. Lemieux (Bučnevič, Zibanejad), 16. Lettieri (DeAngelo, Chytil) – 16. Bjugstad (M. Pettersson, Simon), 22. J. Schultz (Crosby, Kessel), 28. Cullen (G. Wilson), 34. Blueger (Rust, M. Pettersson), 48. Blueger (McCann, Kessel)

Toronto – Florida 7:5 (4:2, 1:0, 2:3)

Góly: 3. Marleau (Kadri, Kapanen), 5. Muzzin (Johnsson, Zajcev), 12. Tavares (Marner, Matthews), 16. Tavares (Hyman, W. Nylander), 26. Tavares (Rielly, W. Nylander), 44. Tavares (Marner, Hyman), 47. Hyman (Rielly, Marner) – 14. Hawryluk (Hoffman, Ekblad), 17. Matheson (Trocheck, Hawryluk), 46. Huberdeau (Barkov, Dadonov), 54. Huberdeau (Dadonov, Hoffman), 58. Hawryluk (Malgin, McCoshen)

Martin Marinčin (Toronto) odohral 15:41 min, 0+0, 1 strela, 1 „hit“

Tampa Bay – Boston 5:4 (2:1, 0:3, 3:0)

Góly: 7. Stamkos (Callahan, Sergačov), 15. Stamkos (Hedman, Sergačov), 46. Hedman (Stamkos, J.T. Miller), 54. Kučerov (Stamkos), 60. Cirelli (Joseph, McDonagh) – 9. Marchand (Pastrňák, Bergeron), 29. Coyle (Backes), 34. Carlo (David Krejčí, DeBrusk), 35. Marchand (Pastrňák, Bergeron)

Erik Černák (Tampa Bay) 20:33 min, 0+0, -1, 2 strely, 7 „hitov“ – Zdeno Chára (Boston) 23:48 min, 0+0, +1, 2 trestné minúty, 1 strela, 4 „hity“

Minnesota – Nashville 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Gól: 5. Johansen (Arvidsson, Ekholm)

St. Louis – Vegas 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Góly: 19. Barbašov (Sanford), 39. R. O’Reilly (Bouwmeester, Parayko), 47. Sanford (Bortuzzo, Pietrangelo) – 36. W. Karlsson (C. Miller, Marchessault)

Winnipeg – Dallas 2:5 (0:0, 0:3, 2:2)

Góly: 52. Connor (K. Hayes), 56. Laine (Trouba, Connor) – 31. Lindell (Comeau, Cogliano), 33. Faksa (Janmark, Bishop), 36. Seguin (Jamie Benn, Radulov), 51. Seguin (Heiskanen), 60. Faksa (Ničuškin, Radulov)

Calgary – Los Angeles 0:3 (0:1, 0:0, 0:2)

Góly: 1. Forbort (Carter, Clifford), 52. Brodzinski (Lewis, Phaunef), 56. Toffoli

San Jose – Detroit 2:3 (0:1, 0:1, 2:1)

Góly: 49. E. Kane (Thornton, Hertl), 60. Hertl (Meier, Labanc) – 1. Larkin (Mantha, Bertuzzi), 36. Athanasiou (Hirose), 49. Ehn (Glendening, Helm)