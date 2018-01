Video: Columbus otočil zápas s Torontom, v predĺžení rozhodol Panarin

NEW YORK 9. januára (WebNoviny.sk) – Hokejisti Columbusu Blue Jackets zvíťazili nad hráčmi Toronta Maple Leafs 3:2 po predĺžení v jedinom pondelňajšom stretnutí zámorskej NHL. „Javorové listy“ viedli 2:0, ale Columbus v závere vyrovnal a poslal zápas do predĺženia. V ňom sa presadill ruský útočník „modrokabátnikov“ Artemij Panarin.

Maple Leafs viedli 2:0 až do 56. minúty

Úvodný gól duelu strelil v 32. min útočník Toronta James Van Riemsdyk, ktorého o päť minút napodobnil spoluhráč William Nylander. Maple Leafs viedli o dva góly až do 56. min, keď znížil kapitán Columbusu Nick Foligno, a o dve minúty neskôr vyrovnal Pierre-Luc Dubois.

„Predtým som si nemyslel, že by sme dnes mohli uspieť. Bol som mierne frustrovaný, pretože sme dlho nemohli skórovať. Vytvorili sme si však nejaké šance a nakoniec sme boli odmenení,“ uviedol devätnásťročný Dubois pre nhl.com.

Panarin hovorí o dôležitom víťazstve

Meranie síl dospelo až do predĺženia. V ňom rozhodol o víťazstve Blue Jackets Artemij Panarin, ktorý zužtkoval prihrávku Zacha Werenského. „Dnešné víťazstvo je pre nás veľmi dôležité. Tento tím vie, že aj keď počas zápasu prehráva, nič to neznamená a vždy je šanca vrátiť sa späť do duelu a zvíťaziť. Sme veľmi šťastní,“ povedal Panarin.

Hráči Toronta prehrali prvé z posledných troch stretnutí. S Blue Jackets neuspeli aj napriek tomu, že svojho súpera prestrieľali 38 ku 33.

„Myslím si, že sme odohrali naozaj dobrý zápas, aspoň prvých 50 minút alebo tak sme hrali skvele. Mali sme však na nich viac zatlačiť aj v tretej tretine, viac strieľať a dorážať. To sa nestalo, a oni vyrovnali,“ skonštatoval gólman Toronta Frederik Andersen.

Sumár NHL

pondelok

Toronto – Columbus 2:3 po predĺžení (0:0, 2:0, 0:2 – 0:1)

Góly: 32. J. Van Riemsdyk (R: Polák, Bozak), 37. W, Nylander (Gardiner) – 56. N. Foligno (Schroeder, Nutivaara), 58. Dubois (Jones), 64. Panarin (Werenski, Jones)