Video: Denis Vavro strelil jeden z najkrajších gólov kariéry, zarmútil extrénera Trnavy El Maestra

SOFIA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský obranca dánskeho klubu FC Kodaň Denis Vavro skóroval vo štvrtkovom úvodnom dueli 3. predkola futbalovej Európskej ligy 2018/2019 na ihrisku bulharského tímu CSKA Sofia.

Dvadsaťdvaročný rodák z Partizánskeho po zmene strán v 64. min exportnou trefou vyrovnal na priebežných 1:1. Tím z Kodane napokon triumfoval na Balkáne 2:1. Víťazný zásah zariadil v 74. min z pokutového kopu Bosniak Kenan Kodro, ktorého otec Meho v minulosti hrával za FC Barcelona.

Tréner hovoril, aby nestrieľal

„Čo mám k tomu povedať… Bol to jeden z najkrajších gólov, ktoré som doteraz zaznamenal v kariére. Možno najkrajší. Navyše som ho dal v Európskom pohári, vo veľmi dôležitom zápase. Verím, že sa mi bude dariť strelecky aj v dánskej lige,“ uviedol Vavro pre oficiálnu stránku svojej zastupiteľskej agentúry csm-agency.sk.

Na otázku, či ho tréner Staale Solbakken nabádal k streľbe z väčšej vzdialenosti, s úsmevom odvetil: „Vôbec… Práveže mi hovoril, aby som nestrieľal.“ Vavro sa v zápase neobjavil v základnej jedenástke, na ihrisko sa dostal až v nadstavenom čase prvej štyridsaťpäťminútovky. „Máme veľa zápasov, takže tréner pozmenil zostavu. Cez víkend sme hrali ligu, teraz sme boli v Sofii a v nedeľu nás čaká veľké derby proti Bröndby,“ skonštatoval Denis Vavro. Okrem neho sa v zápase predstavili aj ďalší dvaja slovenskí futbalisti – Boris Sekulič odohral v drese CSKA celé stretnutie, Vavrov spoluhráči Ján Greguš prišiel na trávník v 76. min.

Kodaň zúročila početnú prevahu

Kouč sofijského tímu Nestor El Maestro bol po stretnutí sklamaný. Jeho zverenci viedli 1:0 po zásahu Brazílčana Maurides z 15. min. Tesne pred prestávkou však videl červenú kartu domáci Božidar Čorbadžijskij a dánske mužstvo po zmene strán zúročilo početnú prevahu.

„Som sklamaný kvôli mojím hráčom. Dali do toho všetko, snažili sa a nezaslúžili si prehrať. K rozhodcom sa nebudem vyjadrovať, ale som si istý, že ak by sa hralo v plnom počet, vyhrali by sme. Súper strelil fantastický gól z diaľky a premenil pokutový kop. Pred prvým zápasom boli šance tímov 50 na 50, teraz je to viac na strane Dánov. Vždy je ťažké, keď prehráte 1:2. Hráči Kodane ukázali taktickú vyspelosť,“ povedal v minulej sezóne kouč Spartaka Trnava podľa webu topsport.bg.