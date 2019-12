Video: Detroit prehral 10. zápas za sebou, „diabli“ utŕžili sedmičku a Allen sa dotiahol na Haláka

Päť pondelkových zápasov v NHL bolo bez Slovákov. Najvyššie víťazstvo dosiahli hokejisti Buffala, ktorí na domácom ľade deklasovali hráčov New Jersey 7:1 najmä vďaka päťgólovej prvej tretine. Kapitán Jack Eichel ku gólu pridal aj dve asistencie.

Brankár Ullmark predviedol 44 zákrokov

Conor Sheary dvakrát skóroval a Johan Larsson sa blysol tromi asistenciami a brankár Linus Ullmark predviedol 44 zákrokov. Hráči Sabres bodovali vo štvrtom zápase po sebe, kým Devils prehrali piaty z ostatných siedmich duelov.

„Bolo skvelé vidieť ako sme strelecky explodovali v prvej tretine. Asplund dal svoj prvý góol, Sheary dva dokonca po dlhom čase, Jokiharju bol úspešný v presilovke. Stalo sa veľa vecí, na ktorých môžeme stavať do budúcnosti,“ vyhlásil tréner Buffala Ralph Krueger na oficiálnom webe NHL.

„Iba chyby a omyly. Neviem, či sa dostatočne nesnažíme alebo sa snažíme až príliš. Práve teraz by to chcelo nájsť niečo pozitívne, ale zatiaľ to neprichádza,“ smutne skonštatoval útočník New Jersey Taylor Hall.

Chicago domá neskórovalo

Mizéria Detroitu naďalej pokračuje. Red Wings doma prehrali s New Yorkom Islanders 1:4 a bola to už desiata prehra kedysi slávneho tímu v sérii, ôsma v riadnom hracom čase. Desať zápasov bez víťazstva zažili „červené krídla“ aj v predminulej sezóne medzi 28. februárom a 28. marcom 2018.

Vo víťaznom tíme Islanders prvé dva góly v tejto sezóne strelil Jordan Eberle, obranca Ryan Pulock mal tri asistencie. „Je zábavné hrať tak dlho bez gólu a potom streliť dva v jednom zápase. Od svojho návratu na ľad po zranení som si utvoril veľa šancí, ale nechcelo to tam padnúť. Bolo to frustrujúce, ale pokračoval som v robote a vyplatilo sa,“ skonštatoval Jordan Eberle, ktorý zažil aj 76-bodovú sezónu v Edmontone.

„Ďalší zápas, v ktorom sme sa dopustili chýb, z ktorých padli góly súpera. Musíme nájsť spôsob, ako strieľať viac gólov ako doteraz. To je výzva pre útočníkov,“ uviedol Dylan Larkin, s 18 bodmi tretí najproduktívnejší útočník Detroitu.

Na pätnástich zápasoch sa skončila bodová séria v podaní útočníka Chicaga Patricka Kanea. Jeho tím prehral doma so St. Louis 0:4 najmä zásluhou shutoutu brankára Jakea Allena, ktorý pochytal všetkých 38 striel domácich hráčov. Dotiahol sa na druhé miesto v klubovej histórii Blues, na ktorom bol doteraz Slovák Jaroslav Halák. Ružinovský odchovanec vychytal počas štyroch rokov v tejto organizácii dovedna 20 zápasov s čistým kontom.

Výsledky – NHL

pondelok

Chicago – St. Louis 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Buffalo – New Jersey 7:1 (5:0, 2:1, 0:0)

New York Rangers – Vegas 1:4 (0:2, 1:2, 0:0)

Detroit – New York Islanders 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Anaheim – Los Angeles 4:2 (2:0, 1:2, 1:0)