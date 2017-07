Video: Fabio Aru vyhral piatu etapu Tour de France, Peter Sagan už v pelotóne chýbal

aktualizované 5. júla o 17:41

LA PLANCHE DES BELLES FILLES 5. júla (WebNoviny.sk) – Taliansky jazdec Fabio Aru triumfoval v prvom horskom dojazde cyklistických pretekov Tour de France 2017 na La Planche des Belles Filles v pohorí Vogézy v rámci stredajšej piatej etapy.

Úradujúci taliansky majster z tímu Astana nasadil k rozhodujúcemu útoku 2,4 km pred cieľom a svoje veľké úsilie dokázal doviesť do víťazného konca. Etapa štartovala z Vittelu, merala 160,5 km a finišovalo sa na kopci prvej kategórie s dĺžkou 5,6 km a priemerným sklonom 8,5 %. V jeho závere sa nachádzali aj pasáže so sklonom 20 %.

“Som udivený. Zaútočil som 3 km pred cieľom a dal som do toho všetko. Chcel som vidieť, kto ma bude stíhať, pretože tím Sky nasadil veľmi rýchle tempo. Chcel som sa dozvedieť, ako na tom sú. Posledných 300 metrov bolo hrozných, ale keď som sa pozrel za seba, vedel som, že to už mám vo vrecku. Zvíťaziť vo farbách talianskej trikolóry je obrovská satisfakcia. Mal som veľmi ťažkú jarnú časť sezóny, ale našťastie, s veľkou dávkou tvrdej práce začali veci ísť podľa mojich očakávaní,” povedal v cieli Aru, ktorý vyhral na Tour de France premiérovú etapu. Talian sa zásluhou víťazstva dostal aj do bodkovaného dresu pre lídra súťaže vrchárov.

Na druhom mieste skončil Ír Daniel Martin v drese Quick-Step Floors s mankom 16 sekúnd, tretí preťal cieľovú čiaru Christopher Froome zo zoskupenia Sky (+20 s), ktorý vyzliekol zo žltého dresu svojho tímového kolegu Gerainta Thomasa. Froome vedie pred Thomasom s náskokom 12 sekúnd, priebežne na treťom mieste figuruje stredajší víťaz Aru s mankom 14 sekúnd.

“Keď Aru odišiel, zostal som so svojimi kolegami a čakal na ostatných, či zaútočia, ale nikto sa nepohol. V rovnejšej pasáži sme potom trochu dlhšie vyčkávali. Záver bol naozaj veľmi náročný a Martin sa rýchlo vzdialil. Urobím všetko pre to, aby som odrazil útoky na žlté tričko. Mám však len malý náskok a do cieľa je ešte ďaleko. V tomto roku som až toľko nejazdil, som čerstvejší a dúfam, že v treťom týždni Tour si budem počínať lepšie,” uviedol Froome.

V piatej etape TdF 2017 sa už neobjavil slovenský dvojnásobný majster sveta Peter Sagan, ktorého vedenie pretekov vylúčilo za incident s Markom Cavendishom v šprintérskom závere utorkovej 4. etape vo Vitteli. Jediným Slovákom v pelotóne 104. ročníka tak zostal Juraj Sagan.

V úniku osem cyklistov

Prakticky hneď po odštartovaní etapy sa začal tvoriť únik a dostalo sa doň osem jazdcov. Medzi nimi bolo niekoľko zaujímavých mien, pozornosť pútal najmä tímový kolega Cavendisha Edvald Boasson Hagen, ktorý v celkovom poradí zaostával za lídrom Thomasom o 16 sekúnd.

Ďalšími siedmimi cyklistami v čelnej skupine boli Philippe Gilbert (Quick-Step Floors), Jan Bakelants (Ag2r La Mondiale), Pierre-Luc Périchon (Fortuneo-Oscaro), Thomas Voeckler (Direct Énergie), Dylan van Baarle (Cannondale-Drapac), Mickael Delage (FDJ) a Thomas de Gendt (Lotto Soudal).

Napriek silnej skupine sa jej náskok pohyboval len na úrovni okolo troch minút, za čo mohol najmä tím BMC Racing, ktorý v pelotóne pracoval pre Richieho Porta.

Šprintérska prémia na 58 km

Šprintérsku prémiu vo Faucogney 58 km pred cieľom vyhral Boasson Hagen a pripísal si 20 bodov.

V hlavnom poli si najviac bodov (7) vybojoval Michael Matthews pred Marcelom Kittelom a Alexandrom Kristoffom. O päť kilometrov neskôr nasledovala prvá z dvojice horských prémií, konkrétne stúpanie Côte d’Esmouli?res s dĺžkou 2,8 km a priemerným sklonom 8 %.

Dva body na jeho vrchole bral Bakelants. Z čelnej skupiny sa vytratili Delage a De Gendt a vpredu sa ocitla len vedúca šestica, ktorej náskok s blížiacim sa záverečným kopcom pomaly klesal.

Trinásť kilometrov pred cieľom zaútočil Gilbert a roztrhal únik. Vpredu sa Belgičan napokon ocitol s krajanom Bakelantsom.

Aru bol v závere veľmi silný

Vedúca dvojica prišla pod cieľové stúpanie na La Planche des Belles Filles s náskokom 53 sekúnd pred pelotónom, ich snaha sa definitívne skončila 4 km pred koncom.

V tej chvíli pelotón so všetkými favoritmi ťahal tím Sky vo vysokom tempe. Niečo vyše dvoch kilometrov pred cieľom vyrazil dopredu v drese talianskeho šampióna Aru. Jazdec Astany neustále unikal a vypracoval si solídny náskok.

Arua sa stíhať vybral obhajca prvenstva Froome, za sebou viedol Porta, Martina a Romaina Bardeta. Problémy začal mať Nairo Quintana. Aru bol veľmi silný a svoj kvalitný výkon napokon doviedol do víťazného konca.

Výsledky – Tour de France 2017:

5. etapa (Vittel – La Planche des Belles Filles, 160,5 km): 1. Fabio Aru (Tal.) Astana 3:44:06 h, 2. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +16 s, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky, 4. Richie Porte (Aus.) BMC Racing – obaja +20, 5. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +24, 6. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott, 7. Rigoberto Urán (Kol.) Cannondale-Drapac, 8. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo – všetci +26, 9. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +34, 10. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +40

Poradie po 5. etape: 1. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 18:38:59 h, 2. Geraint Thomas (V. Brit.) Sky +12 s, 3. Fabio Aru (Tal.) Astana +14, 4. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors +25, 5. Richie Porte (Aus.) BMC Racing +39, 6. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott +43, 7. Romain Bardet (Fr.) Ag2r La Mondiale +47, 8. Alberto Contador (Šp.) Trek-Segafredo +52, 9. Nairo Quintana (Kol.) Movistar +54, 10. Rafal Majka (Poľ.) Bora-Hansgrohe +1:01 min

Bodovacia súťaž: 1. Arnaud Démare (Fr.) FDJ 127 bodov, 2. Marcel Kittel (Nem.) Quick-Step Floors 87, 3. Michael Matthews (Aus.) Sunweb 73

Súťaž vrchárov: 1. Fabio Aru (Tal.) Astana 10 bodov, 2. Daniel Martin (Ír.) Quick-Step Floors 8, 3. Christopher Froome (V. Brit.) Sky 6

Súťaž jazdcov do 25 rokov: 1. Simon Yates (V. Brit.) Orica-Scott 18:39:42 h, 2. Pierre Latour (Fr.) Ag2r La Mondiale +24 s, 3. Louis Meintjes (JAR) UAE Team Emirates +41