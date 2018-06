Video: Čilič vyhral turnaj v Queen´s Clube, v dramatickom finále zdolal Djokoviča

LONDÝN 24. júna (WebNoviny.sk) – Chorvátsky tenista Marin Čilič ako najvyššie nasadený sa stal víťazom dvojhry na turnaji ATP World Tour 500 Fever-Tree Championships na tráve v britskom Queen´s Clube v Londýne (dotácia 2 116 915 eur).

Čiličov 18. turnajový triumf

Dvadsaťdeväťročný Čilič zdolal v nedeľňajšom finále nenasadeného Srba Novaka Djokoviča v dramatickom, takmer tri hodiny trvajúcom dueli, za 178 minút 5:7, 7:6 (4), 6:3. Víťaz zinkasoval šek na 427 590 eur pred zdanením a 500 bodov do rebríčka ATP. Čilič sa tešil z 18. turnajového triumfu, naposledy uspel v máji 2017 v tureckom Istanbule.

Niekdajší svetový hráč číslo jeden a 12-násobný grandslamový šampión Djokovič si nepripísal 69. singlový titul v kariére. Zároveň prvý po 51 týždňoch, keď pred rokom vyhral turnaj Nature Valley Classic rovnako na tráve v Eastbourne.

Djokovič zvažoval vypustiť trávu

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu sa vrátil na turnaj do Queen´s Clubu prvýkrát od roku 2010 a bola to správna voľba. Tridsaťjedenročný Srb v štyroch zápasoch na ceste do finále nepustil svojím súperom ani jeden set, až vo finále ho tesne zastavil Čilič.

Djokovič sa však rovnako ako jeho chorvátsky súper výborne naladil pred tretím grandslamovým turnajom sezóny – slávnym Wimbledonom. Pritom srbský tenista, dlhodobo sužovaný zdravotnými problémami a zároveň stratou víťazného sebavedomia, pôvodne zvažoval vypustiť sezónu na tráve.

Vyplývalo to aj z jeho frustrácie po prehre vo štvrťfinále Roland Garros v Paríži s Talianom Marcom Cecchinatom.