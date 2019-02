Video: Chovan nádherným nájazdom rozhodol o výhre Slovákov, Bielorusi ho prekvapili

BRATISLAVA 7. februára (WebNoviny.sk) – Slovenskí hokejoví reprezentanti zvíťazili v úvodnom vystúpení na medzinárodnom turnaji Kaufland Cup v Bratislave, keď na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali Bielorusov tesne 2:1 po samostatných nájazdoch. Dlho to vyzeralo na úspech hostí, ktorí si strážili jednogólový náskok až do záverečných minút. Potom však Slováci vyrovnali zásluhou Radovana Puliša a v nájazdoch ukázali viac kreativity, keď skórovali Michal Chovan aj Libor Hudáček.

„Bol to ťažký zápas, súper dobre bránil a aktívne korčuľoval. Škoda, chceli sme zvíťaziť v riadnom hracom čase, ale sme radi aj za triumf po predĺžení. Myslím si, že je to pre nás dobrý výsledok,“ povedal tesne po stretnutí Michal Chovan, ktorý predviedol v samostatných nájazdoch osvedčenú kľučku.

Bielorusi mali blízko k výhre

Brankára Dmitrija Miľčakova dokonale oklamal a zasunul puk do odkrytej siete. „Vedel som, čo budem robiť. Robievam to aj v našej lige, ale teraz som vedel, že to brankár nebude poznať. Som rád, že som dokázal skórovať,“ pokračoval krídelník HKM Zvolen, ktorý si do štatistík pripísal aj asistenciu pri Pulišovom zásahu.

Nechýbalo veľa a z víťazstva sa mohli tešiť bieloruskí hráči. Po góle Michaila Stefanoviča z konca druhej tretiny viedli až do 58. minúty a bližšie k úspechu mali aj v predĺžení, keď dvakrát namierili do konštrukcie slovenskej bránky. „Očakávali sme, že Bielorusi budú bojovať a korčuľovať, ale trochu nás prekvapili tým, že boli silní v kombináciách. Nebolo to jednoduchý duel,“ hovoril tretí najproduktívnejší hráč slovenskej najvyššej súťaže, ktorý priznal, že Slovákom zväzovala ruky slabá efektivita v koncovke. „V závere sme chceli dať silou-mocou gól, vytvorili sme si viacero šancí, no nevedeli sme ich premeniť. Potom to už bolo z našej strany kŕčovité, ale nakoniec sme vyrovnali a zvíťazili v nájazdoch.“

Ťažký zápas proti Rusku

Po zisku dvoch bodov proti Bielorusom majú zverenci trénera Craiga Ramsayho šancu na celkový triumf na Kaufland Cupe. Ak chcú získať víťaznú trofej, potrebujú uspieť aj v sobotu proti olympijskému tímu Ruska v dueli so začiatkom o 16.00 h.

V zostave Slovenska však budú chýbať zranení útočníci Rastislav Špirko s Patrikom Lamperom a obranca Martin Štajnoch. „Bude to ťažký zápas, pretože majú v kádri všetkých hráčov z KHL. Musíme dobre zregenerovať, zajtra máme tréning a budeme sa pripravovať na súpera. Chceme zase vyhrať,“ dodal 31-ročný reprezentant.