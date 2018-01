Video: Cleveland prišiel o 22-bodový náskok s Indianou, LeBron James sa nechal vyprovokovať

NEW YORK 13. januára (WebNoviny.sk) – Basketbalisti Golden State vyhrali na palubovke Milwaukee 108:94 v piatkovom súboji NBA aj bez svojej najväčšej ofenzívnej hviezdy Stephena Curryho.

Dvojnásobný MVP súťaže opäť pauzoval pre boľavý členok, ale Kevin Durant ho 26 bodmi dôstojne zastúpil, Draymond Green pridal 21 bodov a 10 doskokov. Warriors nechali zabudnúť na predvčerajšiu domácu prehru s LA Clippers (106:125) a v súperových arénach predĺžili sériu víťazstiev na jedenásť.

Technická chyba za strčenie do súpera

Cleveland prehral s Indianou v jej domácom stánku v Indianapolise napriek tomu, že v úvodnej štvrtine súpera zvalcoval 34:12. Ďalšie tri však Cavaliers prehrali v súčte 61:84 a po tretí raz v sezóne nestačili na Pacers, hoci s ostatnými súpermi z dívízie majú zápasovú bilanciu 6:1.

Tradičný líder hostí LeBron James k 27 bodov pridal aj 11 asistencií a 8 doskokov, ale aj technickú chybu za strčenie do hrude Lancea Stephensona. Bola to jeho nesprávna reakcia na predchádzajúci úder od súpera. „Lance je trochu špinavý hráč, ale to som mal vedieť a neodplácať. Chytil ma na tom,“ glosoval LeBron James.

Cavaliers utŕžili tretiu prehru v rade

„Oni sú veľmi silní, ale my sme sa po zlom úvode sústredili na defenzívu a dosiahli cenné víťazstvo. Samozrejme, sezóna je dlhá,“ uviedol Stephenson, autor 16 bodov a 11 doskokov.

Hosťom chýbala až štvorica rozohrávačov, pričom Isaiah Thomas a Dwyane Wade dostali od trénera Tyronna Luea voľno. Cavaliers utŕžili tretiu prehru v rade.

Sumáre NBA

piatok

Charlotte – Utah 99:88 (25:25, 27:21, 22:26, 25:16)

Najviac bodov: Walker 22, Kaminsky 16, Marvin Williams 15 – D. Mitchell 35 (5 trojok), Hood 15, O´Neale 11 (10 doskokov)

Indiana – Cleveland 97:95 (12:34, 32:24, 32:16, 21:21)

Najviac bodov: Collison 22, Oladipo 19, Stephenson 16 (11 doskokov) – L. James 27 (11 asistencií), Love 21 (10 doskokov), Jeff Green 13

Washington – Orlando 125:119 (34:33, 31:30, 33:35, 27:21)

Najviac bodov: Beal a Wall po 30, Mahinmi 17 – Payton 27, Simmons 23, Biyombo 21 (13 doskokov)

Atlanta – Brooklyn 105:110 (25:25, 25:28, 24:21, 31:36)

Najviac bodov: Schröder 34, Bazemore 16, Dedmon 11 – Dinwiddie 20 (10 asistencií), Hollis-Jefferson 14, Carroll 13

Milwaukee – Golden State 94:108 (27:36, 22:27, 33:17, 12:28)

Najviac bodov: Antetokunmpo 27, Bledsoe 21, Brogdon 17 – Durant 26, D. Green 21 (10 doskokov), K. Thompson 12

Minnesota – New York 118:108 (24:27, 31:30, 32:29, 31:22)

Najviac bodov: Towns 23 (15 asistencií), Gibson 17, Wiggins 16 – Jack 18, Porziňgis 17 (10 asistencií), Kanter 16 (12 asistencií), Hardaway ml. 16

New Orleans – Portland 119:113 (31:25, 30:36, 27:25, 31:27)

Najviac bodov: A. Davis 36, Jrue Holiday 25, Cousins 24 (19 doskokov) – McCollum a Lillard po 23, Nurkič a Aminu po 19, Napier 17

Denver – Memphis 87:78 (16:26, 27:21, 24:13, 20:18)

Najviac bodov: Barton 17, Lyles 16, Jokič 14 – M. Gasol 22 (11 doskokov), Evans a Ennis po 12, A. Harrison 9

Phoenix – Houston 95:112 (23:27, 21:30, 24:33, 27:22)

Najviac bodov: Booker 27, Warren 21, Bender 14 – Paul 25, R. Anderson a Ariza po 18, Capela 17 (16 doskokov)