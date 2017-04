Video: Chelsea je vo finále FA Cupu, postup pečatil Matič výstavnou ľavačkou

LONDÝN 22. apríla (WebNoviny.sk) – S veľkým záujmom očakávané londýnske derby tímov bojujúcich o titul v Premier League, ktoré sa v semifinále Anglického pohára vo futbale stretli vo vzájomnom súboji na londýnskom Wembley, sa skončil víťazstvom FC Chelsea nad Tottenhamom Hotspur 4:2 (2:1).

Skóre zápasu uzatvoril fantastickou gólovou strelou srbský futbalista, ktorý má aj slovenské občianstvo, Nemanja Matič. Zverenci Antonia Conteho sa tak stali prvým finalistom FA Cupu ročníka 2016/2017.

Obecenstvo si pred výkopom stretnutia frenetickým a dlhotrvajúcim potleskom uctilo pamiatku bývalého reprezentanta Uga Ehiogua. Ten vo veku 44 rokov podľahol v piatok následkom náhleho zlyhania srdca po tom, ako skolaboval už vo štvrtok v tréningovom centre klubu Tottenham Hotspur, kde viedol tím do 23 rokov.

Conte šetril viacerých hráčov

Tréner FC Chelsea Antonio Conte sa rozhodol, že bude šetriť viacerých hráčov stabilnej zostavy, a tak sa na lavičke náhradníkov ocitli aj dve najväčšie esá tímu – Eden Hazard a Diego Costa. Do hry ich poslal po hodine hry za stavu 2:2. A urobil dobre.

Vynikajúci zápas sa hral vo vysokom tempe, útoky sa striedali na oboch stranách. The Blues sa ujali vedenia už v 5. minúte, keď priamy kop zakrútil do siete Willian. O dvanásť minút bolo vyrovnané, keď po centri Christiana Eriksena sa šikovne prikrčil Harry Kane, loptu podvihol hlavou, a tá skončila v sieti. Do polčasových kabín šli s vedením hráči Chelsea. Po tom, ako Son Heung-min šiel do sklzu a Victory Moses šikovne prepadol cez jeho nohy, ukázal rozhodca Martin Atkinson v 43. minúte na biely bod a Willian sa z neho nemýlil – 2:1.

Hneď po prestávke však „kohúti“ vyrovnali – po perfektnej prihrávke Eriksena sa dokázal medzi dvoma obrancami modrých presadiť v 52. minúte Dele Alli. Po hodine hry sa dostali na trávnik Hazard s Diegom Costom, o čosi neskôr aj Cesc Fábregas. Napriek tomu druhopolčasová dominancia Tottenhamu pokračovala. Boli to však noví hráči na trávniku, ktorí zariadili vedenie Chelsea – po rohu Fábregasa sa odrazená lopta dostala k Hazardovi, a ten neomylnou ľavačkou v 75. min trafil dolný kút brány – 3:2.

„Vždy je dobré vyhrať takýto druh zápasu – semifinále proti londýnskemu tímu – pre fanúšikov je to pozitívne. Je to moje prvé finále počas piatich rokov v Chelsea, čo je tiež dobré. Futbalista chce hrať v každom zápase, ale tréner urobil skvelé rozhodnutie, keď postavil Williana a on dvakrát skóroval,“ cituje slová Hazarda bbc.com.

Matič dal gólovú bodku

Nemanja Matič desať minút pred uplynutím riadneho hracieho času výstavnou ľavačkou od brvna do siete potvrdil postup svojho tímu do finále. Chelsea v ňom zabojuje o svoju 8. trofej v FA Cupe.

„Bol to pekný gól, ale nie najlepší, aký som strelil. Ten som dal v derby Benfica – FC Porto. V prvom rade však chcem povedať, že som šťastný pre tím, pretože ideme do finále. Dnes to bolo tvrdé proti veľmi dobrému súperovi,“ povedal pre 5 live Sports Matič, ktorý v rokoch 2007 – 2009 pôsobil v košickom MFK.

„V zápase sme dominovali, ale súper bol rozhodnejší v zakončení. Som hrdý, boli sme fantastický v spôsobe hry, ktorý sme produkovali, v našej filozofii. Súper mal päť striel do priestoru brány a dal štyri góly, my sme skórovali iba dvakrát,“ povedal tréner Tottenhamu Mauricio Pochettino pre BBC. Aktivita Tottenhamu – 63-percentné držanie lopty, strely 13:8, rohy 11:1 – nebola „kohútom“ napokon nič platná.

„Som hrdý na to, čo sme dosiahli. Je to skvelé pre mňa i pre hráčov. Je to pre mňa prvá sezóna v Anglicku a je výborné bojovať o titul a dosiahnuť finále FA Cupu. Dnes sme boli vynikajúci tím od začiatku do konca. Mám radosť za hráčov i našich fanúšikov. Hazard a Diego Costa veľmi dobre poznali môj plán. Musíte niekedy aj riskovať. A keď vyhráte, znamená, že plán vyšiel,“ povedal britským médiám tréner FC Chelsea Conte.

Tím z juhu Londýna sa vo vyvrcholení FA Cupu stretne s víťazom duelu medzi londýnskym Arsenalom a Manchestrom City, ktorý sa hrá v nedeľu takisto na Wembley od 16.00 h. Finále je na programe 27. mája.

FA Cup

semifinále (hralo sa na jeden zápas):

FC Chelsea – Tottenham Hotspur 4:2 (2:1) – do finále postúpil FC Chelsea

Góly: 5. a 43. Willian (druhý z pok. kopu), 75. E. Hazard, 80. N. Matič – 18. H. Kane, 52. Alli