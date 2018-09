Video: Dennis nedal šancu konkurencii a stal sa majstrom sveta v časovke, Čanecký na MS zaostal

INNSBRUCK 26. septembra (WebNoviny.sk) – Austrálčan Rohan Dennis sa stal majstrom sveta v individuálnej časovke v mužskej kategórii elite na majstrovstvách sveta v cestnej cyklistike v Innsbrucku.

Dvadsaťosemročný špecialista na tento typ pretekov Dennis zvíťazil s obrovským náskokom 1:21 min pred obhajcom titulu Holanďanom Tomom Dumoulinom. Bronz si vybojoval Belgičan Victor Campenaerts, ktorý mal v tesnom súboji o striebro o 53 stotín sekundy horší čas ako Dumoulin. Víťaz dosiahol rýchlostný priemer 49,960 km/h.

Jediný slovenský cyklista v 56-člennom poli Marek Čanecký obsadil 52. priečku s odstupom 10:50 min na víťaza. Pre 30-ročného pretekára Dukly Banská Bystrica to bola premiéra v jazde proti chronometru na vrcholnom svetovom podujatí. On aj jeho konkurenti absolvovali zaujímavú trať z Rattenbergu do Innsbrucku s dĺžkou 52,5 km, ktorej dominovalo 5 km dlhé stúpanie z Fritzensu do Gnadenwaldu s priemerom 7,1% a maximálnym sklonom blížiacim sa k 18%, ktoré prišlo na rad po 30 km po rovine.

Dennis svojím triumfom po 13 rokoch nadviazal na slávneho krajana Michaela Rogersa, ktorý v sezónach 2003, 2004 a 2005 dosiahol víťazný hetrik v časovke na svetovom šampionáte. Dennis ovládol siedmu časovku v tomto roku a potvrdil status kráľa tejto disciplíne v práve vrcholiacej sezóne.

„Je to úžasný pocit, veľký úspech a splnený sen. Dostával som pokyny, aby som si držal svoje tempo a bol pokojný. Cieľom som prešiel bez víťazného gesta, chcel som zostať koncentrovaný do konca. Vedel som už po tímovej časovke, že som na tom dobre a že môžem zvládnuť náročné stúpanie v intenzívnom tempe,“ uviedol Rohan Dennis v prvej televíznej reakcii v cieli.

Časovku na MS v Innsbrucku zo známejších mien neabsolvovali Slovinec Primož Roglič či Briti Geraint Thomas a Christopher Froome, ktorí do dejiska MS 2018 ani nepricestovali.