Video: Do slovenského hokeja vstupuje nový veľký partner

BRATISLAVA 17. mája (WebNoviny.sk) – Novým generálnym partnerom Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) sa stane nadnárodný obchodný reťazec Kaufland, ktorý zároveň bude jedným z hlavných partnerov základnej časti slovenskej najvyššej hokejovej súťaže a tiež generálnym partnerom nadstavbovej časti (play-off).

Prvým krokom k budúcej dohode o spolupráci bol slávnostný podpis memoranda o budúcej spolupráci. Prišlo k nemu na významnom mieste – v Sieni slávy slovenského hokeja na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

“Stretli sme v tejto Sieni slávy, teda na mieste, ktoré je symbolom slovenského hokeja. Myslím si, že je to správne miesto, na ktorom by sme mohli naštartovať zmenu systému v práci slovenského hokeja, ku ktorému musí prísť,” povedal pred podpisom memoranda prezident SZĽH Martin Kohút a pokračoval: “Som veľmi rád, že sme od spoločnosti Kaufland dostali dôveru a máme v nej silného partnera, ktorý mám pomôže urobiť zmeny v hokeji, o aké sa usilujeme.”

Podpísané memorandum

Nadnárodný obchodný reťazec chce vzájomnou spoluprácou pomôcť najmä detskému a mládežníckemu hokeju, lebo podpora juniorov a talentov je v slovenskom hokeji kľúčovou otázkou najbližších rokov, zdôraznil generálny riaditeľ spoločnosti Paul Pauls.

Vzájomnú spoluprácu si vyskúšali už na svetovom šampionáte hráčov do 18 rokov, ako aj pri partnerstve počas All Star víkendu v Poprade a počas play-off Tipsport ligy. “Veríme, že svojím úsilím podporíme také projekty, ktoré pomôžu mládežníckej základni slovenského hokeja, aby sa opäť dostal na pozície, na ktorých v minulosti už bol,” pokračoval Pauls.

“Dnes sme sa stretli, aby sme podpísali memorandum o ďalšej spolupráci. Nadväzujeme tak na projekty, ktoré sme s týmto partnerom už dávnejšie rozbehli. V minulosti sme napríklad odštartovali projekt predaja vymeniteľných kartičiek. Hoci sme ich vydali v náklade 240 000 kusov, za niekoľko týždňov boli vypredané. Kaufland nám tiež pomáhal počas MS hráčov do 18 rokov v Poprade a v Spišskej Novej Vsi,” vyzdvihol Kohút.

Chystajú unikátny projekt

Prezident Pro-Hokeja Richard Lintner pripomenul, že spolu s Kauflandom urobia v lete unikátny projekt, ktorý v najvyšších súťažiach okolitých krajín nemá obdobu.

“Spolu chystáme prázdninový výcvikový kemp pre malých hokejistov z ekonomicky a sociálne limitovaného prostredia. Bude to v júli a je to prvýkrát v dejinách slovenského hokeja, že do takého projektu spolu ideme,” zdôraznil šéf riadiaceho orgánu najvyššej slovenskej súťaže. Podľa neho aj takéto akcie môžu pomôcť slovenskému mládežníckemu hokeju.

Prezident SZĽH v tejto súvislosti poukázal na skutočnosť, že slovenskému hokeju momentálne pomáhajú najmä zahraničné firmy a spoločnosti. “Máme generálneho partnera z Česka, Francúzska a Nemecka, verím, že príde obdobie, keď nadviažeme úzku spoluprácu s nejakou veľkou slovenskou firmou. To by bol tiež signál, že náš hokej opäť nadobúda v našej spoločnosti vážnosť, akú si určite zaslúži,” zdôraznil prezident SZĽH Martin Kohút.