Video: Chárov Boston zdolal „diablov“, z triumfu sa tešil aj Sekera a Černák sa pobil

V 13-zápasovej utorkovej ponuke NHL si zahrali štyria slovenskí hokejisti, žiadny si nepripísal body do tabuľky produktivity. Z víťazstva sa tešili Zdeno Chára a Andrej Sekera. Boston triumfoval na ľade New Jersey 5:1.

Kapitán Chára odohral 22:29 min s bilanciou 1 strela, 2 zablokované strely, Jaroslav Halák nedostal príležitosť v bránke. Sekera bol pri jednoznačnom triumfe Dallasu nad Vancouverom 6:1. Skúsený obranca absolvoval na ľade 19:23 min s jednou strelou, jedným bodyčekom, jednou zablokovanou strelou aj plusovým bodom na konci.

Tomáš Tatar skončil svoju bodovú sériu na štyroch zápasoch, jeho Montreal prehral v Columbuse 2:5. Tatar odohral 15:18 min s jednou strelou a dvoma mínusovými bodmi. Montreal nebodoval prvýkrát po šiestich zápasoch.

Černák sa pobil

Prehrala aj Tampa Bay na ľade St. Louis (1:3) s Erikom Černákom v zostave. Mladý slovenský obranca strávil na ľade 17:35 min s výkazom 1 strela, 2 „hity“, 2 zablokované strely, 4 trestné minúty. Na trestnú lavicu musel za bitku s Braydenom Schennom na konci druhej tretiny.

Kanadský útočník St. Louis predtým tvrdo atakoval ruského útočníka Tampy Bay Nikitu Kučerova a Černák prakticky ihneď reagoval. Ku klasickej bitke však nedošlo, lebo sa do toho zamiešali aj ďalší hráči. Otrasený Kučerov opustil ľad a už sa späť nevrátil.

„Bol to tvrdý zákrok, zatiaľ nemám ďalšie informácie. Vrátil sa však nemohol, hoci chcel,“ uviedol tréner Tampy Bay Jon Cooper na oficiálnom portáli NHL.

Pastrňák pokračuje v streleckom ošiali

Boston vyhral 5:1 nad New Jersey aj vďaka dvom dvojgólovým strelcom – Mattovi Grzelcykovi a Davidovi Pastrňákovi. Český útočník pokračuje v streleckom ošiali, v tejto sezóne sa v 21 zápasoch prezentoval už 19 presnými zásahmi a je na čele tabuľky strelcov NHL.

„Poznám Davida odvtedy, čo sa stal hokejovým profíkom. Keď príde na ľad, vidieť, akú má z toho radosť. Nezaoberá sa však len strieľaním gólov a tvorením hry. Veľmi mu záleží na tom, aby mužstvo víťazilo. On neznáša prehry a neustále sa zdokonaľuje. To je dôkaz, že hokej miluje,“ uviedol tréner Bostonu Bruce Cassidy na adresu Pastrňáka.

V zápase proti New Jersey si zahral v prvom útoku po boku krajana Davida Krejčího, keďže klasický prvý center Bruins Patrice Bergeron vynechal už druhý zápas pre zranenie v dolnej časti tela. „Je vždy pekné zahrať si s hráčmi, akými sú Marchand a Pastrňák. Obaja patria medzi najlepších na svete a mne to potom veľmi uľahčujú,“ skonštatoval David Krejčí.

Islanders vyrovnali svoj klubový rekord

Hokejisti New Yorku Islanders neprestávajú udivovať svojimi výkonmi v druhom mesiaci sezóny. V Pittsburghu prehrávali po prvej tretine 0:2, ale napokon zvíťazili 5:4 po predĺžení. Víťazný gól strelil Brock Nelson, ktorý ukončil zápas s 3 bodmi (2+1).

Islanders predĺžili sériu s minimálne bodom na 15 zápasov a vyrovnali svoj klubový rekord.. Počas série dosiahli 14 víťazstiev a len raz prehrali po predĺžení, resp. nájazdoch. Zatiaľ naposledy 11. októbra nestačili v riadnom hracom čase na Carolinu (2:5).

„Úprimne, ani sme len netušili, ako dlho trvá naša séria. Nemáme potuchy o tom, či sme vyhrali desať alebo päť zápasov za sebou. Vieme len, že to už chvíľu trvá, že víťazíme. To je skutočná naša mentalita,“ vysvetlil tréner NY Islanders Barry Trotz. „Mať z toho všetkého radosť, to je najdôležitejšie. Víťaziť je zábava a my sa predsa chceme baviť hokejom. Tvrdo preto pracujeme a veríme jeden druhému,“ naznačil recept na úspech Brock Nelson.

Pod víťazstvo Vegas nad Torontom (4:2) sa 31 zákrokmi podpísal brankár Marc-Andre Fleury. Ako siedmy brankár histórie dosiahol 450 víťazstiev v NHL. Za šiestym Henrikom Lundqvistom z NY Rangers zaostáva o 3 víťazstvá. Zatiaľ čo hráči Golden Knights nadviazala na nedeľňajšie víťazstvo nad Calgary Flames (6:0), Toronto sa naďalej trápi a sériu zápasov bez víťazstva predĺžilo na šesť.

Výsledky – NHL

utorok

New Jersey – Boston 1:5 (0:2, 1:0, 0:3)

Zdeno Chára (Boston) odohral 22:29 min, 1 strela, 2 zablokované strely

Columbus – Montreal 5:2 (1:1, 1:1, 3:0)

Tomáš Tatar (Montreal) odohral 15:18 min, 1 strela, 2 mínusové body

Dallas – Vancouver 6:1 (1:0, 2:1, 3:0)

Andrej Sekera (Dallas) odohral 19:23 min, 1 strela, 1 „hit“, 1 zablokovaná strela, 1 plusový bod

St. Louis – Tampa Bay 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

Erik Černák (Tampa Bay) odohral 17:35 min, 1 strela, 2 „hity“, 2 zablokované strely, 4 trestné minúty

Buffalo – Minnesota 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Florida – Philadelphia 5:2 (2:1, 2:1, 1:0)

Pittsburgh – New York Islanders 4:5 po predĺžení (2:0, 1:2, 1:2 – 0:1)

Detroit – Ottawa 3:4 (2:1, 0:3, 1:0)

Nashville – Winnipeg 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)

Chicago – Carolina 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Calgary – Colorado 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Vegas – Toronto 4:2 (0:0, 1:0, 3:2)

San Jose – Edmonton 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)