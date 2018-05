Video: Christopher Froome víťazom Giro d´Italia, zavŕšil unikátny hetrik na Grand Tour

RÍM 27. mája (WebNoviny.sk) – Tour de France 2017 – Christopher Froome, Vuelta 2017 – Christopher Froome, Giro d´Italia 2018 do tretice Froome.

Britský líder tímu Sky sa stal víťazom 101. ročníka Giro d´Italia a na najprestížnejšej cyklistickej scéne skompletizoval unikátny hetrik. Tri podujatia Grand Tour (GT) po sebe, aj keď počas dvoch rokov, v minulosti dokázali vyhrať len legendy – Belgičan Eddy Merckx v sedemdesiatych a Francúz Bernard Hinault v osemdesiatych rokoch minulého storočia.

Cyklisti absolvovali v Ríme 10 okruhov

Svoju víťaznú premiéru na Gire a celkovo šiesty triumf na GT spečatil Froome už v sobotu, keď v stúpaní do Cervinie ustál všetky útoky obhajcu trofeje Holanďana Toma Dumoulina a zvíťazil pred ním s náskokom 46 sekúnd.

Deň predtým 33-ročný Brit s kenským rodiskom doslova šokoval celý cyklistický svet, do cieľa supernáročnej etapy s cieľom v Bardonecchii prišiel s 3-minútovým náskokom po sóle trvajúcom 80 km cez tri strmé alpské priesmyky a prevrátil naruby všetky dovtedajšie prognózy o možnom celkovom víťazovi.

V nedeľňajšej záverečnej 21. etape so štartom aj cieľom v Ríme (115 km) stačilo Froomovi prísť do cieľa s väčším odstupom vyše 17 minút v pokojnom tempe a obkolesení tímových spolujazdcov. Etapa bola už po úvodných 35 km neutralizovaná a celkové poradie sa už nemohlo meniť.

Cyklisti absolvovali v Ríme 10 okruhov po 11,5 km a krúžili aj okolo legendárneho Kolosea. Víťazom poslednej etapy sa v očakávanom šprintérskom závere stal Ír Sam Bennett. Šprintér tímu Bora-Hansgrohe sa vyviezol za favorizovaným Talianom Eliom Vivianim (Quick-Step Floors) a pripísal si tretiu víťaznú etapu na tohtoročnom Gire.

Viviani nevyrovnal rekord Cavendisha

Viviani nedosiahol piate etapové prvenstvo a nevyrovnal takýto počin Brita Marka Cavendisha z roku 2013. Zatiaľ posledným 5-násobným etapovým víťazom na pretekoch Grand Tour pred Vivianim bol v roku 2017 na Tour de France Nemec Marcel Kittel.

„Dnes som už len vstrebával atmosféru v uliciach Ríma. Bolo to skvelé. Ešte mi to nedošlo, čo som dokázal. Dôjde mi to až v ďalších dňoch. Nemôžem tomu uveriť, že sa nám to všetkým v tíme podarilo. Z Gira som mal vždy trochu obavy, je to tu náročnejšie ako kdekoľvek inde v cyklistike na ceste. Mať na sebe ružový dres v Ríme je niečo neskutočné,“ uviedol Christopher Froome v priamom prenose Eurosportu.

„Nedá sa vyhrať vždy, je to normálne, že som skončil druhý. Som veľmi spokojný. Čo vyviedol Chris Froome, je niečo výnimočné nielen pre neho, ale aj celú cyklistiku. Ešte raz mu gratulujem k víťazstvu,“ povedal Tom Dumoulin.

„Ten záverečný okruh v Ríme sa mi nepáčil, bolo to technické a s kockami, ale počas etapy som sa do toho dostal a pomohli mi aj kolegovia z tímu. Pekne im za to ďakujem. Najrýchlejší však nie som, ním je Viviani, ktorý vyhral štyri etapy a je právom víťazom bodovacej súťaže,“ skonštatoval Sam Bennett.

Kontroverzný triumf

Froomov triumf na Giro d´Italia je do značnej miery aj kontroverzný, keďže do pretekov vstupoval s tieňom dopingového podozrenia v súvislosti s jeho nevyriešeným salbutamolovým prípadom z vlaňajšej Vuelty.

Predstavitelia Medzinárodnej cyklistickej únie sa dokonca rozchádzajú v tvrdení, či by víťazstvo Frooma na Giro d´Italia malo byť uznané aj v prípade zistenia jeho dodatočnej viny vlani na Vuelte.

Froome jednoznačne verí vo svoju nevinu, novinárom na Gire okrem iného povedal: „Svedomie mám čisté. Od začiatku som vedel, čo je v hre a musel som sa s tým vyrovnať. Keď nastane správny čas, všetko podstatné sa dozviete. A vtedy rozpoviem, ako to všetko je aj z môjho uhla pohľadu.“

Froome a jeho tím Sky odmietajú vedomé porušenie antidopingových pravidiel v podobe enormného nárastu povolenej dávky salbutamolu nachádzajúcom sa v cyklistom použitom spreji proti astme.

Dvojnásobne namerané množstvo oproti normálu sa snažia vysvetliť zmenenou reakciou tela na salbutamol, ktorá sa mení od človeka k človeku aj na základe environmentálnych faktorov, akým je napríklad dehydratácia organizmu. Tím Sky tvrdí, že Froome na odporúčanie lekára musel vziať zvýšenú dávku salbutamolu po akútnych symptómoch astmy počas záverečného týždňa vlaňajšej Vuelty.