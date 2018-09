Video: Daňo skóroval aj proti Oilers, Studenič sa zaskvel bodyčekmi a brankár Rybár neinkasoval

NEW YORK 21. septembra (WebNoviny.sk) – Slovenský hokejový útočník Marko Daňo sa zapísal do streleckej listiny aj v druhom prípravnom zápase pred novou sezónou NHL. Presadil sa vo štvrtkovom dueli na ľade Edmontonu Oilers, v ktorom jeho Winnipeg prehral vysoko 3:7.

Prvý bod v príprave aj v novom pôsobisku má na konte ďalší útočník Tomáš Tatar, ktorý jednou asistenciou prispel k triumfu Montrealu Canadiens nad obhajcom Stanleyho pohára z Washingtonu (5:2). Premiéru v bránke Detroitu Red Wings si odkrútil reprezentačný gólman Patrik Rybár.

Dvadsaťštyriročný rodák zo Skalice nastúpil do zápasu s Chicagom (4:2) v polovici druhej tretiny a nepustil za svoj chrbát ani jednu z desiatich striel, ktoré naňho smerovali. Menej sa darilo inému slovenskému brankárovi Petrovi Budajovi z Los Angeles Kings.

Skúsený 36-ročný Banskobystričan chytal v dueli vo Vancouveri od začiatku tretej časti hry, z deviatich striel 2-krát inkasoval a „králi“ napokon prehrali 3:4 po samostatných nájazdoch.

V akcii bol aj mladý útočník New Jersey Devils Marián Studenič, ktorý na ľade New Yorku Islanders (0:2) odohral vyše 13 minút, trikrát ohrozil bránku protivníka a zaskvel sa dvomi bodyčekmi.

Prípravné zápasy NHL

štvrtok:

Montreal – Washington 5:2 (3:0, 1:2, 1:0)

Tomáš Tatar (Montreal) si pripísal 1 asistenciu, 2 plusové body a prezentoval sa 3 strelami

New York Islanders – New Jersey 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Marián Studenič (New Jersey) odohral 13:35 min, 3-krát vystrelil na bránku, 2 bodyčeky

Detroit – Chicago 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)

Patrik Rybár (Detroit) chytal od 30. min, neinkasoval a pripísal si 10 úspešných zákrokov

Minnesota – Dallas 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Edmonton – Winnipeg 7:3 (1:0, 2:2, 4:1)

Marko Daňo (Winnipeg) odohral 14:34 min, strelil gól, 3-krát vystrelil na bránku a na konte mal jednu mínusku

Anaheim – San Jose 3:7 (2:1, 1:3, 0:3)

Vancouver – Los Angeles 4:3 po sam. nájazdoch (1:0, 0:3, 2:0 – 0:0, 1:0)

Peter Budaj (Los Angeles) chytal od 3. tretiny, z deviatich striel 2-krát inkasoval

Los Angeles – Vegas 2:7 (0:3, 1:3, 1:1)