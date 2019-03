Video: Evakuovali stovky ľudí z výletnej lode v Nórsku, záchranári ju pomáhajú odtiahnuť do prístavu

STAVANGER 24. marca (WebNoviny.sk) – Záchranári prerušili evakuáciu ľudí z výletnej lode Viking Sky, ktorá v sobotu vyslala tiesňový signál pre problémy s pohonom. Informujú o tom nórske úrady s tým, že v súčasnosti sa snažia loď odtiahnuť do najbližšieho prístavu.

Zachránili už niekoľko stoviek pasažierov

Kým evakuáciu prerušili, odviezli vrtuľníkmi z lode po jednom 463 z 1373 pasažierov a členov posádky. Sedemnásť z nich hospitalizovali. Na palube boli najmä občania Veľkej Británie, Spojených štátov, Kanady, Nového Zélandu a Austrálie.

V súčasnosti už podľa záchranárov fungujú tri zo štyroch motorov Viking Sky, čo pomáha pri odťahovaní lode do Molde.

Na pomoc vyslali vrtuľníky i člny

MV Viking Sky absolvovala svoju panenskú plavbu v roku 2017. V sobotu sa plavila z Tromso do Stavangeru a do problémov sa dostala v nebezpečnej oblasti Hustadvika. Na pomoc im vyslali vrtuľníky a záchranné člny, no rozbúrené more napokon prinútilo záchranárov použiť len vrtuľníky.

Rybár Jan Erik Fiskerstrand, ktorý sa ako jeden z prvých dostal k Viking Sky, povedal nórskemu denníku Aftenposten, že chýbali len minúty k tomu, aby to dopadlo veľmi zle. Ak by sa posádke nepodarilo rozbehnúť aspoň jeden motor a zakotviť, hrozilo podľa neho, že loď narazí na útesy.

Informácie pochádzajú z agentúry AP a webstránky www.bbc.com.