Video: Dievča zažilo v ZOO chvíľu hrôzy, hladný uškatec ju takmer zožral

BRATISLAVA 22. mája (WebNoviny.sk) – Uškatec v kanadskom Richmonde strhol v sobotu do vody dievča sediace blízko okraja dreveného móla, pričom na prvý pohľad strašidelný moment zachytil na video jeden z prítomných Michael Fujiwara.

Dievčina sa usadila na okraj móla, pričom sa otočila chrbtom k vode, keď sa jej uškatec zachytil do šiat a strhol ju so sebou do vody. Jeden z prítomných neváhal a skočil za ňou a podarilo sa mu dievča aj seba úspešne dostať z vody. Dievčaťu sa nič nestalo, a spolu s rodinou rýchlo z miesta udalosti odišlo.

Riaditeľ výskumnej jednotky, ktorá sa zaoberá morskými cicavcami na University of British Columbia Andrew Trites pre CBC povedal, že uškatec pôsobil dojmom, že je zvyknutý na kŕmenie od ľudí. “Dievča sa k nemu otočilo chrbtom, on si následne jeho oblečenie pomýlil s jedlom, skočil po ňom, aby ho chytil a chytil pritom dievča za šaty. Samozrejme to jedlo nebolo,” vyjadril sa Trites. Dodal tiež, že napriek tomu, že uškatce nie sú považované za nebezpečné, stále sú divými zvieratami.

Informácie pochádzajú z webstránky www.usmagazine.com.