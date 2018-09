Video: Djokovič vo finále US Open zdolal Del Potra a získal svoj 14. grandslamový titul

NEW YORK 10. septembra (WebNoviny.sk) – Srbský tenista Novak Djokovič nasadený ako šiesty sa stal tretíkrát v kariére víťazom mužskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji sezóny US Open v New Yorku.

V nedeľňajšom finálovom stretnutí zdolal za 195 minút 6:3, 7:6,(4), 6:3 turnajovú trojku Argentínčana Juana Martína Del Porta. Ziskom 14. grandslamového titulu sa vyrovnal americkej legende Peteovi Samprasovi. Pred ním sú už iba Roger Federer (20 titulov) a Rafael Nadal (17).

Djokovič predviedol pod zatvorenou strechou na hlavnom dvorci Arthur Ashe Stadium v úvode stretnutia stabilnejší výkon ako jeho súper. Postupom času Del Potro zvýšil úroveň svojej hry, menej chyboval a od polovice druhého setu bol Srbovi vyrovnaným súperom.

Djokovičova skvelá defenzíva

Djokovič však počas celého stretnutia predvádzal skvelú defenzívu, ktorá bola základom jeho ďalšieho grandslamového triumfu.

„Moje deti, moja manželka, môj tím boli pri mne a im vďačím za úspešný návrat. Po operácii lakťa na začiatku roka som bol v pozícii, keď som chápal Juana Martína, aké to musel mať náročné pri návrate,“ uviedol Djokovič v rozhovore po stretnutí. „Človek sa najviac naučí, keď je dole. Nedarí sa mu, ako by chcel a má pochybnosti o sebe. Ja som sa snažil poučiť z týchto skúseností, zobrať si z nich to najlepšie a za pomoci najbližších som teraz v tejto pozícii.“

Novak Djokovič – grandslamové tituly dvojhra (14) Australian Open (Melbourne): 2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016

Roland Garros (Paríž): 2016

Wimbledon (Londýn): 2011, 2014, 2015, 2018

US Open (New York): 2011, 2015, 2018

Vrátil sa slovom aj k svojmu finálovému súperovi: „Chcel by som Juanovi Martínovi pogratulovať za to, čo dokázal v posledných štyroch, piatich rokoch. Prekonal ťažké chvíle so zraneniami a vrátil sa. Nikdy nestratil vieru, že bude znovu patriť medzi najlepších a bude bojovať o grandslamové trofeje. Prajem mu iba to najlepšie a som si istý, že tu ešte raz bude stať s víťaznou trofejou.“

Del Potro svetovou štvorkou

Za víťazstvo si Djokovič pripíše do rebríčka 2000 bodov a posunie sa v rebríčku ATP na 3. miesto. Zároveň získa nezdanenú prémiu vo výške 3,8 milióna amerických dolárov. Del Potro vybojoval 1200 bodov a odmenu 1,85 milióna USD. V najnovšom vydaní rebríčka ATP mu bude patriť 4. miesto.

„Nie je ľahké teraz hovoriť, ale aj ja vás ľúbim,“ odkázal divákom Del Potro v pozápasovom intreview priamo na kurte. „Teraz som sklamaný, pretože som neuspel. No zároveň som šťastný, že titul získal môj dobrý priateľ Novak. Gratulujem mu a rovnako jeho tímu. Tento titul si určite zaslúži“ povedal zdolaný finalista a dodal: „Nikdy som sa nevzdával počas mojich problémov so zápästiami. Vždy som sa snažil prekonať všetky zranenia a vrátiť sa sem naspäť. Toto je môj najobľúbenejší turnaj. Po deviatich rokoch sa mi to podarilo, čo je úžasné.“

Devätnásty vzájomný zápas

Tridsaťjedenročný Djokovič a o dva roky mladší Del Potro odohrali devätnáste vzájomné stretnutie. Srbský tenista sa tešil už z pätnásteho víťazstva. Na US Open sa stretli po tretí krát.

Najúspešnejší tenisti podľa počtu grandslamových titulov Roger Federer (Švaj.) 20

Rafael Nadal (Šp.) 17

Pete Sampras (USA) a Novak Djokovič (Srb.) po 14

Roy Emerson (Aus.) 12

Björn Borg (Švéd.) a Rod Laver (Aus.) po 11

V roku 2007 zvíťazil v 3. kole Djokovič jednoznačne 6:1, 6:3, 6:4. Aj v roku 2012 bol úspešnejší Srb, vo štvrťfinále triumfoval 6:2, 7:6 (3), 6:4. Netradične až dvakrát na seba narazili na olympijských hrách, v oboch prípadoch mal navrch Del Potro.

Na OH 2012 v Londýne získal bronzovú medailu po víťazstve 7:5, 6:4. V Riu 2016 sa divákom predstavili už v 1. kole, argentínsky tenista zvíťazil v dvoch tajbrejkoch a nakoniec získal striebornú medailu, keď vo finále podľahol Britovi Andymu Murraymu.

Del Potro hral druhé finále US Open

Zverenec slovenského trénera Mariána Vajdu Djokovič sa predstavil po ôsmy raz vo finále na „betóne“ vo Flushing Meadows a pridal tretí titul po rokoch 2011 a 2015.

Vo finále nestačil pred dvoma rokmi na Švajčiara Stana Wawrinku. Vlani pre zranenie 31-ročný Belehradčan v New Yorku chýbal, ale s touto výnimkou ťahá od roku 2007 parádnu sériu minimálne 11 účasti v semifinále.

Pre 29-ročného Del Potra to bolo druhé finále v NY. Vlaňajší semifinalista turnaj v USTA Billie Jean King National Center ovládol v roku 2009 ešte ako 20-ročný. Del Potro po svojom triumfe na US Open zažil v tenise toľko zdravotných komplikácií najmä so zápästím, že vo februári 2016 padol na 1045. miesto v rebríčku ATP a premýšľal o ukončení kariéry.

Napokon to však takmer dvojmetrový hráč prezývaný aj „Veža z Tandilu“ nevzdal a momentálne prežíva vrchol akoby druhej kariéry. Po 9 rokoch zabojoval vo finále opäť o grandslamový titul a v rebríčku mu pred US Open patrila 3. priečka.

US Open – dvojhra mužov- finále Novak Djokovič (Srb.-6) – Juan Martín Del Potro (Arg.-3) 6:3, 7:6,(4), 6:3 za 195 minút

Úvodné dejstvo malo vyrovnaný priebeh. O jeho výsledku rozhodol brejk v ôsmej hre pri podaní Del Potra. Djokovič využil jedinú šancu v sete na prelomenie súperovho servisu. Argentínčan sa nemohol v úvode spoľahnúť na svoj kvalitný forhend, ktorým príliš často chyboval.

V druhom sete sa ujal Djokovič vedenia 3:1. Od tohto stavu však Del Potro zlepšil svoju hru, kvalitu úderov a dočkal sa obratu v skóre. Vyhral ďalšie tri hry a ujal sa vedenia 4:3. Srbský tenista začal frustrovane reagovať na vytrvalé povzbudzovanie argentínskych fanúšikov. Následná ôsma hra trvala viac ako 20 minút, Del Potro v nej nevyužil tri brejkbaly.

Obaja súperi si dokázali v ďalšom priebehu udržať svoje podanie a tak o výsledku druhého setu musel rozhodnúť tajbrejk. V ňom za stavu 4:4 zahral Del Potro dva forhendové údery do autu a ponúkol Djokovičovi setbaly. Ten využil hneď prvú možnosť a dostal sa do vedenia 2:0 na sety.

V úvode tretieho dejstva viedol Srb po brejku 3:1. Argentínčan si zobral stratený servis späť hneď v ďalšej hre a znížil na 2:3, aby následne vyrovnal na 3:3. Aj v treťom sete bola ôsma hra smerodajná pre ďalší vývoj stretnutia. Djokovič prelomil Del Potrov servis a ujal sa vedenia 5:3. Potom si už nenechal utiecť príležitosť ukončiť zápas pri svojom podaní, premenil hneď prvý mečbal.