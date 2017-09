Video: Cyklista tímu BMC na Okolo Veľkej Británie preletel zadným oknom zaparkovaného auta

BRATISLAVA 7. septembra (WebNoviny.sk) – Organizátorom aj účastníkom cyklistických pretekov Okolo Veľkej Británie sa vypomstilo, že na trati stredajšej 4. etapy zostalo v ľavotočivej zákrute na Groove Street v Retforde v Nottinghamshire zaparkované auto: Američan Brent Bookwalter z tímu BMC preletel zadným oknom, dopadol relatívne dobre. Utrpel „len“ otras mozgu, hlbokú tržnú ranu na pravom ramene a pomliaždeniny, referuje napríklad web Daily Mail.

„Našťastie som v poriadku a cítim sa požehnane, že zranenia nie sú vážnejšie. Samozrejme, pociťujem veľké sklamanie, že som na týchto pretekoch predčasne skončil vinou incidentu, ktorému sa dalo predísť, ak by bezpečnostné opatrenia boli podľa štandardov. Teraz sa však už zameriavam na to, aby som sa zotavil,“ napísal 33-ročný jazdec na instagrame. Do hromadnej kolízie sa zaplietlo približne desať aktérov. Hviezdy tohto odvetvia Mark Cavendish a Geraint Thomas sa jej vyhli.

Činovníci sa kajali a vysvetľovali: „Udalosť nás mrzí a dôkladne vyšetrujeme okolnosti, ktoré k nej viedli. Uzávierka trate je v našej kompetencii, ale sami nedokážeme odstrániť všetky zaparkované autá, takže kooperujeme s miestnymi obyvateľmi, komunitami a úradmi, aby nám s tým pomohli a zaistili čo najbezpečnejší prejazd jednotlivými lokalitami. V tomto prípade vozidlo, ktoré stálo na mieste pre invalidov, nemohlo byť odstránené pred štartom etapy a v súlade s našimi postupmi ho maršál označil, jazdcov sme upozornili na prekážku.“