Video: Djokovič našiel v Cincinnati recept na Federera a ako prvý dovŕšil Golden Masters

CINCINNATI 20. augusta (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič sa stal víťazom dvojhry na podujatí prestížnej série ATP World Tour Masters 1000 Western Southern & Open na tvrdom povrchu v americkom Cincinnati.

Vo finále veľkých mien svetového tenisu Djokovič nasadený ako desiaty zdolal turnajovú dvojku Švajčiara Rogera Federera za 84 minút 6:4, 6:4. Bol to 46. vzájomný zápas oboch odvekých rivalov, Djokovič si polepšil skóre na 24:22. Za aktuálny triumf zinkasoval nezdanenú prémiu 1 088 450 USD a k tomu 1 000 bodov do rebríčka.

Na turnaji so slovenským trénerom

Po premenenom mečbale zavládla v lóži 31-ročného Srba, kde nechýbal slovenský tréner Marián Vajda, veľká radosť. Djokovič dosiahol nielen 70. titul na hlavnej profesionálnej úrovni, ale zároveň dovŕšil kariérny tzv. Golden Masters, čiže víťazstvá na všetkých 9 turnajoch série ATP World Tour Masters 1000. Belehradskému rodákovi sa to podarilo vôbec ako prvého hráčovi v histórii a potreboval na to vyše 11 rokov.

V sezóne 2007 prvýkrát zvíťazil v Miami, teraz sa na šiesty finálový pokus konečne dočkal triumfu aj v Cincinnati. Medzitým sa tešil aj v Kanade (Toronte, resp. Montreale), Indian Wells, Ríme, Paríži, Madride, Šanghaji a Monte Carle. Celkovo má z „tisícok“ na konte 31 titulov, o dva menej ako historický rekordér Španiel Rafael Nadal.

„Je to výnimočný moment stáť v Cincinnati s víťaznou trofejou. Po náročných časoch spojených so zranením a operačným zákrokom sa to celé zdá ako nereálne dostať sa späť až na túto úroveň. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí mi pomohli na ceste k návratu,“ uviedol Novak Djokovič v ďakovnej pozápasovej reči ešte na kurte.

Po obnovení spolupráce so svojím slovenským „patrónom“ Mariánom Vajdom Djokovič dobyl už druhý veľký titul v priebehu mesiaca a pol. Tým prvým bol slávny Wimbledon. K tomu pridal aj finálovú účasť v Queen´s Clube a od štartu sezóny na tráve má parádnu zápasovú bilanciu 19:2.

V aktuálnom vydaní rebríčka ATP sa niekdajšia svetová jednotka a 13-násobný grandslamový víťaz vyšplhal na 6. miesto, začiatkom mája ešte Djokovič nefiguroval v najlepšej dvadsiatke.

Štvrtý vzájomný súboj

Federer a Djokovič sa stretli vo finále práve v Cincinnati už po štvrtý raz a 31-ročný Srb konečne našiel recept na 37-ročného Švajčiara. Federer predtým triumfoval trikrát bez straty setu (2009, 2012, 2015) a na tvrdom povrchu v Ohiu prehral vo finále pri ôsmej účasti vôbec po prvý raz. Nevyužil šancu získať 99. profesionálny titul v 150. finále.

Federer urobil v aktuálnom finále príliš veľa nevynútených chýb (39), pričom nešlo mu to najmä z obľúbenej forhendovej strany (20). Výraznejšie si nepomohol ani podaním, hoci nastrieľal 11 es. Zjavný bol rozdiel najmä vo využití druhého servisu. Kým Djokovič po ňom získal 78% bodov, Federer iba 47%. V celom stretnutí sa Švajčiar dostal k jedinému a nevyužitému brejkbalu, kým Srb premenil 3 zo 6 možností na brejk.

„Gratulujem Novakovi k prepísaniu histórie. Je to výsledok nielen posledných dní, ale celej jeho kariéry, že sa dostal až do tohto bodu. Je to úžasný úspech. Môžeš byť na seba hrdý,“ zložil Federer poklonu svojmu premožiteľovi. K svojmu výkonu sebakriticky dodal: „Nebol to môj najlepší deň na returne. On servoval výborne, ale z mojej strany to bolo strašné. Každý druhý súperov servis som neodreturnoval, ale oukej. Nechcem sa teraz zapodievať príčinami. Stalo sa a víťazstvo Novaka je absolútne zaslúžené.“

Djokovič k výkonu svojho súpera podotkol: „Nebol vo svojej koži, nepadalo mu to z returnu, mal ťažší pohyb. Určite odohral v tomto týždni aj lepšie zápasy. Na druhej strane som mu nedovolil chodiť často k sieti a byť dostatočne agresívnym.“