Video: Dudova Hertha v pohári potrápila Bayern, o výsledku rozhodlo až predĺženie

BERLÍN 7. februára (WebNoviny.sk) – Až zásah francúzskeho reprezentanta Kingsleyho Comana v predĺžení stredajšieho stretnutia na ihrisku Herthy Berlín poslal futbalistov Bayernu Mníchov do štvrťfinále Nemeckého pohára 2018/2019.

„Die Roten“ na Olympijskom štadióne v nemeckej metropole triumfovali 3:2 po predĺžení, za domácu „starú dámu“ nastúpil aj slovenský reprezentant Ondrej Duda a hral do 110. min.

Druhý futbalista spod Tatier Peter Pekarík nebol na zápasovej súpiske Herthy. Mužstvo trénera Pála Dárdaia malo v zápase iba tri strely do priestoru bránky, vyťažilo z nich dva zásahy. Hostia boli aktívnejší, o streľbu sa pokúsili až 22-krát a sedem pokusov smerovalo medzi tri žrde.

„Bolo to ťažké. Nikto z nás nechcel hrať predĺženie, ale z víťazstva máme radosť. Hertha niekedy bránila aj s deviatimi-desiatimi hráčmi, to nikdy nie je ľahké. Dôležitá je však výhra,“ poznamenal tréner Mníchovčanov Niko Kovač.

„Hertha bojovala až do konca, ale sme hrdí na to, že sme sa kvalifikovali do ďalšieho kola,“ vyhlásil dvojgólový strelec hostí Serge Gnabry.