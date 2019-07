Video: Egal Bernal na Tour de France 2019 dosiahol úspech, ktorý sa len tak často nevidí

V roku 2017 obsadil na cyklistických pretekoch Okolo Slovenska 24. miesto, dnes je víťazom Tour de France. Egan Bernal vôbec ako prvý Kolumbijčan získal prestížny žltý dres, ktorý nedávno oslávil 100 rokov od svojho založenia.

Po slávnostnom dojazde v Paríži nešetril slovami chvály na adresu rodáka z mesta Zipaquirá ani jeho tímový kolega a zároveň obhajca vlaňajšieho prvenstva Geraint Thomas.

„Myslím si, že jeho víťazstvo na Tour de France je prvým z mnohých. Neustále sa zlepšuje a narodil sa pre rýchlu jazdu do kopca. Je to fenomenálny športovec. Má okolo seba najlepší tím, ktorý ho podporuje, rovnako ako jeho rodina. Je to skromný chalan so svetlou budúcnosťou,“ povedal 33-ročný Thomas pre The Guardian.

Tretí najmladší víťaz Tour de France

Rodák z Cardiffu Thomas napokon zaostal za tímovým kolegom v súčte 21 etáp o 71 sekúnd. Na stupňoch víťazov túto dvojicu doplnil Holanďan Steven Kruijswijk z tímu Jumbo-Visma.

Egan Bernal dosiahol vo veku 22 rokov a 196 dní úspech, ktorý sa len tak často nevidí. Stal sa tretím najmladším víťazom „Starej dámy“ a je zrejmé, že v takto mladom veku má ešte veľký priestor na progres. Vo svojom vyjadrení to potvrdil aj športový riaditeľ tímu Ineos Dave Brailsford. „Je veľa oblastí, v ktorých sa môže Egan zlepšiť a to nielen z hľadiska sily. V porovnaní so všetkými ostatnými cyklistami v jeho veku je však výnimočný,“ zhodnotil Brailsford pre spomenuté britské periodikum.

„Som najšťastnejší muž na svete. Nemôžem uveriť tomu, že som vyhral Tour de France. Je to skvelé a ťažko sa mi hľadajú slová,“ povedal Egan Bernal, ktorý svoj úspech venoval celej Kolumbii.

Vždy skromný s túžbou pretekať

Kolumbia ostatné roky verila v celkové víťazstvo Naira Quintanu, no teraz má iného hrdinu. Na výkony mladého jazdca tímu Ineos bol hrdý a jeho niekdajší tréner Fabio Hernan Rodríguez.

„Bol vždy skromný s túžbou pretekať. Jeho úspech ma neprekvapil. Vedel som, že to čoskoro príde,“ uviedol Rodríguez, ktorý Bernala viedol, keď mal osem rokov. Južná Amerika v tejto sezóne na pretekoch Grand Tour zatiaľ dominuje, keďže na Giro d’Italia získal ružový dres celkového víťaza 26-ročný Ekvádorčan Richard Carapaz.

Triumf Egana Bernala zároveň prehĺbil francúzske čakanie na víťaza najprestížnejších cyklistických pretekov sveta. Posledným Francúzom so žltým dresom v Paríži je stále Bernard Hinault z roku 1985.

Pred začiatkom tretieho týždňa tohto ročníka „Starej dámy“ sa veľké šance dávali Thibaultovi Pinotovi, ale ten pre zranenie musel odstúpiť z 19. etapy. Svoju senzačnú jazdu napokon nedotiahol ani vynikajúci klasikár Julian Alaphilippe a obsadil konečnú piatu priečku.

