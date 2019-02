Video: Drámu v Oklahome rozhodlo až druhé predĺženie, Towns vynechal svoj prvý zápas v NBA

TORONTO 23. februára (WebNoviny.sk) – Najsledovanejšou udalosťou piatkového programu basketbalovej NBA bol návrat DeMara DeRozana do Toronta. Dlhoročná opora Raptors, ktorá ťažko znášala letnú výmenu do San Antonia, sa dočkala búrlivého prijatia, no napokon spôsobila 17 sekúnd pred koncom rozhodujúcu stratu, vďaka ktorej Spurs prehrali na palubovke aktuálne druhého najlepšieho družstva súťaže 117:120.

„Dokázal som sa sem vrátiť, uvidel som známe tváre a sňal z mojich ramien to bremeno. Týmto prebehla vo mne taká malá uzávierka toho všetkého,“ povedal najlepší strelec Texasanov v zápase s 23 bodmi. Iniciátor „trejdu“ Kawhi Leonard svojim bývalým spoluhráčom nastrieľal 25 bodov a tiež bol lídrom mužstva.

Obrovskú drámu so šťastným koncom pre domácich videli diváci v Oklahome City, ktorá zdolala Utah 148:147 po dvojnásobnom predĺžení. Hrdinom zápasu sa stal Paul George, ktorý sa v poslednej akcii zápasu „preštrikoval“ pomedzi Rickyho Rubia a Joa Inglesa a veľkým oblúkom ponad jedného z najlepších blokárov súťaže Rudyho Goberta rozhodol.

Karl-Anthony Towns vynechal vôbec svoj prvý zápas v NBA. Jednotka draftu z roku 2015 sa stala účastníkom autonehody a musí prejsť ochranným zdravotným protokolom. Minnesota si aj bez Townsa poradila s New Yorkom Knicks na jeho ihrisku 115:104. Týždenná prestávka nepomohla hráčom Orlanda, ktorí ťahali päťzápasovú víťaznú šnúru, no tá sa skončila nečakane doma proti Chicagu. Tím bez šance na postup do vyraďovacej časti zvíťazil o bod 110:109. Magic sú aktuálne na 10. priečke, jeden a pol zápasu za ôsmym Detroitom.