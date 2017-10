Video: Dva góly Tatara Detroitu k víťazstvu nepomohli, Ovečkin prekonal historický rekord Jágra

DETROIT 21. októbra (WebNoviny.sk) – Dva góly slovenského útočníka Tomáša Tatara nestačili hokejistom Detroitu na víťazstvo nad súpermi z Washingtonu v piatkovom zápase NHL. Red Wings doma vďaka presilovkovému gólu Tatara viedli v 53. min 3:2, ale minútu pred koncom tretej tretiny vyrovnal T.J. Oshie a v druhej minúte predĺženia definitívne zlomil zápas na stranu Capitals v početnej prevahe Alexander Ovečkin.

Kapitán Washingtonu strelou bez prípravy zaokrúhlil počet sezónnych zásahov na desať, upevnil si pozíciu topkanoniera súťaže a zároveň dvadsiaty gólom v predĺžení prekonal historický rekord Jaromíra Jágra.

Kronwall odohral 800. zápas v základnej časti NHL

„Mal som niekoľko šancí najmä v druhej tretine, ale nepadlo to tam aj vďaka skvelým zásahom brankára. Je výborné, že to nakoniec vyšlo,“ uviedol Alexander Ovečkin na webe NHL. „Keď pustíte Alexa do viacerých šancí, je väčšia pravdepodobnosť, že mu to vyjde. To je dôvod, prečo už v tejto súťaže strelil toľko gólov,“ pochválil Ovečkina tréner Washingtonu Barry Trotz, ktorý odkoučoval 1450. zápas v najslávnejšej profilige.

Aj Tatar rovnako ako Ovečkin predviedol parádu v presilovke, keď brankára Capitals Bradena Holtbyho prekonal bez toho, aby si puk musel štelovať na hokejke. O to viac ho mrzelo, že jeho gól z 53. min nebol víťazný. „Sme sklamaní z toho, že sme viedli v takej neskorej fáze zápasu a nakoniec sme to pustili. Cítili sme, že dnes máme na to, aby sme získali dva body,“ cituje Tatara, druhú hviezdu zápasu, web NHL.

Slovenský krídelník sa po slabšom úvode sezóny solídne rozbehol, po ôsmich zápasoch má na konte tri góly a dve asistencie. Jeho Detroit prehral po štvrtý raz, z toho tretíkrát v rade. „Ukázali sme veľa dobrých vecí na ľade. Áno, tretíkrát v sérii nám to nevyšlo, ale nemôžem povedať, že sme hrali zle,“ uviedol švédsky kapitán Red Wings Henrik Zetterberg. Jeho krajan z obrany Nicklas Kronwall odohral 800. zápas v základnej časti NHL, okorenil ho gólovou asistenciou.

Gibson prekonal klubový rekord

Tatar bol jediný slovenský hokejista, ktorý zasiahol do piatkového diania v NHL. Útočník Winnipegu Marko Daňo nehral, jeho tím vyhral nad Minnesotou 4:3.

Dva góly Dereka Granta a 49 zásahov brankára Johna Gibsona boli podstatné faktory triumfu Anaheimu nad Montrealom 6:2. Gibson predviedol až 28 zákrokov v prostrednej časti hry, čím prekonal klubový rekord Ducks v podaní Jonasa Hillera (24) z 8. októbra 2010 a zápasu proti Detroitu. Pozoruhodné je, že Grant potreboval na prvé dva góly kariéry v NHL 93 zápasov. Doteraz mal 27-ročný center od roku 2012 na konte iba 7 asistencií. Hráčom Montrealu je málo platné, že 30 strelami na bránku Anaheimu v druhej tretine utvorili klubové maximum. Canadiens prehrali siedmy raz v sérii a s bilanciou 1-7 vyrovnali svoj historicky najhorší štart do sezóny od roku 1941. Montreal je s 3 bodmi posledný vo Východnej konferencii.

NHL – SUMÁRE

piatok

Buffalo – Vancouver 2:4 (2:1, 0:2, 0:1)

Góly: 1. Bailey (O´Reilly, Okposo), 18. Eichel (Ristolainen, Scandella) – 12. Markus Granlund (Dorsett, Sutter), 26. Dorsett (Sutter, Tanev), 29. D. Sedin (H. Sedin, Virtanen), 60. Dorsett (Markus Granlund, Del Zotto)

New Jersey – San Jose 0:3 (0:1, 0:2, 0:0)

Góly: 15. M. Karlsson (Hertl, Heed), 26. Pavelski (Braun, Thornton), 39. Donskoi (Braun)

Detroit – Washington 3:4 po predĺž. (0:0, 1:1, 2:2 – 0:1)

Góly: 25. Helm, 46. TATAR (Larkin, Green), 53. TATAR (Zetterberg, Kronwall) – 40. Burakovsky (Orlov, Wilson), 42. Beagle (Chiasson), 59. Oshie (Burakovsky, Kuznecov), 62. Ovečkin (Bäckström, Carlson)

Tomáš Tatar (Detroit) odohral 16:44 min, 2 góly, 6 striel, 1 pluska, 2. hviezda

Florida – Pittsburgh 3:4 (2:0, 0:3, 1:1)

Góly: 5. McGinn (Vrbata, Trocheck), 6. Barkov (Yandle, Ekblad), 50. MacKenzie (Pysyk, Huberdeau) – 23. Malkin (P. Kessel, Letang), 23. Rowney (Kühnhackl), 32. Crosby (Malkin, P. Kessel), 58. Sheary (Määttä, Schultz)

Winnipeg – Minnesota 4:3 (2:1, 1:2, 1:0)

Góly: 9. Laine (Wheeler, Scheifele), 10. Ehlers (Enström, Byfuglien), 40. Laine (Scheifele, Byfuglien), 54. Wheeler (Connor, Trouba) – 20. Stewart (Zucker), 31. Koivu (Zucker, Dubnyk), 36. M. Foligno (Reilly)

Marko Daňo (Winnipeg) nehral

Anaheim – Montreal 6:2 (3:0, 0:2, 3:0)

Góly: 2. Rasmussen (Megna, Bieksa), 4. Grant (Beauchemin, Montour), 14. Vermette (Wagner), 46. Montour (Bieksa, Silfverberg), 48. Grant (Kaše, N. Ritchie), 48. Wagner (Perry, Vermette) – 23. Byron (Alzner, Jordie Benn), 38. Gallagher (Mete, Petry)