Video: Rekordéra Cháru séria proti St. Louis bolela, na spoluhráčov je hrdý a verí v ďalšie finále NHL

BRATISLAVA 13. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca Zdeno Chára sedel v šatni vo svojom rohu. Po domácej prehre so St. Louis Blues 1:4 v rozhodujúcom siedmom finálovom zápase v boji o Stanleyho pohár sa 42-ročný kapitán hokejistov Bostonu Bruins poriadne spotený rozhliadal po miestnosti, zrakom prechádzal od jedného boxu k druhému, kde novinári spovedali jeho ‚zlomených‘ spoluhráčov.

Pády dokážu človeka posilniť

Hľadali odpovede na to, prečo sa Bruins nepodarilo zopakovať triumf spred ôsmich rokov. Chára sa potom pomaly sklonil, uvoľnil si ortézu z ľavého kolena a zostal v predklone snažiac sa spracovať veľké sklamanie z prehry.

„Môžeme byť hrdí na to, čo sme dokázali. Aj keď sme z boja napokon vyšli naprázdno,“ zneli prvé slová Zdena Cháru v útrobách arény TD Garden v čase, keď súper oslavoval zisk prestížnej trofeje. „Niekedy takéto pády dokážu človeka ešte viac posilniť. Verím, že tento tím stále má potenciál opäť sa prebojovať do finále play-off a získať Stanley Cup,“ pokračoval mimoriadne skúsený slovenský obranca.

Finálová séria Zdena Cháru poriadne bolela. „Dlháň“ na korčuliach, ktorý v stredu odohral rekordný štrnásty zápas číslo 7 počas 21 sezón v profilige, vo finále nepochodil so svojím tímom druhýkrát za sebou. Bruins v roku 2013 podľahli v šiestich zápasoch Chicagu.

Tržná rana aj zlomená čelusť

Rodák z Trenčína hneď v prvom finálovom súboji utrpel tržnú ranu na ruke, vo štvrtom inkasoval nepríjemný zásah pukom priamo do tváre a sériu dohrával so zafixovanou zlomenou čeľusťou.

Posledné tri zápasy mal na prilbe plastový ochranný štít. Napriek všetkým trampotám Chára príkladne bojoval. V siedmom rozhodujúcom súboji jeho tím doplatil na nepremenené šance z prvej tretiny. „Ak by sme dali nejaký gól omnoho skôr, mohlo sa to skončiť inak. Ale nestalo sa. Bojovali sme od začiatku až do konca. Bezprostredne po prehre sa mi to však veľmi ťažko hodnotí,“ pokračoval skúsený bek.

Jeho tím v stredu skóroval iba raz, Matt Grzelcyk gólom v 58. min už len zmiernil finálovú prehru. „Táto skupina chalanov počas celej sezóny neskladala zbrane, prekonávala rôzne nepriaznivé situácie a zdolávala výzvy. Som na tento tím hrdý. Som presvedčený, že tento kolektív má charakter a ešte ho čaká svetlá budúcnosť,“ poznamenal Chára.

Kontrakt plánuje dodržať

Chára má s Bostonom zmluvu aj na nasledujúcu sezónu profiligy, po ťažkej prehre ani na okamih nezaváhal, či plánuje kontrakt dodržať. Rád by totiž kráčal s tímom Bruins aj o rok za úspechom, ku ktorému tejto organizácii chýbal teraz už len posledný krôčik. „Každý z nás si dnešný večer predstavoval trochu inak, ale taký je šport. Aj takéto údery musíme prijať a spoločne kráčať ďalej,“ dodal odhodlane.

Slovenský reprezentačný bek je v Bostone už viac ako jednu dekádu príkladným lídrom. Po stredajšej prehre to bez mihnutia oka potvrdili aj jeho spoluhráči. „Práve preto je kapitán. Všetkým nám ide príkladom, pracuje na sebe najtvrdšie z celej kabíny. Nie je legenda len tak náhodou. Hral so zlomenou čeľusťou, niečo také by mnoho hráčov neurobilo. Znamená pre nás veľmi veľa. Bez neho by sme sa do finále isto nedostali,“ myslí si Grzelcyk, jediný domáci úspešný strelec v stredajšom stretnutí.

„To, čo a ako robí, vypovedá o jeho charaktere. Je neuveriteľné, ako nesebecky pristupoval k všetkým povinnostiam,“ dodal útočník Patrice Bergeron.

Informácie a vyjadrenia pochádzajú z oficiálneho webu NHL.