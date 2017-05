Video: Cleveland v play-off NBA iba víťazí, San Antonio vyrovnalo stav série s Houstonom

NEW YORK 4. mája (WebNoviny.sk) – Obhajca titulu Cleveland stále neprehral v play-off basketbalovej NBA 2016/2017 ani jeden zápas. Po štvrťfinálovom vyradení Indiany 4:0 vedú Cavaliers v semifinále Východnej konferencie nad Torontom už 2:0, keď stredajší druhý domáci duel ovládli 125:103.

LeBron James premenil 10 zo 14 streleckých pokusov z hry a s 39 bodmi bol hlavnou hviezdou súboja. V historickom rebríčku strelcov vyraďovacej časti sa 32-ročný krídelník s celkovo 5777 bodmi posunul na 2. priečku pred Kareema Abdula-Jabbara (5762), lídrom zostáva Michael Jordan (5987). “Netrafil šesť trestných hodov,” glosoval rozohrávač Toronta Kyle Lowry a vážne dodal: “Hrá neuveriteľne. Hrá ako LeBron James.”

Lowry bol jedným z troch dvadsaťbodových strelcov Raptors, ale v tretej štvrtine si podvrtol členok a záverečnú časť hry strávil v šatni. “Je to celkom bolestivé. Niečo mi na to dajú a pripravím sa na tretí zápas,” ubezpečil. Ďalší diel semifinálovej bitky naplánovali do torontského Air Canada Centre na piatok. “Verím našim hráčom. Minulosť ukázala, že vieme prepnúť ešte na vyšší level,” doplnil kouč “jašterov” Dwane Casey.

San Antonio odčinilo vysokú prehru v prvom domácom zápase semifinále Západnej konferencie a Houston zdolalo 121:96. Duel však nedohral francúzsky tvorca hry Spurs Tony Parker, ktorý v poslednej štvrtine utrpel pravdepodobne zranenie ľavého kolena. Vo štvrtok sa podľa TNT podrobí vyšetreniu magnetickou rezonanciou. Séria sa za stavu 1:1 sťahuje do Houstonu.

Semifinále play-off NBA

hrá sa na štyri víťazstvá

VÝCHODNÁ KONFERENCIA

Cleveland – Toronto 125:103 (34:22, 28:26, 37:25, 26:30) – stav série 2:0

Najviac bodov: L. James 39, Irving 22 (11 asistencií), Frye 18 (5 trojok) – Valančiunas 23, Joseph 22, Lowry 20

ZÁPADNÁ KONFERENCIA

San Antonio – Houston 121:96 (33:30, 32:25, 23:28, 33:13) – stav série 1:1

Najviac bodov: K. Leonard 34, T. Parker 18, Aldridge 15 – R. Anderson 18, E. Gordon 15, Capela 14