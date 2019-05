Video: Chárov Boston proti St. Louis dvakrát viedol, ale v druhom finále NHL rozhodlo až predĺženie

BOSTON 30. mája (WebNoviny.sk) – Hokejisti St. Louis vyrovnali stav série vo finále play-off o Stanleyho pohár na 1:1. V druhom zápase finále na ľade Bostonu hostia zvíťazili 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil v 64. min švédsky obranca Carl Gunnarsson strelou od modrej čiary.

Halák a Cehlárik nehrali

Bol to jeho prvý gól vo vyraďovacej časti NHL v kariére. Hráči St. Louis dosiahli vôbec prvé víťazstvo vo finálových zápasoch o Stanleyho pohár vo svojej histórii. Dosiaľ mali finálovú bilanciu 0:13 vrátane pondelkovej prehry 2:4 s Bostonom. Séria pokračuje tretím duelom v St. Louis v sobotu 1. júna.

Z trojice Slovákov v drese Bostonu sa v stredu opäť predstavil iba ich kapitán Zdeno Chára, do štatistík produktivity sa nezapísal. Brankár Jaroslav Halák nechytal a útočník Peter Cehlárik rovnako do diania nezasiahol.

Chára absolvoval 25:45 min, až 3:18 min odohral v oslabení. Pripísal si 1 strelu na bránku, 3 bodyčeky, 2 zablokované strely a 1 mínusový bod.

Raska prekonal na druhý pokus

Do 15. min prvej tretiny padli štyri góly a potom až do konca riadneho hracieho času sa už skóre nemenilo. Boston dvakrát viedol. V 5. min otvoril skóre v presilovej hre Charlie Coyle, ale o necelých 5 minút odpovedal Robert Bortuzzo.

V 11. min Joakim Nordström využil skvelú prihrávku Seana Kuraly spoza bránky a bekhendom pomedzi betóny vyškolil Jordana Binningtona.

Ani toto vedenie Bruins netrvalo dlho. V 15. min si ruský kanonier Blues Vladimira Tarasenko dokorčuľoval odrazený puk po strele Jadena Schwartza, na prvýkrát ešte neprekonal Tuukku Raska, ale na druhý raz z bekhendu už áno – 2:2. Tarasenko strelil svoj desiaty gól v play-off.

Prvý a druhý kanadský bod

V zostávajúcom priebehu boli hostia aktívnejší, na strely vyhrali 37:23 a a napokon aj na góly. Gunnarsson ešte počas tretej tretiny nastrelil žŕdku, ale víťazný gól dosiahli až v predĺžení.

Veľký podiel mal na ňom aj jeho kolega z obrany Alex Pietrangelo, ktorý clonil vo výhľade brankárovi Raskovi. Tridsaťdvarročný Gunnarsson dosiahol v štrnástom zápase v aktuálnom play-off vôbec prvý a druhý kanadský bod (gól + asistencia) a v kariére ich má vo vyraďovacej časti dokopy iba päť.

„Skvelý pocit ísť domov s týmto výsledkom a potom sa opäť pustiť do práce. Mohol som to rozhodnúť už v tretej tretine, ale to nie je podstatné. Najmä že sa nám to nakoniec podarilo,“ povedal Carl Gunnarsson na oficiálnom portáli profiligy nhl.com.

Finále play-off NHL – druhý zápas

streda

Boston – St. Louis 2:3 po predĺž. (2:2, 0:0, 0:0 – 0:1) – stav série 1:1

Góly: 5. Coyle (DeBrusk, Pastrňák), 11. Nordström (Kuraly) – 10. Bortuzzo (Bozak, Gunnarsson), 15. Tarasenko (Schwartz), 64. Gunnarsson (O´Reilly, Sundqvist)

Zdeno Chára (Boston) odohral 25:45 min, 1 strela na bránku, 3 „hity“, 2 zablokované strely, -1 bod