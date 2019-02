Video: Donald Trump získal Zlatú malinu, najviac anticien udelili filmu Holmes & Watson

BRATISLAVA 23. februára (WebNoviny.sk) – Za najhorší film v 39. ročníku udeľovania Zlatých malín vyhlásili komédiu Holmes & Watson, ktorá zároveň získala najviac anticien.

Snímka, ktorá mala v hre šesť nominácií, napokon zvíťazila v štyroch kategóriách. Okrem maliny pre najhorší film jej udelili aj trofej pre najhoršieho herca vo vedľajšej úlohe (John C. Reilly), za najhoršiu réžiu (Etan Cohen) a Najhorší remake, rip-off alebo pokračovanie. Organizátori výsledky oznámili prostredníctvom videa na YouTube.

Dve maliny v kategóriách Najhorší herec a Najhoršie spojenie na filmovom plátne si vyslúžil americký prezident Donald Trump vďaka dokumentom Death of a Nation a Fahrenheit 11/9. Anticenu pre najhoršiu herečku vo vedľajšej úlohe udelili Kellyanne Conway za účinkovanie vo Fahrenheit 11/9. Trump už pritom má malinu aj z roku 1991 ako najhorší herec vo vedľajšej úlohe romantickej komédie Duchovia to dokážu (1989).

Za najhoršiu herečku vyhlásili Melissu McCarthy (Happytime Murders a Life of the Party), ktorej však zároveň udelili aj Razzie Redeemer Award za to, že sa po dvojici hereckých výkonov hodných maliny predviedla aj komplexnejšou rolou v dramédii Can You Ever Forgive Me?

Zlatá malina alebo Tinsel Town’s Tackiest Trophy je lacná, ručne vyrezávaná malina veľkosti golfovej loptičky nasprejovaná zlatou farbou, ktorá stojí na filmovom kotúči. O anticenách, ktoré vznikli v roku 1980, rozhodujú členovia Golden Raspberry Award Foundation – novinári, filmoví fanúšikovia a profesionáli z filmového priemyslu.