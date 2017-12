Video: Detroit hanebne prehral v Montreale 1:10, Tatar rozdal 6 bodyčekov

Vstup do galérie TU!

NEW YORK 3. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Detroitu s Tomášom Tatarom v zostave utŕžili debakel 1:10 na ľade Montrealu v sobotňajšom zápase NHL. Zatiaľ čo Red Wings natiahli čiernu sériu bez víťazstva na sedem zápasov, Canadiens vyhrali piatykrát v rade aj zásluhou prvého kariérneho hetriku Paula Byrona a štyrom asistenciám Alexa Galchenyuka.

Montreal predtým naposledy nasúkal 10 gólov v súťažnom zápase NHL takmer presne pred rokom – 10. decembra 2016 do siete Colorada (10:1). Tatar odohral 16:15 min a pripísal si až 6 bodyčekov a tiež dva mínusové body na konci zápasu.

Hetrik Paula Byrona

„Boli sme frustrovaní, keď sme sa veľmi snažili a výsledky neprichádzali. Veci sa však rýchlo menia. Na začiatku sezóny sme prehrali sedemkrát za sebou, teraz máme zasa päť víťazstiev v sérii. Zrazu sa cítime fantasticky a nechceme, aby sa vrátili pocity z úvodu sezóny,“ uviedol útočník Montrealu Alex Galchenyuk na webe NHL. „Je to skvelé, ale nesmieme zabúdať, ako sme hrali ešte pred týždňom a kde sa nachádzame v tabuľke. Treba vytrvať v nastúpenom trende,“ pridal názor Paul Byron.

„Ani neviem, čo mám povedať a čím začať. Hrám profesionálne hokej 20 rokov a nemyslím si, že som niekedy predtým bol súčasťou niečoho podobného ako dnes večer. Nikto z nás nechcel, aby sa to takto skončilo, ale teraz s tým musíme žiť,“ uviedol kapitán Detroitu Henrik Zetterberg.

Dvojminútový trest pre Cháru

Hokejisti Bostonu zvíťazili na ľade Philadelphie 3:0 a uspeli šiestykrát z ostatných siedmich súbojov. Naopak, hráči Flyers čakajú na víťazstvo už 10 zápasov, čo je ich najdlhšia čierna séria v histórii. Fínsky gólman Bruins Tuukka Rask kryl 28 striel a pripísal si 39. shutout v kariére. Bruins sa dostali do vedenia v prvej tretine gólom Ryana Spoonera. V druhej časti sa v priebehu štyroch minút presadili David Pastrňák a Brad Marchand.

Slovenský obranca a kapitán Bostonu Zdeno Chára strávil na ľade vyše 27 minút, do štatistík sa však zapísal iba dvojminútovým trestom. „Vedeli sme, že Philadelphii to príliš nejde, preto sme chceli od začiatku tvrdo vyraziť proti nim. Myslím si, že sa nám to podarilo. Prvý gól bol veľmi dôležitý a celkovo sme odviedli dobrú robotu,“ vravel najlepší strelec Bostonu, 13-gólový Čech David Pastrňák.

Zo slovenských hokejistov bol v hre už len útočník Chicaga Richard Pánik, ale body do tabuľky produktivity si nepripísal. Chicago prehralo v Dallase 2:3 po samostatných nájazdoch. O štvrtom triumfe Stars v sérii rozhodol Alexander Radulov.

SUMÁRE NHL

sobota

Philadelphia – Boston 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Góly: 15. Spooner (Acciari), 27. Pastrňák (Marchand), 31. Marchand (McAvoy, Pastrňák)

Zdeno Chára (Boston) odohral 27:03 min, 2 plusky , 2 trestné minúty

Minnesota – St. Louis 2:1 po predĺž. (1:0, 0:1, 0:0 – 1:0)

Góly: 5. Suter (Zucker, Dumba), 61. Dumba (Coyle) – 38. Berglund (Tarasenko, Sobotka)

Montreal – Detroit 10:1 (2:0, 4:0, 4:1)

Góly: 6. Byron (Galchenyuk, De La Rose), 6. Deslauriers (Froese, Carr), 22. Byron (Galchenyuk, Mete), 25. De La Rose (Deslauiers), 34. Hudon (Galchenyuk, S. Weber), 36. Byron (Galchenyuk, De La Rose), 42. Gallagher (Plekanec, Hudon), 47. Jordie Benn (Deslauriers, Carr), 52. Carr (Froese), 57. A. Shaw (Danault) – 50. Glendening (Athanasiou, Larkin)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 16:15 min, 6 „hitov“, 2 mínusky

Pittsburgh – Buffalo 5:1 (1:0, 2:0, 2:1)

Góly: 19. Malkin (Guentzel, Määtta), 26. Hagelin (Rust, Sheahan), 39. Hörnqvist (Crosby, Letang), 54. P. Kessel (Malkin), 59. Crosby (Hörnqvist, Letang) – 52. Pominville (Eichel, E. Kane)

Tampa Bay – San Jose 5:2 (0:1, 1:0, 4:1)

Góly: 21. Kučerov (Palát, Point), 42. T. Johnson (Palát, Sergačiov), 46. T. Johnson, 52. Conacher (Killorn, Gourde), 56. Kučerov – 17. Goodrow (O´Regan, Carpenter), 54. Braun (O´Regan)

Vancouver – Toronto 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Góly: 5. Markus Granlund, 12. Edler (H. Sedin, D. Sedin) – 58. J. van Riemsdyk (Rielly, Borgman)

Washington – Columbus 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Góly: 2. Connolly (Eller, Orpik), 3. Chiasson (Niskanen, Smith-Pelly), 40. Ovečkin (Carlson, Bäckström), 42. Kuznecov (Carlson, Oshie) – 24. Panarin (Dubois), 37. Calvert (Dubinsky), 57. Werenski (Dubois, Jones)

Arizona – New Jersey 5:0 (2:0, 1:0, 2:0)

Góly: 1. Demers (Stepan), 20. Stepan (Rieder, Connauton), 38. Martinook (Rinaldo, Connauton), 53. Goligoski (Duclair, Fischer), 54. Strome (Fischer, Keller)

Carolina – Florida 3:2 po predĺž. (1:0, 0:0, 1:2 – 1:0)

Góly: 15. E. Lindholm (Aho, Teräväinen), 49. Skinner (D. Ryan), 65. Hanifin (E. Lindholm) – 45. Bjugstad (Barkov, Huberdeau), 59. Barkov (Trocheck, Ekblad)

Nashville – Anaheim 3:2 po sam. nájazdoch (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0, 1:0)

Góly: 28. Fiala (Sissons, Turris), 52. Järnkrok (F. Forsberg, Arvidsson), rozhodujúci nájazd Fiala – 33. Henrique (Montour, Fowler), 46. Fowler (Perry, H. Lindholm)

Dallas – Chicago 3:2 po sam. nájazdoch (1:1, 1:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 6. Radulov (Seguin, Jamie Benn), 33. Faksa (Elie, Pitlick), rozhodujúci nájazd Radulov – 9. Franson (Hartman, Keith), 40. Saad (Murphy, Toews)

Richard Pánik (Chicago) odohral 11:17 min

Calgary – Edmonton 5:7 (1:3, 0:2, 4:2)

Góly: 17. Michael Frolík (Backlund), 46. S. Bennett (Jankowski, Hamilton), 49. Ferland (J. Gaudreau, Brodie), 52. S. Bennett, 53. J. Gaudreau – 11. Puljujärvi (Caggiula, McDavid), 15. Puljujärvi (Gryba, Lucic), 18. Khaira (Russell, Nurse), 24. Letestu (Kassian), 40. Lucic (Gryba, Klefbom), 42. Maroon, 59. Nugent-Hopkins